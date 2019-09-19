Кто из депутатов потерял интерес к Горсобранию и не будет баллотироваться в следующем году?

Восьмого сентября жители Балабанова выбрали новых депутатов Городской думы. В итоге состав парламентариев обновился наполовину, а из 16 народных избранников 14 были выдвинуты партией «Единая Россия». В целом явка оказалась невысокой - воспользоваться своим избирательным правом решили лишь 26% граждан.

Как отмечают эксперты, в этот раз «ЕдРо» решила собрать команду, исходя не из принципа партийности, а из желания и готовности людей работать на развитие города. И эта тактика дала хороший эффект.

Выборы в Обнинское Городское Собрание пройдут ровно через год. То есть сейчас как раз наступает период подготовки к новой кампании, и какую тактику изберут обнинские кандидаты - вопрос интригующий.

ЖДАТЬ ЛИ ТРАНСФОРМАЦИЙ?

От прошлых выборов у некоторых аутсайдеров осадочек остался до сих пор. Скандальную, но яркую оппозицию, по ее мнению, четыре года назад лишили возможности попасть в ряды парламентариев. Вместо привычных шести округов с пятью мандатами город «нарезали» на 30 частей по одному депутату от каждого. То есть в округе могла пройти лишь одна самая сильная политическая фигура. Это отсекало так называемых «паровозов», которые могли пройти в многомандатном округе, так сказать, за компанию. В итоге мы получили Городское Собрание с 30 представителями «Единой России», и никаких вам «Котляр».

Скептики тогда печально вздыхали - никаких тебе споров до умопомрачения, никаких интриг - все теперь будут единогласно голосовать «за что надо», и город погрузится во мрак. По факту же ничего катастрофического в Обнинске за это время не случилось. Да, заседания потеряли прежнее очарование в виде страстей и эмоциональных дискуссий, но зато приобрели холодный конструктив и содержательность.

- Если мы из одной партии, это не значит, что мы не спорим, - в один голос уверяют обнинские депутаты и дают понять, что команда у них сложилась «что надо».

Но кто из них решит отправиться дальше? И захотят ли вернуться «изгнанные»?..

Как считает депутат Анатолий ШАТУХИН, в 2020 году ожидать изменений в нарезке округов не стоит - эта система показала себя хорошо, так что вряд ли кто-то будет возвращаться к формату «пять по шесть». А вот где точно возможны трансформации, так это в количестве и месторасположении участковых избирательных комиссий.

- В городе появляются новые районы, численность жителей растет, население распределяется по территориям неравномерно, поэтому, скорее всего, это повлечет изменения в структуре УИКов, - говорит Анатолий Ефимович.

Сам же он пока не думал о том, станет ли участвовать в будущих выборах, - для начала надо доработать этот созыв.

«ДЕПУТАТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ!»

А вот заместитель председателя горсобрания Владимир НАВОЛОКИН считает, что думать надо не о резке округов, а о сокращении числа самих депутатов.

- Тридцать человек для стотысячного города - это многовато. Я бы уменьшил это число до 25. Чтобы в каждом комитете было по пять человек, а еще разрешил бы депутатам работать только в одном из них, - рассуждает Наволокин.

По его мнению, это позволит народным избранникам не распыляться на все и сразу, а сконцентрироваться на чем-то одном.

Как признается Владимир Васильевич, в нынешнем созыве ему работается легко и комфортно, да и состав интересный.

- Раньше была группа, которая работала на публику, а не на дело, сейчас таких нет. Нам не надо пиариться перед населением или прессой, - говорит парламентарий. - Но ротация быть должна, засиживаться депутатам нельзя. Тем более что у нас есть те, кто сидят по три срока. Обновлять корпус нужно, чтобы приходили молодые.

На вопрос, готов ли он сам пожертвовать свое кресло свеженькому депутату, Владимир Васильевич заявил, что «пока об этом не думал». При этом он по-отцовски отметил активную работу молодых коллег - Халецкого, Лукьяненко, Зыкова, который вообще не пропустил ни одного заседания.

Остальные депутаты признаются, что тоже пока даже не думали о том, останутся они во власти или нет. Михаил ЖУРАВЛЕВ заявил, что если народ попросит, если скажет, что трудился он хорошо, то тут уж хочешь не хочешь пойдешь на выборы.

- Планирую доработать год, а дальше видно будет, - говорит Михаил Викторович.

Несмотря на то что работу коллег он оценивает весьма высоко и считает, что город за это время стал лучше, Журавлев не имеет ничего против взаимодействия и с так называемыми оппозиционерами - главное, чтоб их деятельность была конструктивной, а не основывалась на принципе «назло бабушке отморожу уши».

«Я УСТАЛ, Я УХОЖУ»

И если большая часть нынешнего состава пока занята текущей работой, то некоторые из них уже приняли для себя окончательное решение. - Я не пойду, - уверенно заявил Александр СИЛУЯНОВ. - Я думаю, что горсобранию надо обновляться. У меня в этом плане интерес потерян, а надо, чтобы пришли те, у кого бурлит и кипит! Те, кто обладает азартом, какой был у меня лет 10 назад. При этом Александр Юрьевич пообещал, что оставшийся год он отработает на совесть, а когда с депутатством будет покончено - «займется собой». Скорее всего, мы не увидим в кресле спикера городской думы и Владимира ВИКУЛИНА. - Я вряд ли буду продолжать эту деятельность, - признался председатель ГС. - Все-таки 15 лет я в этой сфере, почти 10 лет - в Обнинском Городском Собрании, и пять - в Законодательном. Мне кажется, нужно, чтобы молодежь более активно принимала участие в общественной работе.

А вот каким должен быть следующий состав и должны ли быть в нем представители от других партий, депутаты так и не определились. По мнению Силуянова, например, оппозиция всё-таки нужна.

- Должна быть представлена вся палитра, должен быть спор, скандал, дискуссия, - полагает Александр Юревич. - Но опять же, если заседают только члены «Единой России», это не означает, что у нас нет противоположных мнений. Они высказываются, но просто это не всегда делается громко. Наша прошлая оппозиция придавала публичности больше значения, чем предмету спора. Сейчас же мы спорим по существу, а не о том, что где-то в документах не хватает запятой.

ВЕРНУТСЯ ЛИ «ИЗГНАННЫЕ»?

В рассказы о том, что у обнинских единороссов есть разные мнения, не особо верит экс-депутат Заксобрания и изгнанный член «Справедливой России» Александр ТРУШКОВ.

- В ответственный момент люди из правящей партии будут призваны к коллегиальному решению и свое мнение оставят позади, - уверен Александр Витальевич.

Он уже не раз высказывался о том, что на городском уровне вообще не должно быть партий. Будь его воля, то на следующих выборах бы он вообще призвал всех баллотироваться в качестве самовыдвиженцев, а не выезжать за счет «партийного бренда». Но будет ли участвовать он сам - пока не знает.

Интригу таят и другие аутсайдеры прошлой кампании.

Николай ВОРОБЬЕВ не может определиться - сделать выбор в пользу семьи, чтобы проводить больше времени с детьми, или же все-таки снова попробовать свои силы на политической арене. Тем более что работу нынешнего состава он оценивает лишь на «три с плюсом», и кто-то должен сделать за них всю работу над ошибками.

Другая небезынтересная фигура - Татьяна КОТЛЯР - вообще замахнулась на Заксобрание. Дескать, место в Городской думе ее не особо интересует, так как великие дела свершаются лишь на областном уровне. Но тоже однозначного ответа по поводу своего участия в предвыборной гонке пока не дала.

Диана КОРШИКОВА

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