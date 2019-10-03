ФМБА направило в Обнинск детских специалистов: невролога и эндокринолога

С 23 сентября в Обнинске стартовал профилактический осмотр школьников. Первая волна захватит старшеклассников с 9 по 11 классы, которые до конца декабря должны будут пройти обследования у специалистов.

Острая нехватка узких специалистов, и в частности, врачей-педиатров, ощущается во всей стране, не только в Обнинске. И если еще в прошлом году в наукограде ситуация была вполне благополучной, то на этот раз не досчитались сразу двух необходимых врачей - детского невролога и эндокринолога. Обе сотрудницы ушли в декрет.

Тем не менее, в стране существует закон, согласно которому, все несовершеннолетние должны проходить профилактические осмотры. Проводятся они с одного года, при этом в каждой возрастной категории есть свой объем лабораторных обследований и список специалистов, которых нужно посетить.

- Учитывая, что мы испытываем необходимость во многих врачах - детский невролог и эндокринолог - ФМБА прислало докторов именно для обследования школьников, - рассказывает заведующая педиатрическим отделением КБ №8 Людмила СЕРГЕЕВА. - К нам теперь регулярно приезжает невролог, а с 8 октября будет работать детский эндокринолог, чтобы проводить медосмотры.

По словам Людмилы Александровны, процедура проходит по давно отработанной схеме. Профилактический осмотр проводит бригада специалистов в детской поликлинике. Школьники приходят на профилактический осмотр в сопровождении классного руководителя. График предварительно согласовывается с управлением образования администрации Обнинска. Старшеклассников осматривает хирург, невролог, окулист, стоматолог, эндокринолог - все те специалисты, которые положены по возрасту и определены законодательством.

У детсадовцев схема немного другая. Родителям выдается на руки перечень врачей, которых они должны пройти. Такой не «кучный» способ более удобен, так как детей до шести лет значительно меньше, чем подростков - 6 тысяч дошколят против 14 000 школьников.

Итак, этой осенью Обнинск спасают детский невролог и эндокринолог. Остальные же процедуры - флюорографию, анализ крови, лабораторные исследования и так далее - КБ №8 проводит своими силами.

Напомним, это не первый приезд в наукоград столичных специалистов. Руководитель ФМБА России Владимир УЙБА после скандала с экс-главврачом КБ N8 Эдуардом ИВАНОВЫМ в срочном порядке направил в обнинское медучреждение ряд узких специалистов из Москвы. Первая выездная бригада состояла из семи врачей. Прием вели невролог и окулист из ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Также пациентов принимали кардиолог, сосудистый хирург и травматолог из ФНКЦ ФМБА России.

Диана КОРШИКОВА