Юные робототехники побывали в Дании и посетили LegoLand!

Представьте себе солнечное утро выходного дня. Ваш ребенок просыпается и с горящими глазами бежит на трехчасовое занятие! Думаете, сегодня такое невозможно? Считаете, что современные дети любым дополнительным урокам предпочтут компьютерные игры или соцсети? А вот и нет! Для тех, кто знаком с робототехникой, нет ничего интереснее этого занятия, где дети увлечены тем, что им по-настоящему нравится. А когда счастлив ребенок, счастливы и родители!



ДЕТИ БУДУТ ОБЩАТЬСЯ С РОБОТАМИ НА «ТЫ»

Для того чтобы понять насколько актуальны и важны занятия робототехникой, давайте поговорим о так называемом STEM-образовании. Что значит эта аббревиатура? За ней стоят всего четыре слова: science (наука), technology (технология), engineering (инжиниринг) и mathematics (математика).

По словам руководителя филиала движения «Лига роботов» в Обнинске Владимира КАРЖАВИНА, как отрасль экономики STEM определяет стратегическое развитие ведущих стран мира и создает миллионы новых рабочих мест, требующих квалифицированных специалистов. Эти задачи невозможно решить без подготовки специалистов в области науки и современных технологий. Именно поэтому инженерное образование в целом, и STEM-образование в частности, - это перспективное направление для развития детей. По мнению Каржавина, в ближайшие 10-15 лет робототехника станет настолько же привычной технологией, как когда-то электричество. Дети будут с роботами на «ты».

Ярчайшим представителем STEM-образования является робототехника на базе образовательных решений LEGO. Такие занятия в Обнинске и по всей стране проводит федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов». За 7 лет работы компания открыла филиалы в 45 городах России и мира!

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОТРОГАТЬ

- Робототехника - это междисциплинарное направление, - говорит Владимир Каржавин. - Обучаясь, дети получают знания из информатики, механики, конструирования, физики, математики и геометрии. В «Лиге Роботов» каждое занятие - это знания, которые буквально можно пощупать, такой подход отличается от школьных уроков за счет проведения всего процесса в игровой практико-ориентированной форме. Только представьте себя на месте ребенка, который в 9 лет своими руками построил автономного робота!

Во время занятий дети работают парами для лучшей социализации и обучения. По мнению специалистов, робототехника помогает малообщительным детям выстраивать контакт со сверстниками, так как уже с первых занятий они легко находят друзей с общими интересами и развивают навыки командной работы.

Вся программа занятий в «Лиге Роботов» разбита на 16 уровней, что позволяет заниматься детям разных возрастов - от 6 до 15 лет.

- Система выстроена семестрами, и 14 сентября мы начинаем новый учебный блок. Дети пройдут 15 учебных занятий, поучаствуют в двух соревнованиях и сделают два собственных проекта. То есть сначала нарабатывают объем знаний, а потом готовят свой собственный проект. Мы задаем тематику, а дальше ребята сами создают робота, механику конструкции, пишут ему программу и делают презентацию.

ОРИЕНТИР - НА ВСЕМИРНУЮ ОЛИМПИАДУ РОБОТОВ!

Для тех, кто не боится бросать вызов другим роботам, тоже найдется много интересного.

- В Калужской, Московской областях и в России в целом проходит масса соревнований по робототехнике. Победы, медали и кубки сильно мотивируют детей, да и родителей тоже. Всегда есть чем гордиться. Плюс еще и в том, что данное увлечение безопасно для ребенка, максимальный риск робототехника - наступить на детальку LEGO, - шутит Каржавин.

По его словам, крупнейшими в мире соревнованиями является Всемирная олимпиада роботов (World Robot Olympiad, WRO) - это престижные соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 лет до 21 года. Турнир проходит с 2004 года, и каждый раз в олимпиаде участвуют более 2 тысяч талантливых ребят из 60 стран мира.

- Соревнования имеют много этапов: областной, всероссийский, учебно-тренировочные сборы по формированию сборной РФ, всемирный этап, - объясняет Каржавин. - Команды из «Лиги Роботов» последние три года успешно проходят региональный отбор в Калужской области и достойно выступают на российском финале, соревнуясь более чем со 100 командами. Финал ВРО проходит в городе Иннополис рядом с Казанью на базе самого современного IT-университета страны, что мотивирует ребят к выбору ВУЗа в будущем.

Темой этого года стали «Умные города». В младшей возрастной группе задание этого сезона называлось «Интеллектуальный пассажирский транспорт». Оно состояло в том, чтобы разработать робота, который сможет действовать как настоящее автономное беспилотное такси, которое доставит пассажиров из точки «А» в точку «Б».

В средней возрастной группе - от 13 до 15 лет - задание заключалось в разработке робота, который сможет заменить старые лампочки на интеллектуальные светильники. Робот должен был забрать новые современные источники света из хранилища и доставить их в разные комнаты (красные, синие, желтые и зеленые зоны) в здании. Кроме того, роботу нужно было найти старые лампочки и доставить их в зону отходов. Таким образом, он мог модернизировать систему освещения в здании и помочь в экономии энергии.

ОБНИНЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ТУРНИР В ДАНИИ

В старшей возрастной группе нужно было создать робота, который модернизирует городскую сеть, устанавливая новые беспроводные узловые устройства и оптическую сеть между ними. В соревнованиях ВРО в Калужской области приняло участие 20 команд во всех возрастных категориях.

В июне три команды «Лиги Роботов» представляли наш регион в Иннополисе на Всероссийском финале. Всего он собрал 537 участников из 54 областей страны.

- Одна из команд проявила упорство и заслужила право попасть на федеральные учебно-тренировочные сборы (ФедУТС), на которых из восьми сильнейших команд в каждой возрастной категории выбирают три команды в сборную РФ, которые отправятся на мировой финал, - говорит Владимир Каржавин. - Всего в этом году на сборы по основным категориям WRO приехало 85 юных робототехников и 11 их тренеров. Сам же финал будет проходить в Венгрии. В сезоне 2018 года на ФедУТС от Калужской области ездили две команды, одна от «Лиги Роботов», одна от «Технолаба». К сожалению, тогда команды не смогли войти в сборную РФ, но они получили ценный опыт и знания, которые им помогут как в соревнованиях, так и в обычной жизни.

Новинкой соревновательного сезона WRO-2019 стало проведение международного дружеского турнира WROFIT не только для основных категорий, но и для категории самых юных робототехников в возрасте 7-10 лет. Дружеский турнир проходил в Дании в городе Орхус, недалеко от Биллунда, где находится штаб-квартира и производство компании Lego.

- Команда «Лига Роботов - Енотики» прошла российский отбор в этой категории и в начале августа приняла участие в WROFIT в Дании. Ребята, не имевшие ранее опыта соревнований такого масштаба, заняли девятое место из 29 команд. Благодаря организаторам участники смогли не только приобрести друзей из разных стран и посоревноваться, но и весело провести время, посетив парк LegoLand!

Римма СУББОТИНА

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