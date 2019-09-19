Врио главврача КБ № 8 Михаил Сергеев: «Моя главная задача - наладить диалог с пациентом»

Полтора месяца назад в КБ № 8 со скандалом был уволен главврач Эдуард ИВАНОВ. Временным исполняющим обязанности был назначен 31-летний хирург Михаил СЕРГЕЕВ. Фигура новая не только для обнинской общественности, но и для самих врачей.

Михаил Алексеевич - человек непубличный, скромный и в высшей степени интеллигентный. Кажется, в нем сконцентрировалось все то, чего так давно

недоставало обнинской медицине, - профессионализм, такт и... человечность.

«ЕСЛИ КО МНЕ ПРИШЕЛ ПАЦИЕНТ - ЗНАЧИТ, ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНО ВСЕ ДОСТАЛО»

Самым сложным в этом интервью для нас было договориться о нем. Учитывая, что рабочий день Михаила Сергеева начинается в шесть утра и может продолжаться до самой ночи, а график расписан так, что в него не вклиниться, это чудо, что нам все-таки удалось выцепить врио для беседы.

- Чем вы были заняты все это время?

- Встречался с коллективом, с людьми, которые так или иначе с нами взаимодействуют. Пытаюсь найти проблемные места, оптимизировать работу больницы. Я постоянно в разъездах, регулярно с кем-то встречаюсь, провожу переговоры. Появляются новые идеи, мысли, как сделать нашу работу более эффективной. Я не хочу закрываться в стенах больницы или даже города. Обнинская КБ № 8 - это структура, которая находится в подчинении ФМБА, но она неразрывно связана с областью. По этой причине я считаю, что мы должны плотно взаимодействовать с калужским Минздравом. Поэтому и столько разъездов.

- Какие основные проблемы, которые, на ваш взгляд, нужно решить в самую первую очередь?

- Для меня лично главная задача - это наладить общение с пациентами. Дать им понять, что у нас не все так плохо. Что здесь работают люди, которые хотят помочь, что медицина находится на хорошем уровне, и у КБ № 8 есть большой потенциал. Моя принципиальная позиция - больница для пациентов. Может, это пока не все понимают, но если не будет пациентов, то не будет и больницы. Вторая задача - направить коллектив в правильное русло, дать понять, что пациент для врача - это все и ради него нужно выкладываться максимально. Человек не виноват, что он заболел, и если он обратился в больницу и просит о помощи, то специалист должен сделать для него все, что в его силах. Если же человек приходит на прием лично ко мне - значит, его все окончательно достало. От хорошей жизни к врачам не обращаются - это надо понимать.

«НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА БОЛЬНИЦУ ГЛАЗАМИ ПОСЕТИТЕЛЯ»

Чтобы выявить основные пробелы в работе медучреждения, Михаил Сергеев пошел по самому простому, но в то же время эффективному пути: посмотрел на больницу глазами пациента. Для этого первое, что он сделал, - попробовал прикрепиться к поликлинике. Просто пришел, встал в общую очередь, простоял минут 15 и попал в нужный кабинет. Подчиненные еще не знали нового руководителя в лицо и приняли за простого горожанина. По словам Михаила Алексеевича, никаких проблем у него не возникло - персонал был вежлив и учтив.

По тому же принципу он работает до сих пор. Неожиданно увидеть врио главврача можно практически в любое время суток в любом из корпусов. Хоть в выходной день, хоть ночью. Иногда он просто садится за стекло в регистратуре и смотрит, как проходит прием посетителей, как разделяются потоки, и общается персонал, с какими проблемами заходят обнинцы. Так, например, ему пришла идея создать в больнице колл-центр. Чтобы сотрудник регистратуры не отвлекался на звонки и мог спокойно работать исключительно с посетителями, а за связь по телефону отвечал отдельный работник. Пока это только один из многочисленных пунктов, стоящих в очереди на «нужно внедрить».

Или другой пример. В лаборатории, где сдаются анализы на глюкозу и кровь, раньше посетитель, которому нужно было сдать и то, и другое, был вынужден отстаивать две очереди - сначала в один кабинет, потом в кабинет по соседству.

- Но это же бред. Мы это исправили. Теперь, если нужно сдать оба анализа, человек их сдает в одном кабинете, к нему просто подходит другой врач, - объясняет Сергеев.

И таких «мелочей», которые нужно оптимизировать, великое множество. Одна из более серьезных задач - создание виртуальной регистратуры, чтобы человек, сидя дома с приложения госуслуг на телефоне, мог записаться на прием к специалисту. По такому пути уже давно пошли в Москве и Подмосковье, однако в Обнинске этот вопрос находится только на стадии обсуждений. По словам руководителя больницы, электронная запись - вещь крайне необходимая и полезная, но очень дорогостоящая. А в данный момент у больницы есть более острые и важные проблемы, на которые стоит направить финансирование.

«Я СПОКОЕН ЗА ПЕДИАТРИЮ!»

