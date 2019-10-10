В Обнинске впервые прошел экономический диктант

Девятого октября по всей стране прошел Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика - процветающая Россия». Участников проверяли не на знание орфографии слов из лексикона финансистов, а на экономическую грамотность, умение ориентироваться в законодательной базе и планировать семейный бюджет.

КАК СТАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРОДВИНУТЫМ?

Акция организована Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Финансового университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.

Впервые акция прошла в 2017 году и, завоевав признание и авторитет, стала ежегодной. В 2018 году Диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах страны, а также за рубежом - в Таджикистане, Молдове и Монголии. В акции приняло участие 98 538 человек, что почти в два раза превысило количество участников 2017 года. А вот в Калужской области до этого времени она не проводилась - наш регион в этом году участвовал в ней впервые.

В Калужской области региональной площадкой Всероссийского экономического диктанта стала «Точка кипения» в Обнинском институте атомной энергетики - филиале НИЯУ МИФИ. Еще одна площадка была в областном центре, так как мероприятие проводилось не только под эгидой Вольного экономического общества, но и при поддержке Финансового университета - филиала в Калуге.

Что же касается ИАТЭ, то здесь были сформированы две аудитории - для взрослых и для тех, кому еще нет 18 лет. Для каждой из этих возрастных групп, разумеется, был представлен свой диктант со своими вопросами, однако в целом для страны задания были во всех регионах одинаковые, так что условия для участников были равные.

ПОЛЕЗНО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, И ДОМОХОЗЯЙКАМ

Главная цель Диктанта - просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что знания в области финансов необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Так что принять участие могли все желающие - от сотрудников профильных организаций до простых домохозяек, которые хотят улучшить свои знания в ведении семейного бюджета.

Чтобы стать участником диктанта, обнинцы могли заранее зарегистрироваться на сайте организатора или же подать заявку непосредственно на месте в день мероприятия. По словам начальника отделения социально-экономических наук ИАТЭ НИЯУ МИФИ Анастасии КУЗНЕЦОВОЙ, на площадке в наукограде диктант решили сдавать не только местные, но и представители из соседних городов.

- В категории школьников участвует группа техникума ИАТЭ, а также старшеклассники из школ Балабанова и Малоярославца, - говорит Анастасия Александровна. - В категории взрослых у нас участвуют как наши студенты, так и представители организаций Обнинска.

При этом, как подчеркивает Кузнецова, акция направлена на популяризацию экономических знаний не столько в среде профессиональных экономистов, сколько тех, кто получает другие профессии, - чтобы они понимали важность денежных потоков во всех сферах деятельности.

- Экономические знания помогают вести домашнее хозяйство, управлять семейным бюджетом - часть вопросов диктанта как раз из этой сферы, - говорит Светлана Александровна. - Изначально организация, под эгидой которой проводится это мероприятие, была создана для того, чтобы оказать помощь промышленному развитию, показать то, что экономические знания нужны во всех областях нашей жизни. Доклады Вольного экономического общества повлияли на развитие различных индустрий, в том числе сельского хозяйства.

САМ СЕБЕ БУХГАЛТЕР

По совам Анастасии Кузнецовой, сухая статистика диктантов двух прошлых лет показывает, что люди хотят быть экономически подкованными, они осознают, что в век технологий, когда потоки денег проходят уже не только через кошелек, но и через банковские операции, нужно хорошо знать законодательство и механизмы, которые смогут защитить финансы на любом носителе.

Кроме того, сейчас становится актуальным такой вид предпринимательства, как самозанятость - когда ты сам себе руководитель и бухгалтер. Тут уж финансовая грамотность точно будет не лишней. Часть вопросов диктанта в том числе была и об этом. Всего их, кстати, было 20 - на решение был дан один час.

Во взрослой аудитории диктант читал генеральный директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ, а вот в детскую - решили пригласить того, кто ближе к молодежи и может сам явить собой пример успешного начинающего предпринимателя - таковым стал студент четвертого курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ Виктор ИВАШКОВ.

ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ!

Итоги Всероссийского экономического диктанта будут известны в единый день для всех - 30 октября. Они появятся на сайте Вольного экономического общества. Все работы будут зашифрованы определенным образом с соблюдением анонимности.

- Но мы будем видеть результаты на нашей площадке, и мы рассчитываем на то, что у нас будут те, кто получат 95 баллов и выше. В этом случае они получат благодарственные письма от организатора акции. А мы посмотрим на свои результаты и часть призеров пригласим к себе для награждения.

Также по итогам Диктанта этого года будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике. Ну а пока ждем результатов!

Римма СУББОТИНА

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