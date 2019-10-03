03.10.2019

Владелец винтажного Porsche попросил найти подростков, раскурочивших авто



Никогда не знаешь - увидишь ли ты свою машину, припаркованную во дворе, в том же состоянии, в котором оставил накануне, или придется наблюдать на ней следы вандалов, безбашенной молодежи или местного ночного «алконавта».

В последнее время в Обнинске с этим беда. Многие наши читатели уже пожалели, что в свое время пожадничали денег на платную охраняемую стоянку:  у одного - неизвестный буквально прошелся по машине ночью, помяв капот и крышу, у другого - какой-то злодей поцарапал гвоздем дверь и снес зеркало. В общем, примеров полно, но мы расскажем об одном случае, который произошел в наукограде еще в мае. Владелец дорогого и раритетного авто до сих пор не может найти негодяев, изуродовавших его любимый автомобиль, за помощью он обратился в администрацию президента и СМИ.

 

РАЗБИЛИ СТЁКЛА И ВЫРВАЛИ РУЛЬ

Речь идет о винтажном Porsche-924 1979 года выпуска. Знатоки сейчас в мыслях уже наверняка начинают подсчитывать потери, которые мог понести хозяин легендарного автомобиля в случае его повреждения.

Машина находилась на территории одного из ГСК Обнинска и была припаркована возле гаража автоэлектрика в ожидании ремонта. Собственно этот самый электрик, находясь в боксе, и услышал звук битого стекла. Выбежав на улицу, он увидел, как подростки лет 12-13 средь бела дня в хлам разносили чужое авто, и даже вырвали руль. За короткое время они умудрились вырвать бардачок, поломать обшивку задних стоек, дворники, накладку молдинга ветрового стекла, сорвать зеркало заднего вида, разбить левый фонарь и кучу всего другого.

Своим появлением он их спугнул и сразу позвонил хозяину машины. На место также сразу были вызваны сотрудники полиции.

- Они опросили меня, свидетеля и сторожа. Собрали детали и запчасти в пакет от «Пятерочки», чтобы снять отпечатки пальцев и увезли, - вспоминает тот день владелец винтажного авто. - Через некоторое время со мной связалась девушка - сотрудник полиции - и попросила предоставить какую-нибудь справку или счет, подтверждающий стоимость ущерба.

Хозяин решил воспользоваться самым логичным, быстрым и бесплатным способом узнать стоимость деталей - обратиться напрямую в дилерский центр Porsche в Москве. Причем запросил стоимость лишь трех стекол (хотя повреждений было намного больше), но и этого хватило, что сумма заставила его схватиться за сердце. Три оригинальных стекла винтажного 40-летнего авто нынче стоят порядка 640 тысяч рублей. Самое дорогое из этого - стекло крышки багажника, которое стоит 468 тысяч рублей.

 

МОЖЕТ ЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТОМ?

Через какое-то время владельца вызвали вновь в отдел и попросили предоставить результат платной независимый экспертизы.

- Она стоит тысяч 10, еще тысяч 30 у меня уйдет для того, чтобы нанять эвакуатор и отвезти машину на экспертизу в Москву. Я не понимаю, чем плоха бумага из официального салона Porsche, где указаны все расценки на детали этого автомобиля? Дилер - это официальная контора, которая имеет непосредственное отношение к таким авто, больше чем любой эксперт. Но получается, что для поиска преступников полиция просит потерпевшего сначала заплатить деньги, - негодует хозяин.

Более того, с его слов за эти несколько месяцев полиция ничего не рассказывала о том, проводится ли проверка по этому делу, ищут ли виновных, посмотрели ли видеокамеры с места происшествия и взяли ли отпечатки пальцев с тех деталей, которые забрали?

- Самое интересное, что сначала уголовное дело всё-таки завели, но через месяц пришло письмо, что была проведена дополнительная проверка, и в возбуждении уголовного дела было решено отказать, - говорит хозяин раскуроченного автомобиля. - Я до сих пор не могу получить объективную и актуальную информацию по этому делу. Насколько я знаю, сотрудники ПДН, якобы, проводили работу с подростками по моему делу. Получается, что кого-то всё-таки поймали, но потом отпустили?!

В итоге, прождав четыре месяца и не получив никаких результатов проверки, хозяин Porsche в отчаянии обратился в администрацию президента!

В обнинской полиции же уверяют, что дополнительная проверка всё еще продолжается. Видео с камер стражи правопорядка просмотрели и установили личности подростков, которые в последствие были отработаны на причастность к причинению повреждений. Однако в ходе проверки выяснилось, что пойманные подростки к этой вакханалии отношения не имеют.

 

КАК ПОДСЧИТАТЬ УЩЕРБ?

Отдел дознания, тем не менее, принял решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении неустановленного лица. Материал был направлен в прокуратуру, которая в свою очередь это решение действительно отменила. И вот почему. Здесь есть некоторые юридические тонкости, без которых дело с мертвой точки не сдвинется, даже если написать в администрацию президента.

- Для конкретно этой статьи в обязательном порядке гражданин должен предоставить результаты независимой экспертизы, чтобы понять какой ущерб был причинен, - поясняет представитель пресс-службы обнинской полиции Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА. - То есть нужно подтвердить, что для владельца ущерб был значительный, а это зависит от уровня зарплаты. Для этого нужно иметь данные от налоговой и пенсионного - этих документов хозяин машины не предоставил. То есть на данный момент ущерб не подтвержден ничем.

По ее словам, если бы речь шла о статье «Кража», то для этого нужен был бы ущерб в 2500 рублей, для «Мелкого хищения» - меньше. Для «Грабежа» вообще не важно - вырвал ты из чужих рук телефон или забрал булочку - главное сам факт открытого хищения. В статье же о повреждении имущества значение главную роль играет именно ущерб, и тот факт - значительный он или нет для потерпевшего. Если ущерб незначительный, то это вообще не уголовная статья, а административная ответственность. Навскидку никто вам не скажет - значительный ущерб претерпел автомобиль или нет: всё будет зависеть от уровня заработной платы и заключения независимой экспертизы.

Хозяин же авто не согласен с тем, что в современном мире всё еще царит такая бюрократия и волокита.

- Почему полицейские просто не могут сами позвонить в любой дилерский центр и узнать стоимость поврежденных деталей, для этого не нужна никакая дорогостоящая экспертиза, - уверен владелец винтажного авто.

Сотрудники ОМВД в свою очередь настаивают на обязательном соблюдении всех юридических тонкостей - если положена независимая экспертиза, то ее, будьте любезны, и предоставьте.

Что же касается самого дела, то заявление рассматривается, виновные обязательно будут найдены.

                                                                                              Диана КОРШИКОВА

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