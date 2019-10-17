Заксобрание согласовало назначение Дмитрия Чумака прокурором Калужской области

В четверг состоялось очередное заседание Законодательного собрания Калужской области, главным вопросом на повестке дня стало представление кандидатуры Дмитрия ЧУМАКА на должность прокурора Калужской области. «ГРАМОТНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» Дмитрий Чумак родился в 1975 году в городе Темиртау Карагандинской области. После окончания школы поступил в Омскую высшую школу милиции. В 1996 году окончил Омский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С 1996 по 1998 гг. работал в органах внутренних дел. В 1998 году, после громких раскрытий ряда экономических преступлений, работал в прокуратуре Щелковского района Московской области. Работал старшим следователем и следователем по особо важным делам Щелковской городской прокуратуры Московской области, прокурором и старшим прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области, заместителем Балашихинского городского прокурора Московской области, начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Калужской области. С декабря 2013 года занимал должность прокурора г. Обнинска Калужской области. В 2018 году назначен на должность первого заместителя прокурора Ярославской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации. Классный чин - старший советник юстиции. Напомним, с декабря 2013 по апрель 2018 года Дмитрий Чумак возглавлял прокуратуру Обнинска, откуда был переведен на должность первого заместителя прокурора Ярославской области. За время работы в наукограде, коллектив его ведомства добился хороших результатов и два года подряд занимал первое место в региональном конкурсе по результатам деятельности. От имени генерального прокурора Российской Федерации Юрия ЧАЙКИ кандидатуру Чумака представил начальник управления Генпрокуратуры РФ в Центральном Федеральном округе Мурат КАБАЛОЕВ. В своем выступлении перед депутатами Марат Азраилович отметил, что Дмитрий Юрьевич в органах прокуратуры служит с 1998 года, он прошел путь от старшего следователя Щелковской городской прокуратуры Московской области до первого заместителя прокурора Ярославской области. - За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным, инициативным руководителем, обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, умело нацеливает подчиненных на устранение нарушений закона, добиваясь конкретных результатов, - подчеркнул Мурат Кабалоев. - За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награждён именным оружием. Также он отметил, что благодаря своим профессиональным и деловым качествам Чумак способен организовать деятельность областной прокуратуры в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями. «КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ РОДНОЙ» Слово предоставили и самому Дмитрию Чумаку. - Калужская область стала для меня родной, - признался он. - Здесь живет моя семья, родились мои дети. Поэтому сегодня мне вдвойне волнительно находиться за этой трибуной. Возможное назначение на должность прокурора Калужской области и оказанное доверие прокурора Российской Федерации накладывает на меня дополнительную ответственность за состояние законности на ее территории и дает возможность применить накопленные профессиональные знания для защиты прав и свобод граждан. Именно работу с жителями и защиту их прав Дмитрий Юрьевич назвал главным приоритетом в своей деятельности. - Развитие региона зависит от безопасности граждан, - уверен Чумак. - Важной задачей является выстраивание эффективной профилактики преступности, в том числе путем развития существующих программ, комплекса «Безопасный город». Прокурорами будут приложены дополнительные усилия для решения имеющихся актуальных вопросов, волнующих жителей - по оплате труда, восстановлению прав участников долевого строительства, исполнению законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и окружающей среды. Помимо этого, как отметил Чумак, Калужская область является инвестиционно развитым регионом, поэтому важным направлением работы его ведомства будет поддержание здорового экономического климата и пресечение административных барьеров для защиты прав предпринимателей. - Прокуроры будут уделять особое внимание доходной части бюджета и обеспечению его целевого расходования, - добавил Чумак. У народных избранников вопросов к Дмитрию Юрьевичу не возникло - его кандидатуру ранее они уже обсудили на комитетах, поэтому решено было сразу приступить к голосованию. Парламентарии высказались единогласно «за». Спикер Заксобрания Виктор БАБУРИН в свою очередь сказал слова благодарности в адрес теперь уже экс-прокурора области Александра ГУЛЯГИНА и выразил надежду, что с новым руководителем регионального ведомства будут выстроены такие же «деловые отношения и конструктивное взаимодействие». Диана КОРШИКОВА
В четверг состоялось очередное заседание Законодательного собрания Калужской области, главным вопросом на повестке дня стало представление кандидатуры Дмитрия ЧУМАКА на должность прокурора Калужской области.
«ГРАМОТНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Дмитрий Чумак родился в 1975 году в городе Темиртау Карагандинской области.
После окончания школы поступил в Омскую высшую школу милиции.
В 1996 году окончил Омский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».
С 1996 по 1998 гг. работал в органах внутренних дел.
В 1998 году, после громких раскрытий ряда экономических преступлений, работал в прокуратуре Щелковского района Московской области.
Работал старшим следователем и следователем по особо важным делам Щелковской городской прокуратуры Московской области, прокурором и старшим прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области, заместителем Балашихинского городского прокурора Московской области, начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Калужской области.
С декабря 2013 года занимал должность прокурора г. Обнинска Калужской области.
В 2018 году назначен на должность первого заместителя прокурора Ярославской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации. Классный чин - старший советник юстиции.
Напомним, с декабря 2013 по апрель 2018 года Дмитрий Чумак возглавлял прокуратуру Обнинска, откуда был переведен на должность первого заместителя прокурора Ярославской области. За время работы в наукограде, коллектив его ведомства добился хороших результатов и два года подряд занимал первое место в региональном конкурсе по результатам деятельности.
От имени генерального прокурора Российской Федерации Юрия ЧАЙКИ кандидатуру Чумака представил начальник управления Генпрокуратуры РФ в Центральном Федеральном округе Мурат КАБАЛОЕВ.
В своем выступлении перед депутатами Марат Азраилович отметил, что Дмитрий Юрьевич в органах прокуратуры служит с 1998 года, он прошел путь от старшего следователя Щелковской городской прокуратуры Московской области до первого заместителя прокурора Ярославской области.
- За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным, инициативным руководителем, обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, умело нацеливает подчиненных на устранение нарушений закона, добиваясь конкретных результатов, - подчеркнул Мурат Кабалоев. - За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награждён именным оружием.
Также он отметил, что благодаря своим профессиональным и деловым качествам Чумак способен организовать деятельность областной прокуратуры в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями.
«КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ РОДНОЙ»
Слово предоставили и самому Дмитрию Чумаку.
- Калужская область стала для меня родной, - признался он. - Здесь живет моя семья, родились мои дети. Поэтому сегодня мне вдвойне волнительно находиться за этой трибуной. Возможное назначение на должность прокурора Калужской области и оказанное доверие прокурора Российской Федерации накладывает на меня дополнительную ответственность за состояние законности на ее территории и дает возможность применить накопленные профессиональные знания для защиты прав и свобод граждан.
Именно работу с жителями и защиту их прав Дмитрий Юрьевич назвал главным приоритетом в своей деятельности.
- Развитие региона зависит от безопасности граждан, - уверен Чумак. - Важной задачей является выстраивание эффективной профилактики преступности, в том числе путем развития существующих программ, комплекса «Безопасный город». Прокурорами будут приложены дополнительные усилия для решения имеющихся актуальных вопросов, волнующих жителей - по оплате труда, восстановлению прав участников долевого строительства, исполнению законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и окружающей среды.
Помимо этого, как отметил Чумак, Калужская область является инвестиционно развитым регионом, поэтому важным направлением работы его ведомства будет поддержание здорового экономического климата и пресечение административных барьеров для защиты прав предпринимателей.
- Прокуроры будут уделять особое внимание доходной части бюджета и обеспечению его целевого расходования, - добавил Чумак.
У народных избранников вопросов к Дмитрию Юрьевичу не возникло - его кандидатуру ранее они уже обсудили на комитетах, поэтому решено было сразу приступить к голосованию. Парламентарии высказались единогласно «за».
Спикер Заксобрания Виктор БАБУРИН в свою очередь сказал слова благодарности в адрес теперь уже экс-прокурора области Александра ГУЛЯГИНА и выразил надежду, что с новым руководителем регионального ведомства будут выстроены такие же «деловые отношения и конструктивное взаимодействие».
Диана КОРШИКОВА