Например, сейчас здесь устанавливают аппараты МРТ и СКТ, направленные на усиление диагностических мероприятий, также в будущем планируют установить ангиографический комплекс.

- Сейчас рассматриваем вопрос о внедрении дежурств рентгенологов, которые бы могли в экстренном порядке оказывать помощь на этих аппаратах. После установки ангиографа подумаем о круглосуточном дежурстве этих врачей, чтобы оказывать помощь людям с сосудистой патологией. Все это приведет к улучшению оказания медпомощи и значительно расширит спектр услуг, - говорит Сергеев.

Помимо этого, сейчас в КБ № 8 ожидают поступления целевых средств от ФМБА на оснащение реанимационного и операционного отделений, а также на укомплектование кабинета, где будут оказывать экстренную помощь пациентам с острой патологией. В планах, как ранее анонсировал лично руководитель ФМБА Владимир УЙБА, модернизация приемного отделения в целом.

Помимо обновления материально-технической базы, стоит вопрос и о переезде некоторых корпусов из Старого города в медгородок. В частности, это касается кожно-венерологического диспансера. Здание было построено в 1956 году, и, по словам врио главврача, его переезд в главное здание поликлиники (там как раз есть свободные площади) обойдется дешевле, чем его содержание и ремонт. Переехать может и неврологическое отделение - в терапевтический корпус.

Этим летом обнинское здравоохранение перенесло массу испытаний на прочность. После самовольного закрытия экс-главврачом детского круглосуточного стационара, казалось, что окончательный развал КБ № 8 неминуем. Но уже сегодня новый руководитель больницы уверенно заявляет, что он спокоен за педиатрию. Что же произошло за этот короткий срок?

Напомним, в августе, сразу после того, как Владимир Уйба узнал о критическом состоянии обнинской клинической больницы и острой нехватке врачей, в наукоград был направлен ряд специалистов из Москвы. В течение нескольких недель они проводили прием населения и оказывали необходимую помощь. Напряжение спало, и недавно они завершили работу и вернулись в столицу. Но как теперь быть без них? «Потянут» ли нагрузку оставшиеся сотрудники, или уже сейчас можно готовиться к очередному кадровому кризису?

- Я отмечаю положительную кадровую тенденцию, - успокаивает Сергеев. - К нам поступило около десяти врачей, часть из них - в поликлинику. Пришли невролог, участковый терапевт, должен появиться лор, и не один. Также мы сейчас усиливаем педиатрическую службу. Я сам туда захожу как минимум раз в неделю, смотрю, как все работает. Несмотря на то что один человек сейчас ушел в отпуск, там все хорошо. Помощь оказывается, в том числе и экстренная, стационар работает круглосуточно. Приказ главы ФМБА выполняется - есть два дежурных врача, плюс дежурит бригада на случай транспортировки пациентов. За это отделение я спокоен.

«НУЖНО ПРОСТО СЛУШАТЬ ЛЮДЕЙ...»

Кстати, пару слов о станции скорой помощи, которой прошлой зимой пророчили полный развал и закрытие ввиду отсутствия бригад.

В данный момент их шесть, и, по словам Михаила Алексеевича, с возложенной на них нагрузкой они справляются, атмосфера в коллективе царит вполне благоприятная. Что касается конкретных показателей, то улучшились и они - по несколько часов ждать медиков уже не нужно.

- Время выезда бригады, то есть приезд к пациенту, оказание помощи и возвращение обратно, составляет 32 минуты. Это в пределах нормативной документации - 36 минут. Буквально на днях к моим друзьям скорая доехала за 10 минут, они даже собраться не успели. Но бывает и такое, что бригада повезла пациента в Москву или Калугу, а кто-то уехал на экстренный вызов - мы ведь обслуживаем еще две федеральные трассы - Киевку и Варшавку. И тогда время может увеличиться, но пока справляемся. Если поймем, что к зиме нам нужно будет увеличивать число бригад, мы сможем это сделать, запас у нас есть.

Михаил Алексеевич держится спокойно и уверенно - не сотрясает воздух громкими обещаниями и предпочитает решать проблемы по мере их поступления. Все свои личные дела он отложил на потом, сейчас на первом месте работа. Не карьера, а именно работа.

Любое из решений, которое он сейчас принимает, мотивировано только одним - помочь тем, кто болен, сделать их лечение качественным и комфортным. Буквально на днях к нему подошла молодая мамочка из педиатрического отделения, которая поинтересовалась, почему здесь что-то работает именно так, а не иначе? Вместе с Сергеевым они обошли все отделение, женщина высказала свои предложения по улучшению работы, которые оказались очень полезными, и руководитель взял их на заметку.

- Знаете, в Англии, когда строят новый парк, не делают там дорожек, а сперва дают в нем погулять людям. Именно они прокладывают самые удачные тропы, которые им больше всего нравятся, и уже после этого там строят настоящие дорожки и тротуары. Так и здесь - люди сами подсказывают, что нужно делать, чтобы им было лучше. Просто их нужно слушать...

Диана КОРШИКОВА

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