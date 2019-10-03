Обнинская «Почта России» считает, что обычные письма могут идти хоть целый год?

Неприятная ситуация произошла с жителем Обнинска Максимом. Случилось это еще летом, но обида на «Почту России» у него не проходит до сих пор.

Молодой человек ожидал очень важное послание от одного из столичных ведомств. Письмо не было заказным и отправилось в Обнинск обычной почтой. Суть письма была не важна - главное, что оно регламентировало срок, в течение которого мужчина должен был в срочном порядке взаимодействовать с другими ведомствами. В день отправки письма с ним связались и предупредили, чтобы он проверял свой почтовый ящик.

Последующие дни он ждал послания и регулярно мониторил появление конверта. Пришло оно ему лишь 12 августа, хотя, судя по штампу, в обнинском отделении №7 оно поступило еще 31 июля! То есть, местному почтальону понадобилось две недели для того, чтобы доставить конверт адресату в маленьком компактном городе!

- Да оно из Москвы дошло за неделю, а по Обнинску шло в два раза дольше, - возмущается Максим.

Сроки, которые ему надо было соблюсти, он поневоле прошляпил и поплатился в итоге рублем. Он решил разобраться, в чем была причина долгой доставки, и потребовал официального ответа от «Почты России». Позиция самого «сверхскоростного» ведомства страны его просто ошарашила!

«Сроки доставки/возврата имеют только зарегистрированные письма, то есть имеющие трек/номер и статус важности от судебного или заказного. Письмо клиента было простое, не имеющее статуса судебное или заказное», - говорится в ответе.

Более того, там настаивают, что заявление клиента о том, что письмо доставлено в почтовый ящик по дате не соответствует календарному штемпелю, «не имеет под собой оснований».

- То есть, если письмо обычное, то его вообще могут доставлять хоть целый год?! - возмущается молодой человек. - Получается, что сроков, регламентирующих доставку таких писем, не существует в принципе. Но это же какая-то дикость! Думаю, пора уже окончательно уходить в «Госуслуги», делать электронную подпись и взаимодействовать с ведомствами онлайн. А так - это всё равно, что голубиной почтой пользоваться. Та, может, даже быстрее будет.

Диана КОРШИКОВА