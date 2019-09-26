Семья переселилась из «брусчатки» в новостройку, повесив на соседей 76000 рублей долга за ЖКУ!

Летом мы рассказывали историю проблемной семьи, проживающей в одном из старых брусчатых домов на улице Глинки. Мать и несколько ее сыновей по программе переселения получили новую квартиру на Кутузова, 23 и съехали, чем несказанно обрадовали бывших соседей.

Однако даже после их переезда, кое-что всё равно доставляет неудобства и напоминает жителям о странной семейке...

«МЫ НЕ ХОТИМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧУЖИЕ ДОЛГИ!»

Напомним, соседи жаловались на «вечно гулящую мать» и ее мальчиков-подростков, которые наводили свои порядки во дворе - не ходили в школу, слонялись по району без дела и терроризировали местное население. Не говоря уже об антисанитарии в квартире и разведении тараканов. В связи с этим люди «передали привет» жителям новостройки на Кутузова, куда переехало это веселое семейство, и предостерегли остальных новоселов от возможных проблем с нерадивыми подростками. Те, кстати, как только поселились в новой квартире, на радостях сбросили с верхнего этажа лопату, едва не зашибив бабушку с внучкой. В общем, предостережения не прошли даром.

Однако бывшие соседи с Глинки расслабиться не могут до сих пор. Недавно они обнаружили в почтовом ящике счет за ЖКУ по той самой квартире, где проживали маргинальные жильцы - оказывается, они задолжали свыше 76 000 рублей за коммунальные услуги.

- Получается, они годами не оплачивали квитки и спокойно съехали! - возмущаются соседи. - И на кого теперь эту сумму повесят? Мы не хотим платить за чужие долги!

Опасения жильцов оказались напрасными - разумеется, они не будут оплачивать счета за бывших соседей. Но и долг сам по себе никуда не испарится. Несмотря на переезд, неблагополучное семейство в любом случае обязано будет его погасить.

НЕ ПО-ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИ

Как пояснил директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в чьем ведении находится дом по улице Глинки, проблемы с этой квартирой были уже давно. Первый крупный долг по уплате ЖКУ у них скопился еще в 2016 году и тогда, чтобы взыскать эти средства, УК пришлось обращаться в суд. Ту задолженность погасили в полном объеме, но потом, видимо, вновь перестали платить.

- Этой весной жильцы данной квартиры заключали с нами соглашение о погашении задолженности и пообещали, что будут потихоньку расплачиваться, - рассказывает Сергей Васильевич. - Но с переездом это обещание, видимо, было забыто.

По словам Волотовского, помимо 76 000 за ЖКУ семейство задолжало деньги еще и за найм, так как квартира находится в муниципальной собственности.

- Мы направили им предупреждение, будем работать до тех пор, пока они не выплатят эту сумму. Все их контакты, новый адрес проживания у нас есть, поэтому долг в любом случае будет погашен, - заявил директор УК.

Он также отметил, что, как правило, перед продажей квартиры или переселением сознательные граждане гасят все долги - это своего рода джентельменское соглашение, которое негласно принято соблюдать. Но, увы, в редких случаях люди думают, что можно «улизнуть» не заплатив.

Кстати, после выхода предыдущего материала о безответственной матери и беспризорных мальчишках, в редакцию обратились сотрудники Управления образования, чтобы подробнее узнать о семействе и проверить информацию о том, посещают дети школу или нет. Будем надеяться, что подростки все-таки возьмутся за ум, и, может даже когда-нибудь станут джентльменами...

Диана КОРШИКОВА

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