Юная художница из Обнинска стала лауреатом конкурса «Атомный Пегасик»

Не так давно в Обнинске состоялся финальный этап конкурса «Атомный Пегасик». Для юных обнинцев конкурс пока еще молодой и малознакомый. Именно по этой причине в этом году в нем приняла участие лишь одна представительница наукограда. Но это нисколько не помешало ей стать призером и достойно представить Обнинск!

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ В АТОМНЫХ ГОРОДАХ!

Конкурс «Атомный Пегасик» в 2019 году был посвящен 75-летию атомной отрасли России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стартовал 1 марта во всех городах расположения АЭС.

Конкурс учрежден Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и проводится при поддержке целого ряда компаний и учреждений, таких как Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», филиалов Концерна - действующих и строящихся атомных станций, Союза писателей России, Литературного института имени А.М. Горького, издательства «Детская литература». Также поддержка была оказана администрациями муниципалитетов, где расположены атомные станции России, и администрациями зарубежных городов-побратимов из Беларуси и Венгрии.

По словам генерального директора АНО «Агентство городского развития - Обнинский бизнес инкубатор» Елены ПОПЛАВСКОЙ, основная цель проекта - поиск и поддержка талантливых детей в области литературы и развитие их способностей, предоставление возможностей для общения с известными российскими писателями и журналистами, а также деятелями искусства.

УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 11 СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ СРЕДИ ИЛЛЮСТРАТОРОВ

Согласно условиям, конкурс был разбит на четыре творческих этапа. Первый проходил с 1 марта по 15 мая. Во время него участники готовили произведения в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшие иллюстрации».

На этом же этапе во всех городах расположения АЭС члены Союза писателей России, преподаватели-филологи проводили литературные встречи со школьниками и преподавателями образовательных учреждений в формате мастер-классов, индивидуальные консультации для участников конкурса.

От Обнинска свою работу в номинации «Лучшая иллюстрация» представила ученица 11 школы Камилла ГЕВОРКЯН. Задача конкурсантов-иллюстраторов заключалась в том, чтобы представить рисунок к произведению другого участника, который написал стих или рассказ.

ХУДОЖНИКИ СХОДИЛИ НА ПЛЕНЭР, А ПИСАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ МАСТЕР-КЛАСС

На втором этапе, который проходил с 15 по 31 мая, состоялся отбор конкурсных работ. Милый рисунок Камиллы, которая изобразила лисичку и корзинку с грибами, не оставил никого равнодушным, и девочка стала лауреатом конкурса.

Заключительный третий этап прошел в Обнинске в детском лагере «Полет» с 3 по 17 августа. В рамках этого этапа прошла «Литературная смена» для победителей.

Согласно программе, специально для ребят прошли лекции по теме конкурса. Приглашенные из Москвы писатели провели индивидуальные занятия с юными авторами и подготовили их произведения к печати. Участники посетили так называемые «Литературные вечера», а начинающие художники посетили в качестве пленэра самые живописные места нашего города. Также в рамках смены работала секция юных сценаристов. Разумеется, приглашенных маленьких гостей ожидала и насыщенная культурная программа - для ребят провели экскурсии по Обнинску и Москве.

ДЕТИ ПОЛУЧАТ КНИГИ С СОБСТВЕННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ!

Итогом же этой насыщенной и интересной работы станет издание книги с произведениями победителей. Ее название пока неизвестно, но выйти в свет она должна будет уже в ноябре.

Как подчеркнула Елена Поплавская, каждый из юных авторов получит по пять книг со своими произведениями, а наиболее активные школы будут награждены подборкой книг издательства «Детская литература» для пополнения своих библиотек.

Всего в конкурсе приняли участие 358 человек. Это дети, которые учатся и проживают в Балаково (Саратовская область), Билибино и Певек (Чукотский автономный округ), Волгодонск и Дубовский район (Ростовская область), Десногорск (Смоленская область), Заречный (Свердловская область), Курчатов (Курская область), Нововоронеж (Воронежская область), Полярные Зори (Мурманская область), Сосновый Бор (Ленинградская область), Удомля (Тверская область), Неман и Советск (Калининградская область), Москва (для работников центрального аппарата Концерна). Среди россиян также были и представители зарубежных городов-побратимов из Венгрии и Беларуси.

В будущем году конкурс состоится вновь, поэтому самые талантливые и активные обнинцы ни в коем случае не должны его пропустить! Начинать готовиться можно уже сейчас!

Римма СУББОТИНА

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