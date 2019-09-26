Пациенты, на чье лечение выделяют миллионы, не могут допроситься глюкозы и бинтов!

Диагноз «острая почечная недостаточность» пенсионерке Екатерине Семеновне поставили 20 лет назад. С тех пор три раза в неделю она должна проходить процедуру гемодиализа - метод внепочечного очищения крови. Регулярный путь из Балабанова до обнинской КБ № 8 и последующие 4 часа на столе уже давно стали образом жизни.

Заболевание это редкое, поэтому те несколько десятков человек из Обнинска, которые вынуждены значительную часть жизни проводить на кушетке и по дороге в медучреждение, как минимум достойны уважительного отношения персонала и качественного предоставления этой услуги. Но обнинские пациенты этой группы заявляют: и без того тяжелые условия лечения сейчас могут превратиться в настоящую катастрофу!

«ТО БИНТОВ НЕТ, ТО ГЛЮКОЗЫ!»

Екатерина Семеновна за столько лет прохождения гемодиализа признается, что такого бардака она не видела никогда.

- Нас на диализе 55 человек. Раньше все было нормально, когда это отделение принадлежало КБ № 8, но потом нас продали. Какая-то компания из Краснодара перекупила, и началось... То бинтов не хватает, то глюкозы! Приходится покупать самим, - возмущается пациентка. - Если вы зайдете, то увидите стеллаж с лекарствами - они все будут подписаны: где чьи. Постельного белья нет, оборудование старое, часто ломается. Однажды руководитель этой компании заставил своих медработников сдавать макулатуру и на эти деньги покупать все необходимое для кабинета. Все, что там происходит, не соответствует никаким санпинам, правилам и технике безопасности. На мое лечение государство выделяет порядка 1 200 000 рублей, почему же тогда я должна сама все покупать? Я знаю, что у них есть филиал в Калуге и там такого бардака нет, видимо, стесняются так себя вести рядом с губернатором...

По словам Екатерины Семеновны, уже третий месяц медработникам снижают заработную плату, из-за чего многие хорошие медсестры подали заявление на расчет.

- Осталась одна девочка! Но и она сказала, что дорабатывает и уходит! Мы все в шоке! - переживает пенсионерка.

Согласно Приказу Минздрава об общих требованиях по безопасности, в котором детально прописано, как и в каких условиях должна проходить процедура диализа, «запрещено оставлять пациентов без медицинского надзора во время и непосредственно после процедуры». Однако, по словам нашей героини, персонал за пациентами не наблюдает, и если что-то случится, оказать оперативную помощь будет некому.

МЕДЦЕНТР НОВЫЙ, А ОБОРУДОВАНИЕ СТАРОЕ?

Но больше всего пациентов возмущает то, что фирма, оказывающая услуги гемодиализа, собирается переехать в торговый центр «Атлас», причем на 5 этаж.

- И как мы - инвалиды - должны туда подниматься? Там нет даже лифта, который мог бы транспортировать человека на каталке! По всем нормам, в помещениях должна быть идеальная чистота, пол должен быть уложен плиткой, а не пластмассовым настилом. отделкой. Я вообще не представляю, как торговый центр могут приспособить под медицинское учреждение! Зачем нас туда загоняют?! - негодует Екатерина Семеновна.

По словам пенсионерки, руководитель учреждения Анатолий ЯМПОЛЬСКИЙ обещал, что на новом месте поставят современное оборудование, однако сейчас пациентам объявили, что новой техники им не видать - лечиться будут на привычном старье, которое кровь чистит крайне плохо.

В общем, претензий у пациентов море, но диалога с руководителем не складывается, дескать, отвечает он грубо или вообще отмахивается от вопросов.

Кстати, пару слов о самом господине Ямпольском. Анатолий Фомич - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Кубани и РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, он является руководителем множества филиалов клиник «НЕФРОС» в разных городах страны, а также сети гемодиализных центров «АВИТУМ» - именно так называется компания в Обнинске, арендующая помещения в КБ № 8. Медучреждение, которое откроется в «Атласе», будет называться «НЕФРОС». Чехарда с названиями - далеко не единственное, что может запутать пациентов. Даже для нас оказалось сложным понять - кто и за что отвечает в этом (или этих) учреждениях.

Исполнительный директор калужского филиала «НЕФРОС» Юлия КОРОХОДКИНА заявила, что нынешний центр в КБ № 8 устарел, поэтому в «Атласе» предполагают создать новый, современный и просторный. А что касается «сбежавших сотрудников», то Юлия Анатольевна назвала это ротацией персонала, мол, кто-то уходит, а кто-то приходит - все нормально.

