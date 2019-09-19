«Богатые тоже плачут»

Житель многоквартирного коттеджа «отжал» парковку у своих же соседей,

Название для этого материала в шутку предложил один из жителей дома № 43А по улице Белкинской - того самого модного многоквартирного дома-коттеджа, который выделяется среди скучных панельных многоэтажек в 51 микрорайоне. По легенде, здесь проживают очень богатые люди при должностях. Казалось бы, шикарные апартаменты, просторные квартиры, какие могут быть у людей проблемы в этом маленьком собственном мире за забором со шлагбаумом и охраной? Оказывается - еще какие!

«ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОФИС» С НЕЗАКОННОЙ ПАРКОВКОЙ

Если вы проходили мимо этого роскошного особняка и завидовали его жителям, то зря. Проживание в комфортабельном коттедже с собственной территорией, увы, не спасло людей от банальнейших соседских склок.

Как рассказал нам один из жильцов, конфликты разгорелись еще давно.

- Дело в том, что владельцы коттеджей считают, что вся земля напротив их строений принадлежит им, поэтому со временем там появились незаконно построенные беседки, навесы, а гаражи вообще переделали в жилые помещения, - объясняет один из жителей.

Апогеем этой дележки территории стал недавний «закидон» предприимчивого соседа-бизнесмена (назовем его Валентин). Мужчина решил сдать в аренду свои площади и разместил на одном популярном сайте соответствующее объявление. Согласно ему, мужчина сдает «эксклюзивный офис» в 290 «квадратов» за 135 тысяч рублей в месяц. Объявление написано очень красочно, мол, все необходимое для работы есть, объект оснащен пожарной охраной, сигнализациями, системой наблюдения и т. д. А бантиком на всем этом уникальном предложении красуются «четыре парковочных места на закрытой охраняемой территории».

В подтверждение этих слов Валентин огородил, как ему кажется, свою территорию четырьмя блокираторами парковочного места.

- Земля находится в общедомовой собственности, то есть конкретного участка никому не выделено, - говорят соседи. Обращались в администрацию, там говорят, мол, земля не городская, а ТСЖ, так что сами разбирайтесь, - жалуются соседи. - В любом случае, это захват чужой земли! Он занял почти треть всей нашей территории!

ПОВЕРИЛИ НА СЛОВО

Еще одна соседка вспоминает, что примерно в течение месяца, когда прошлые арендаторы съехали, на этом месте вообще никто не парковался.

- Я за это время пару раз ставила там машину, но, видимо, соседу это не понравилось, и он решил отгородиться ото всех, - говорит женщина.

Мы обратились в компанию «Юго-Западное Территориальное агентство недвижимости», сотрудник которой указан как контактное лицо в объявлении о сдаче помещения в аренду и представляет интересы собственника.

По словам сотрудника:

- Я документы не видел, дом находится в долевой собственности. Насколько мне известно, к каждому таунхаусу относится определенное количество парковочных мест. К конкретно этому офису относятся четыре места.

- Эти конкретные места должны быть как-то территориально закреплены за конкретным собственником?

- Да, должны.

По словам риелтора, лично он документы не видел и законность нахождения в этом месте парковочных барьеров не проверял. Информация о них была записана лишь со слов владельца.

- В данном случае поверили на слово, так как это уважаемый человек, наш постоянный партнер, - объяснил сотрудник агентства.

А вот управляющая компания «ЧИП», обслуживающая данный дом, с такой постановкой вопроса не согласна.

По словам руководителя компании Евгения ХАЛЕЦКОГО, жители Белкинской, 43А уже обращались в обслуживающую организацию по поводу ограждений и на этой неделе управляющий этим домом должен встретиться с советом дома, чтобы обсудить алгоритм последующих действий.

Земельный участок под МКД площадью 3590 квадратных метров, поставленный на кадастровый учет, является общим имуществом всех собственников, без возможности выдела долей в натуре, причем собственность признается даже без регистрации прав в ЕГРН.

РАЗРЕШЕНИЕ НИКТО НЕ ДАВАЛ

Решение о порядке использования земельного участка принимается на общем собрании. В данном случае необходимо согласие 2/3 от общего числа собственников. А так как никакого собрания не было и никто разрешения не давал, установка таких конструкций является незаконной ввиду того, что нарушает права остальных собственников.

Управляющая компания в этом случае может выдать собственнику предписание об устранении нарушений порядка пользования общим имуществом - по аналогии с дополнительными дверями в подъездах. Если Валентин не уберет заграждения самостоятельно, то УК может сама их спилить, после чего выставит ему счет за проделанную работу.

Тем временем жители тоже не сидят без дела, они уже подали соответствующее обращение в полицию. Более того, инициативные соседи придумали свой хитрый план «мести» - в течение этой недели они парковались вдоль ограждений, тем самым не давая заехать на «прихватизированные» парковочные места. Валентин эту уловку раскусил и тоже сделал ход конем - переставил ограждения в шахматном порядке, чтобы вообще кроме него никто и нигде парковаться не мог. В общем, «война» продолжается, а соседи ждут реакции УК и полиции.

Сам же «уважаемый человек» давать комментарии по этому поводу отказался, поэтому вряд ли удастся понять, с чего вдруг он решил, что имеет право самовольничать на участке, который лично ему не принадлежит. Соседи лишь пожимают плечами - у богатых свои причуды.

Диана КОРШИКОВА

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