Традиции и инновации. В Обнинском «Городском клуб ветеранов» открылся новый творческий сезон!

На этой неделе в Обнинском клубе ветеранов открылся новый творческий сезон. После летних огородно-садовых каникул здесь вновь заработали клубные формирования.

И если у кого-то когда-то сложилось ошибочное мнение, что занятия для пожилых людей обязательно должны быть скучными, однообразными и неактивными, то вы точно ничего не знаете о том, чем нынче живет клуб ветеранов. Поверьте, здешняя «движуха» вполне может дать фору многим молодежным тусовкам и концертам!



«НАШ ВТОРОЙ ДОМ!»

Об итогах прошедшего сезона и планах на этот нам рассказала директор «Городского клуба ветеранов» и депутат Городского собрания Елена КОРНИЛОВА. По ее словам, главное в работе этого учреждения - сохранение традиций. Но, несмотря на консерватизм данной фразы, это не означает, что здесь нет места разнообразию и инновациям - еще как есть! И все вместе это рождает уникальное по своим функциям учреждение, которое сами пожилые люди называют «Наш второй дом».

Основные направления работы - это организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых памятным датам военной истории, концертов, встреч. В клубе ведется большая совместная работа со всеми подразделениями администрации города и общественными организациями, ТОС. По инициативе ветеранов успешно работает литературно-музыкальная гостиная «Лицом к лицу». Большое внимание уделяется развитию клубных формирований, которые работают в нескольких направлениях: музыкальное, оздоровительное и декоративно-прикладное. Каждое из них пользуется спросом, однако в разные времена каждое из них то входило, то выходило из моды у обнинских пенсионеров. Фундаментальным из них можно назвать музыкальное - тут тебе и песни, и пляски, и дружные творческие коллективы.

Как отмечает Елена Ивановна, долгое время именно это направление было самым популярным. Ансамбль народной песни «Калинушка», академический хор ветеранов «Вечерний звон», вокальные ансамбли «Гармония», «Бородино», фольклорный ансамбль «Друженька», ансамбль казачьей песни «Хуторок», солисты - все они давно на слуху даже за пределами наукограда. Ежегодно они участвуют в областных и всероссийских фестивалях, становятся лауреатами и прославляют свой город.

Однако сейчас наметилась другая интересная тенденция.

- Я работаю в клубе 20 лет, запросы людей меняются, если раньше все шли на музыкальное направление, то сейчас больше времени наши пенсионеры хотят уделять здоровью. Сейчас у нас, например, работают три группы оздоровительной гимнастики, и все они переполнены, - говорит Корнилова.

ВОЗРОДИЛИ ТРАДИЦИИ

В новом современном ключе работает и отделение прикладного творчества. Например, клубное формирование «Художественная вышивка» вообще можно назвать уникальным в стране. Здесь пожилые люди занимаются давно забытой ручной цветной перевитью - это особый вид строчевой вышивки, выполняемой цветными нитками. Когда-то в Тарусе была фабрика, где занимались цветной перевитью, однако вышивка была машинной. Обнинские же пенсионеры возродили и сохраняют исконно русскую традицию творить цветное чудо вручную. Мастера «Городского клуба ветеранов» создали порядка 20 уникальных костюмов с этой вышивкой, которые были высоко оценены на федеральном уровне. Калужская цветная перевить благодаря им стала практически культурным брендом нашего региона.

Необыкновенное развитие в «Городском клубе ветеранов» получило и старое-доброе лоскутное шитье. И если когда-то наши бабушки создавали из кусочков ткани цветастые одеяла, то теперь с помощью этой техники в Обнинске создаются яркие и фантастические панно и картины - настоящие произведения искусства!

Так что инновации - это не всегда суперсовременные нано-технологии, иногда - это возрождение очень важных традиционных элементов, которые создаются руками с любовью и теплотой.

В ГОРОДЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО

При учреждении также активную работу ведет и «Клуб любителей живописи».

- Сейчас это направление возглавил обнинский художник Анатолий Александрович КАТАРГИН - креативный, современный человек с интересными идеями, планами, которые он предлагает реализовать, - рассказывает Елена Корнилова.

Вообще «Городской клуб ветеранов» давно и плодотворно сотрудничает с художниками города, проводит совместные выставки и вернисажи, а также является организатором межрегионального фестиваля народного искусства и ремесел «Город мастеров».

- Художники пришли к нам с идеей организовать творческое пространство, где можно было проводить вернисажи, творческие мероприятия, встречи, мастер классы, которые могли бы свободно посещать наши горожане. Они предложили рассмотреть площадку за Клубом ветеранов. Там большая удобная территория - ее можно превратить в своеобразный культурный дворик, установить там стенды, чтобы художники могли вывешивать свои картины, проводить мастер-классы, показы и проводить другие тематические мероприятия.

Такое арт-пространство действительно не помешало бы городу, поэтому, если концепция развития этой территории будет одобрена, то весной уже начнётся реализация этого проекта. Вопрос станет за финансированием - к счастью, сейчас существует множество грантов, которые можно получить именно на создание такой арт-площадки.

ЖИТЬ НАДО АКТИВНО И ДОЛГО!

Открытие сезона ознаменовало и продолжение реализации другого инновационного направления, посвященного здоровью, - «Активное долголетие».

- Правительство ставит перед нами задачу по повышению качества жизни граждан старшего поколения и обеспечению активного долголетия. Восьмого октября состоится первый круглый стол в рамках Дня пожилого человека и открытия сезона, в котором примут участие руководство социального комплекса администрации города, депутаты Городского собрания, активные жители нашего города. Будем обсуждать наши планы по развитию этого направления, - говорит Корнилова.

На радость пенсионерам вернулся к работе и «Шахматный клуб». Посещают его пожилые люди с большим удовольствием. Один из постоянных посетителей, который никогда не пропускает занятия (а они проходят три раза в неделю) - 92-летний ветеран. И скажите после этого, что возраст - это помеха для развлечений?

В этом сезоне в Клубе также появятся спортивные настольные игры - такую практику уже успешно применяют в центре «Доверия» и ОМЦ. Кстати, некоторые идеи для развития Клуба ветеранов предлагают сами участники.

- Ко мне обратилась одна жительница, и рассказала, что ее внучка ходит на занятия по ментальной арифметике. (Это программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах (абахус) - прим. ред.). Говорит, вы только представьте, как это важно в нашем возрасте - тренировать память.

Ментальная арифметика в основном предназначена для детей от 4 до 12 лет, когда у них формируется память, а гибкое воображение позволяет усваивать материал еще быстрее. Для пенсионеров такая «суперспособность» тоже лишней не будет, поэтому руководство Клуба ветеранов уже нашло специалистов в области ментальной арифметики и с октября начнет первые занятия.

Безусловно, в век технологий в учреждении внедряют и самые актуальные новинки в сфере IT.

- Мы подали заявку в Министерство культуры области о выделении средства на организацию виртуального зала - будем онлайн показывать концерты из филармонии. Также у нас давно налажены культурные связи с друзьями из других стран - Беларуси, Польши, Франции, Финляндии, Италии. Но нет возможности часто встречаться. К счастью, благодаря современным технологиям, у нас появилась возможность проводить видео-мосты, чтобы обмениваться опытом и делиться новостями, - говорит Елена Ивановна.

Кстати, такую же онлайн-связь в этом сезоне «Городской клуб ветеранов» хочет наладить и с пенсионерами из городов-побратимов. Почему бы и нет - друзей должно быть много!

Римма СУББОТИНА

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