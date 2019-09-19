Министр спорта Логинов продолжает отмалчиваться по поводу ситуации с «Олимпом»

Наша газета выпустила серию материалов о том, в каких условиях вынуждены тренироваться дети, посещающие спорткомплекс «Олимп».

Основные претензии родителей были такие: неудобное время тренировок, огромное количество юных хоккеистов на одном льду, равнодушие, а иногда и хамство администрации заведения и сомнительные решения директора спорткомплекса Станислава ЛОПУХОВА.

На протяжении нескольких недель в редакции не умолкает телефон, звонившие родители рассказывают о многих других возмутительных случаях, с которыми сталкиваются их дети, тренируясь в «Олимпе». Темы для публикаций продолжают поступать в огромном количестве до сих пор!

ВМЕСТО СЛОВ - КУЛАКИ!

Представители самого многочисленного сообщества города «Типичный Обнинск» тоже решили собрать мнения родителей и посетить тренировку, чтобы своими глазами посмотреть на то, что происходит в спорткомплексе.

Однако как только бабушка одного из воспитанников стала делиться впечатлениями, к активисту подошел охранник и в резкой форме потребовал прекратить съемку и выйти из заведения, после чего схватил молодого человека и буквально вытолкнул его из помещения.

Разбираться в законодательстве и законности съемки «вышибала» не собирался. На глазах у детей и родителей, применяя силу и угрожая, он стал выгонять представителя «ТО». Пояснить такое неадекватное поведение он смог лишь двумя словами: «Антитеррористическая, понимаешь». На внятные аргументы для цивилизованного решения проблемы у охранника словарного запаса, видимо, не хватило.

Тем самым персонал «Олимпа» лишь подтвердил слова посетителей о хамстве и беспринципности администрации спортивного заведения. За кадром слышалось, что родители и дети пытались заступиться за молодого человека и кричали охраннику «Вы не имеете права!», что это не секретный объект, и они сами дали разрешение снимать тренировку, но, как и во многих других случаях, их просьбы здесь никто не услышал. Охранник продолжал заниматься рукоприкладством и вести себя крайне агрессивно.

А мы напоминаем, что данное спортивное заведение работает на наши с вами налоги! Но получается, что здесь вас могут запросто избить за ваши же деньги! Это не частная шарашкина контора, чьи работники ни за что не отвечают и могут творить то, что взбредет им в голову. Здесь каждый сотрудник должен нести ответственность за свое поведение и отношение к посетителям! Этот самый охранник получает зарплату из нашего кармана и не имеет никакого права калечить и оскорблять посетителей. Или такое поведение наоборот приветствуется и поощряется руководством «Олимпа»? Интересно, что бы сделал охранник с активистом, если бы в этот момент не было свидетелей и никто бы за него не заступался? На что вообще способен человек, который без разбора вместо слов сразу применяет кулаки?

«ТАК ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ!»

К слову, та самая пенсионерка всё-таки дала свой комментарий, но уже за пределами спорткомплекса. Бедной пожилой женщине едва не понадобилась медицинская помощь, чтобы отойти от шока - потасовка, которую устроил охранник, ее так напугала, что пенсионерка еще долго не могла прийти в себя.

- Как можно привести ребенка в такую обстановку! Она неадекватная! - негодует женщина. - Я представляю, если ребенок придет и вдруг что-то не так сделает, его же здесь прибьют, наверное, сразу. Если бы вы подошли в четыре часа дня, то посмотрели бы, что творилось в раздевалках. Три коляски с детьми, две группы - 2010 год и 2009 год. В маленькой ячейке раздевались по два-три человека. Видели, какая у хоккеистов форма - куда они ее могут повесить? Если придет кто-то из взрослых завязать коньки ребенку, то ему там вообще негде встать. Вопрос не решается...

Помимо этого, она подтвердила слова родителей и по поводу странного расписания: хоккеисты тренируются на пол-льда, причем на один лед могут поставить совершенно разные возраста, что не позволяет им тренироваться между собой.

После появления видео в сообществе разгорелась дискуссия между родителями и заступниками администрации «Олимпа». Мамы и папы юных спортсменов настаивают: так продолжаться не может, пора что-то менять! Руководство спорткомплекса отмалчивается. Ни слова не слышно и от министра спорта Калужской области Алексея ЛОГИНОВА, хотя обычно в таких резонансных случаях в соцсетях незамедлительно появляются комментарии официальных представителей министерства. Может, дело в том, что хоккей - не основной вид спорта в нашем регионе? Или то, что творится в обнинском «Олимпе» - это нормально?..

ПОСТСКРИПТУМ

В день сдачи этого номера в печать на обнинском радио прошел большой прямой эфир с участием Станислава ЛОПУХОВА, где директор «Олимпа» ответил на вопросы жителей. По мнению родителей, отвечал Станислав Юрьевич вскользь, а кое-где и слукавил. Подробнее читайте в следующем номере.

Диана КОРШИКОВА