Трудности перевода. Обнинским первоклашкам придется ходить в отдаленные от дома школы

Первого сентября в Обнинске открылась большая и современная школа № 17 в Борисоглебском. Жители новых микрорайонов выдохнули с облегчением - в городе открываются школы, значит, проблем с местами в образовательных учреждениях не будет. А вот другие родители, ввиду большого прироста новостроек и, соответственно, жителей, уже ощутили неудобства. С большим удивлением некоторые обнаружили, что в следующем году их дети пойдут в первый класс совсем не в те школы, в которые они планировали!

НЕ ПОНЯЛИ ЛОГИКИ

Жители нескольких домов на Белкинской были уверены, что после детского сада их дети отправятся в ближайшую к ним школу № 16. И дело даже не в том, что родители сами когда-то в ней учились и теперь, ностальгируя по тем временам, хотят отправить туда наследников, а в том, что «альма-матер» расположена буквально в нескольких сотнях метров от дома и находится внутри микрорайона. То есть ребенку не надо переходить дорогу с оживленным движением, а их мамам можно не переживать за безопасность своего чада.

Однако, зайдя на сайт для записи ребенка в школу, родители заметили, что на первый звонок их детям придется топать почему-то в «Державу» - именно за ней теперь закреплен ряд домов. Лицей, безусловно, прекрасен, вот только, чтобы до него добраться, с улицы Белкинской придется идти около километра, да еще и пересекать проезжую часть на Гагарина с ее лихими водителями, которые порой у «Титаника» мчат на красный.

В общем, логику родители так и не поняли.

Ситуацию прояснила начальник управления образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА. По ее словам, в Обнинске, действительно, произошли некоторые изменения в системе прикрепления домов к школам.

- Согласно нормам, муниципальные органы управления образованием осуществляют учет детей, подлежащих обучению, то есть мы просчитываем потребность мест в школах. Исходя из этого, мы должны или создавать дополнительные места в существующих учебных заведениях, или строить новые, - объясняет Татьяна Валерьевна. - Густонаселенный район нам, действительно, пришлось разгрузить, чтобы 16-я школа не выходила на вторую смену. Сейчас там больше 1000 детей, а по проектной мощности там всего было запланировано 700. Поэтому мы перезакрепляем дома за теми школами, где можно создать дополнительные места.

В ШКОЛАХ УЖЕ ТЕСНОВАТО...

Таким образом, часть домов от школы № 16 открепили и прикрепили к 17-й, а другую часть перевели в «Державу» - там пока есть такая возможность.

- Это законно, нарушений нет, - уверяет Татьяна Валерьевна. - Мы стараемся создать такие условия, чтобы дети нормально обучались, а не сидели друг у друга на головах.

Татьяна Волнистова также отметила, что за летний период из других субъектов в Обнинск прибыло порядка 900 детей. Хотя еще в 2017 году эта цифра была 550, а в 2018-м - 670. В общем, тенденция не то, чтоб пугающая, но расслабляться точно не стоит. В этот раз основную массу «новеньких», по сути, взяла на себя 17-я школа, где сейчас учатся 1014 детей, и пока запас у нее еще есть. Хотя само открытие уже показало, что детей в городе больше, чем кажется. Ведь изначально здесь планировали открыть лишь четыре первых класса, а набрали сразу шесть! Вместо двух десятых - получилось три. Перебор первых классов также был, например, и в 12-й школе, пришлось открыть дополнительный класс. В связи с этим от школ №№ 12 и 13 также на будущий год открепили часть домов.

- Мы очень ждем школу в Заовражье, - признается Татьяна Валерьевна. - Место определено, осталось построить. А пока будем искать резерв из действующих.

В любом случае Управление образованием по законодательству обязано предоставлять места в детсадах и школах, причем даже тем детям, которые зарегистрированы в других муниципалитетах, но по факту проживают в наукограде и снимают здесь жилье.

Для того чтобы ребенок пошел в школу по месту пребывания, в управление достаточно предоставить договор на аренду квартиры в нашем городе. Однако в первую очередь места все равно будут предоставляться тем, кто зарегистрирован в Обнинске.

ЕСТЬ ЛИ В ГОРОДЕ ОЧЕРЕДЬ?

Но даже когда все расставлено по законодательным полочкам, иногда все еще случаются споры. Так, например, правозащитница Татьяна КОТЛЯР уверена, что «не может быть закона, который устанавливает дискриминацию по прописке».

- Это противоречит конституции, - уверена Татьяна Михайловна.

Буквально перед началом нового учебного года к ней обратились две молодые мамы, детям которых не предоставили места в саду и школе. Причем детсадовцу уже шесть лет, а он ни разу не был в дошкольном учреждении.

- Его поставили на очередь только на следующий год! Ему уже в школу надо идти, - возмущается Татьяна Михайловна. - И это при том, что ребенок родился и всю жизнь рос в Обнинске! Или предоставляйте место в детском саду, или тогда не говорите, что у нас нет очередей.

На первый взгляд, можно подумать, что история действительно дикая, но, как выяснилось, мама ребенка - не гражданка России. По ее словам, когда несколько лет назад она впервые попыталась отправить ребенка в детсад, ей сказали, мол, будет российское гражданство - приходите, а пока «извините». Последующие годы она кое-как сама работала и воспитывала ребенка, а недавно вспомнила, что его всё-таки надо определить в детсад. Но, увы, опоздала. Согласно регламенту администрации Обнинска о зачислении детей в образовательные организации, заявления, поданные после 30 апреля текущего года, регистрируются с датой поступления в образовательное учреждение с 1 сентября следующего года.

Аналогичная ситуация и со школьником - у мамы нет регистрации в Обнинске.

- Юридическое значение имеет факт проживания на территории, - настаивает Татьяна Михайловна.

В Управлении образования с этим не спорят, но просят все же соблюдать сроки и предоставлять документы, подтверждающие этот самый факт.

Диана КОРШИКОВА

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