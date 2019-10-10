В Обнинске под видом массажного салона открыли публичный дом?

Помните, какая дискуссия разгорелась, когда напротив приветственной стелы с мирным атомом на южном въезде в наукоград открылся магазин для взрослых? Горожане тогда разделились на два лагеря. Одни сочли такое соседство бесстыдным и призвали хозяина интим-бутика прикрыть этот срам и открыть салон в более укромном месте, а не на виду у гостей города. Другие же иронизировали, мол, Обнинск - город любви, тут нечего стесняться. Тем не менее год назад благодаря активной работе отдела рекламы администрации владельца магазина убедили сделать вывеску более целомудренной.

Но сейчас, кажется, назревает новый скандал - в центре города открылся салон эротического массажа. Действительно ли речь идет о массаже, или под пикантным названием скрывается банальный публичный дом? И есть ли место подобным «притонам» в первом наукограде? Давайте порассуждаем.

ЭРОТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ИЛИ...

О существовании салона нам рассказала наша читательница Светлана Алексеевна, которая оказалась в очень неловкой ситуации. Дело в том, что женщина недавно начала постигать азы всемирной паутины, и чтобы ей было легче, внук создал для нее страничку в соцсети в «ВКонтакте». Вместе они сидели у монитора, и двенадцатилетний мальчик объяснял бабушке, как можно найти новости об Обнинске - мол, вбиваешь в «Поиск» название города, и тебе выдаются посты, содержащие это слово. Пролистывая ленту, бабушка и внук наткнулись на пост из открытой (!) группы салона эротического массажа. Фото были соответствующие - обнаженные девушки зазывают мужчин посетить чувственное шоу. Подросток сделал вид, что ничего не заметил, но позже Светлана Алексеевна решила выяснить, что это за безобразие, и изучила данную группу.

Салон базируется в Калуге и Обнинске. Прайс у него - впечатляющий. Несмотря на то что организаторы подстраховались и в описании услуг предусмотрительно добавили галочку «интим-услуг нет», верится в это с трудом.

Вот некоторые предложения «массажного» салона: массаж обнаженным телом по телу, душ с мастерицей, имитация (догадайтесь чего?), прикосновения с поцелуями к телу мастерицы, ласки, эротический сюрприз для мужчин, шпагат в обнаженном виде, «возможность подсмотреть за прекрасной девушкой в момент, когда она доставляет себе удовольствие». Каждая услуга расписана в красках, так, чтоб наверняка заинтересовать «уставшего от стрессов» мужчину.

...ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА?

Кстати, мы побеседовали с одним из посетителей данного салона. Молодой человек заверил, что интима в прямом смысле слова там действительно нет, мол, «девушка просто своими прикосновениями доводит до высшего наслаждения». И если это не интим-услуга, то что это?

Законодательство такие пикантные детали пока никак не трактует. То есть вы не найдете перечня, где написано, что вот это действие - уже интим, а это - пока еще не интим. С другой стороны, если обнаженное тело за деньги (!) прикасается к другому телу «в костюме Адама», то тут вроде как очевидно, что речь идет, говоря языком криминалистов, именно об «оказании услуг сексуального характера».

Юрист Олеся АНТОНОВА в судебной практике другого города отыскала решение суда по идентичному «массажному салону». Услуги там предоставлялись буквально один в один - вроде бы и массаж, а вроде бы и нет.

И суд тогда был категоричен: «подтверждается то, что оказывались именно услуги сексуального характера, то есть имело место занятие проституцией», - говорилось в решении. Администратора такого салона приговорили к двум годам лишения свободы по статье 241 «Организация занятия проституцией», условным сроком приговор позволило сделать лишь наличие у девушки малолетнего ребенка.

Однако в конкретном обнинском случае Олеся Антонова углядела и другие серьезные нарушения закона - как минимум нарушение закона о рекламе, и как максимум - нарушение закона об информационной защите детей. Руководство группы в соцсетях в погоне за клиентами и деньгами даже не потрудилось сделать сообщество закрытым, с пометкой 18+, и дает возможность обнинским несовершеннолетним разглядывать фото и видео голых дам без всяких помех.

- Поймите меня правильно, я не ханжа и не хочу вставлять палки в колеса малому бизнесу, - говорит пенсионерка Светлана Алексеевна. - Но и не хочу, чтобы мой внук видел подобные материалы в сети. Все должно быть по закону.

Диана КОРШИКОВА

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