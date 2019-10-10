В Обнинске обновили автопарк и повысили цены на проезд

На этой неделе в Обнинске произошло знаменательное событие - городской автопарк пополнился сразу четырьмя новыми автобусами. Последний раз массовая закупка транспорта была в далеком 2012 году, после этого еще разок покупали один автобус - прямо скажем, не густо.

Однако с этого четверга на улицах наукограда начали курсировать сразу два новеньких «МАЗа» и два небольших «Хендая».

ИНВАЛИДЫ СМОГУТ «ВЫЗВАТЬ» АВТОБУС ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

«МАЗы»-206-086 этого года выпуска были приобретены за счет собственных средств Обнинского пассажирского транспортного предприятия, вместимость - 72 человека. Салон оборудован для перевозки маломобильных граждан - на бордюр откидывается специальная платформа и позволяет коляске легко заехать внутрь. Далее она крепится к поручню, и пассажир в комфортных условиях и со всеми удобствами доезжает до нужной остановки.

Как сообщил мэр города Владислав ШАПША, планируется разработать приложение, в котором инвалид сможет увидеть, где находится нужный автобус, спланировать свой выезд из дома, рассчитать время и направить на этот автобус сообщение о том, что он планирует быть на остановке в нужное время. Водитель таким образом будет знать, что ему нужно будет достать трап и принять на борт инвалида.

Позаботились и о тех, кто не представляет свою жизнь без гаджетов. Чтобы в пути ваш мобильник не разрядился, в салоне предусмотрены usb-розетки. Ну а если во время поездки вы любите слушать музыку, но боитесь прозевать свою остановку - то автоинформатор подскажет, когда вам выходить.

Чтобы продемонстрировать возможности современного оборудования, водитель включил электронное табло, и голос робота, бодро произнеся «Добрый день, коллега, давай немного поработаем», рассказал, по какому маршруту будет двигаться автобус.

- Автоинформатор, оборудованный системой ГЛОНАСС, показывает температуру на улице, проговаривает голосом и бегущей строкой показывает остановку. Автобус соответствует всем требованиям безопасности. Кресло водителя имеет очень хорошую эргономику, поэтому он будет меньше уставать, а, следовательно, пассажиры будут в безопасности. Автобус подразумевает наличие кондуктора и валидатора, расплачиваться пассажиры смогут как наличными, так и по карте, - пояснил директор ПАТП Дмитрий КОЗАКОВ.

«АВТОБУСЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЗАМЕТНЫ!»

Другие два небольших автобуса «Хендай» передала Калуга. Они не новые, но вполне «боевые» - их отремонтировали, привели в порядок, и теперь они в строю и готовы возить пассажиров по маршрутам №№ 4 и 8.

Кстати, как сообщил Козаков, в этом месяце ожидается поставка еще одного автобуса, купленного за счет средств предприятия. Это будет «ПАЗ Вектор NEXT» - чуть поменьше «МАЗа», но побольше «Хендая» - рассчитан на 54 места.

Как отметил мэр города Владислав ШАПША, задача властей - обновить городской автопарк до такой степени, чтобы автобусы стали заметны. - Из 28 автобусов сейчас только 16 в активной форме, именно они решают вопросы заказных перевозок наших городских предприятий, - уточнил градоначальник. - Та работа, которая была проведена за год, связана не только с разбором завалов ПАТП и решением проблем, которые там образовались за все время, но и с формированием новой дорожной сети. С тем, как предусмотреть участие не только городского транспорта, но и бизнеса. Потому что если ликвидировать бизнес и оставить только муниципальный транспорт - нам это будет не по силам. Это могут позволить себе только большие города. Цена вопроса в этом случае - 250-300 миллионов рублей на то, чтобы приобрести порядка 50-80 автобусов для города. Это большие деньги.

«ДВОЙКА» И «ТРОЙКА» БУДУТ ЗАЕЗЖАТЬ В ЖК «ОЛИМП»

Кстати о деньгах. С 11 октября в Обнинске подорожают маршрутки - теперь проехать по городу вместо 20 рублей будет стоить 22. Что же касается муниципальных автобусов, то и их подорожание не за горами. Пока цена поездки составляет 16 рублей, но в скором будущем она поднимется до 20.

Мэр города Владислав ШАПША признает, что любое подорожание всегда вызывает не самые лучшие эмоции у горожан, однако что касается повышения цены именно в муниципальных автобусах, то здесь есть один момент. В основном данным видом транспорта пользуются льготные категории граждан, на чей проезд цены не влияют в принципе.

А для удобства пассажиров-льготников, которые могут перепутать новые микроавтобусы с маршрутками, на них специально установили соответствующую табличку - «Льготный». Также при входе около раздвижных дверей есть надпись о принадлежности к ПАТП, соответственно, транспорт муниципальный, и на нем действует свой тариф.

В ходе презентации новых автобусов журналисты поинтересовались и о новой дорожной карте. Напомним, в городе вводятся четыре новых маршрута - №№ 17, 18, 19 и 20. Семнадцатый связывает между собой Привокзальную площадь и ИАТЭ, 18-19 - Привокзальную площадь и Экодолье, а 20-й - Киевскую трассу со всеми микрорайонами города. В ближайшее время мэрия проведет конкурс по выбору пассажироперевозчика, и движение по маршруту сразу же начнется.

Кстати, приятная новость есть и для жителей ЖК «Олимп»». Через полторы-две недели городской транспорт дойдет и до них - маршрутки №№ 2 и 3 теперь будут заворачивать в их микрорайон.

- Это решение мы уже согласовали с перевозчиком, должна состояться формальная процедура утверждения изменений маршрута, чтобы мы, не дожидаясь, пока объявим конкурс на новые маршруты, могли запустить его в ЖК «Олимп», - подчеркнул Владислав Шапша.

Диана КОРШИКОВА