ДЛЯ «АТЛАСА» ПОСТРОЯТ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИФТ

А вот сам заведующий отделением «Авитум» в Обнинске Александр ПАПКОВ о количестве кадров предпочитает молчать.

- Без комментариев, я вам эту информацию дать не могу, это наши внутренние проблемы, - замялся Александр Борисович, чем лишний раз подтвердил слова пациентки о том, что в медучреждении с персоналом не все так гладко.

Заявление пенсионерки о том, что нет лекарств, он назвал враньем, но потом поправил сам себя и честно признался, что какие-то лекарства пациенты действительно покупают, потому что медучреждение «не всегда может их обеспечить».

- Но ведь на каждого пациента выделяют крупные суммы денег...

- Государство выделяет, но их не хватает. Стоимость гемодиализа примерно 7 тысяч рублей за одну процедуру. В США, например, его стоимость составляет 200 долларов, то есть 12 тысяч. Они используют свои расходные материалы, а нам приходится частично закупать их за рубежом, - объяснил Папков.

Что же касается оставления пациентов без присмотра, то и это заведующий опроверг, дескать, сотрудники все время их наблюдают и могут выйти, только чтобы попить чаю или в туалет.

А вот по поводу оборудования он ответил вполне откровенно:

- Тут не от меня зависит, да, им обещали новое, но не получается, - признался Папков и порекомендовал обратиться к главврачу центра Андрею СМЫШНОВУ.

Странно, но у Андрея Владимировича информация была диаметрально другой - новому оборудованию быть! Более того, для транспортировки пациентов компания даже хочет построить в «Атласе» грузовой лифт за свой счет, и вообще все будет просто отлично, и персонал будет шикарный, мол, да, парочка человек ушли, но в Обнинск уже прислали командировочных.

К слову, новый главврач КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ в курсе ситуации, так как к нему недовольные пациенты диализного центра также обращались с жалобами. Правда, повлиять на ситуацию ФМБА не может, так как речь идет о частной конторе. Другой вопрос: почему данное отделение вообще позволили когда-то выкупить предпринимателям? По словам Сергеева, скорее всего, это было сделано по причине малого количества пациентов и дорогого содержания целого отделения. В таких случаях проще передать структуру в отдельные руки. При этом, если ситуация окажется действительно серьезной, то Михаил Алексеевич пообещал обратиться к руководству ФМБА, чтобы совместно подумать над ее решением.

ДАДУТ ЛИ ЛИЦЕНЗИЮ МЕДЦЕНТРУ РЯДОМ С АЛКОМАРКЕТОМ?

Но есть и другая очень интересная сторона этого вопроса. По словам Смышнова, все согласования с надзорными органами медучреждение, расположенное в торговом центре, прошло, осталось лишь получить лицензию. И вот тут момент - на нулевом этаже ТЦ «Атлас» расположен продуктовый супермаркет, где продается алкоголь. А закон у нас не позволяет соседство двух таких несовместимых структур.

Практика появления клиник на площадях ТЦ появилась в Москве года два назад и вызвала много споров. Случаи эти были единичные, но при этом они столкнули лбами ни одного юриста. Во-первых, четкого метража, который нужно соблюсти от медицинского центра до магазина или кафе с алкоголем, нет.

Лицензию на открытие алкомаркета рядом, например, со стоматологией, никто не даст. Но вот если магазин со спиртным появился раньше, и теперь рядом с ним хочет открыться, допустим, медпункт, то тут уже другая история, причем весьма несправедливая. Медучреждение могут открыть без проблем, а вот у магазина с алкоголем лицензию придется забрать. И никого не интересует, что он тут стоит уже 100 лет.

Подобная ситуация, кстати, в Обнинске уже была в деловом центре «Капитал». По словам юриста Олеси АНТОНОВОЙ, туда хотели зайти образовательные организации, но раньше них там открылся ресторан.

- У лицензирующего органа позиция была такая: если заходит «образовашка», то ранее выданная лицензия должна быть аннулирована, потому что у государства приоритет в сторону развития образовательной деятельности. А что будет с алкогольной лицензией, если заходят медики, - это другой вопрос, и думаю, тут без споров не обойдется, - говорит Антонова.

Главврач диализного центра Андрей Смышнов по этому поводу не переживает и свое появление с сетевым магазином согласовывать не собирается. Мол, если надо - пусть у гипермаркета, услугами которого пользуются тысячи жителей привокзального района, отбирают алкогольную лицензию - ему-то какое дело? Главное ведь - забота о пациентах...

Диана КОРШИКОВА

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