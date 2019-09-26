Агентство городского развития готовит новые интересные проекты!

Автономная некоммерческая организация «Агентство городского развития - Обнинский бизнес-инкубатор» работает немногим больше года, но за это время уже успела заявить о себе и сделать массу полезного для предпринимателей, молодежи и простых жителей города.

В планах же у агентства - еще больше интересных мероприятий, а о самых ближайших из них мы расскажем вам в этом материале.

НОВЫЙ СЕЗОН - НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Напомним, Агентство было создано для реализации поставленных целей и задач в рамках стратегии развития города.

Одним из первых практических дел стала постановка памятника Петру и Февронии возле храма Рождества Христова и центральной библиотеки Обнинска. Памятник символизирует собой любовь, благородство, верность, доброту и является одним из объектов в рамках создания комфортной городской среды.

Помимо этого, Агентство ведет серьезную и трудоемкую работу с РОСАТОМОМ. Речь идет об участии в конкурсах, проводимых Фондом «АТР АЭС» РОСАТОМА среди детей городов расположения АЭС.

Также в числе таких конкурсов, например, «Атомный пегасик» (о нем мы подробно рассказывали в прошлом номере «Недели»), «Атомный кутюр», к которому сейчас как раз готовятся специалисты Агентства, и многие другие совместные мероприятия. Напомним, фестиваль победителей конкурса «Атомный пегасик» в августе был проведен в Обнинске в лагере «Полет» ОНПП «Технология».

НА ЗАМЕТКУ СТУДЕНТАМ

Вторая важнейшая область деятельности Агентства - бизнес-инкубатор. Какую роль он выполняет? Во-первых, консультирует всех молодых бизнесменов и начинающих предпринимателей. Самое пристальное внимание там уделяется инновационным проектам, так как профиль бизнес-инкубатора - научно-технологический. Студенты или выпускники вуза могут размещаться в этом инкубаторе на льготных условиях в течение трех лет, если они представляют собой юридическое лицо. Данная структура позволяет им изучить все организационные моменты в ведении бизнеса, для начинающих предпринимателей проводятся всевозможные семинары и тренинги.

Что же касается планов на ближайшее будущее, то «Агентство городского развития» продолжит плодотворное сотрудничество с Фондом АТР АЭС РОСАТОМА. Например, в ноябре они планируют открыть в городском музее выставку, посвященную 85-летию издательства «Детская литература».

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ - НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Помимо этого, Агентство будет продолжать участие в федеральных конкурсах и грантах для привлечения финансирования, направленного на развитие города, его инфраструктуру и поддержку социально ориентированных проектов. В этом году, например, благодаря инициативе «Агентства городского развития», Обнинск получил так называемую эколавку, установленную на проспекте Маркса. А буквально в эти дни также при участии специалистов Агентства на стадионе «Труд» устанавливают современную систему видеонаблюдения по стандартам российского футбольного союза.

Одним из центральных направлений станет развитие туризма, в планах - расширить границы туристических маршрутов с привлечением объектов соседних районов - Боровского и Малоярославецкого. В ближайшее время соответствующие соглашения будут подписаны и начнется практическая работа в этой сфере.

Продолжатся и другие не менее интересные и познавательные проекты для жителей города. В частности, Агентство продолжит организовывать экскурсии в музей первой в мире атомной станции. Раз в две недели все желающие могут посетить этот объект и узнать его историю - для этого нужно лишь позвонить в Агентство и оставить заявку по телефону: 39-956-44. В ближайшее время планируется организовывать подобные экскурсии и для зарубежных гостей наукограда.

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Что же касается бизнес-инкубатора, то и здесь после летних каникул закипела работа, ведется активное сотрудничество с торгово-промышленной палатой Калуги и Обнинска. Наступает пора совместных семинаров, один из которых состоится уже в начале октября. Его проведут для субъектов МСП по участию в госзакупках согласно 44 ФЗ. Будет максимально интересно и полезно.

Также стартуют циклы семинаров по открытию своего бизнеса. Если вы всегда мечтали открыть свое дело, но не знали, с чего начать, боялись неизвестности и не решались сделать первый шаг, - то вам однозначно сюда! Здесь вам расскажут о том, какие шаги надо предпринять, чтобы открыть свой собственный бизнес, вы познаете азы предпринимательства: основы налогообложения, узнаете, какие налоговые режимы существуют, научитесь отличать ООО от ИП, и многое другое. Все семинары бесплатные. Приглашаются все желающие!

ЭКОДЕРЕВО НА СОЛНЕЧНЫХ БАРАТЕЯХ

Этим летом перед празднованием Дня города в Обнинске установили сразу несколько новых арт-объектов. Одним из них стала эколавка - или «Солнечное дерево Солис» - на проспекте Маркса (рядом с домом № 46).

Это своего рода современная экологичная скамейка, где можно не только отдохнуть, но и подзарядить гаджеты через USB-порт или используя встроенное беспроводное зарядное устройство.

Лавка оборудована солнечными панелями - они заряжают арт-объект днем, чтобы горожане всегда могли пользоваться электричеством. Скамейку город получил в подарок благодаря очередному конкурсу социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Заявка на конкурс поступила от «Агентства городского развития - Обнинский бизнес-инкубатор». Проект был нацелен на использование альтернативных источников энергии в городской среде «Умный город». Несмотря на то что лавка антивандальная, сотрудники мэрии очень просят жителей относиться к ней аккуратно и бережно.

Римма СУББОТИНА

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