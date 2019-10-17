Заксобрание согласовало назначение Дмитрия Чумака прокурором Калужской области

В четверг состоялось очередное заседание Законодательного собрания Калужской области, главным вопросом на повестке дня стало представление кандидатуры Дмитрия ЧУМАКА на должность прокурора Калужской области.

«ГРАМОТНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Дмитрий Чумак родился в 1975 году в городе Темиртау Карагандинской области. После окончания школы поступил в Омскую высшую школу милиции. В 1996 году окончил Омский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С 1996 по 1998 гг. работал в органах внутренних дел. В 1998 году, после громких раскрытий ряда экономических преступлений, работал в прокуратуре Щелковского района Московской области. Работал старшим следователем и следователем по особо важным делам Щелковской городской прокуратуры Московской области, прокурором и старшим прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области, заместителем Балашихинского городского прокурора Московской области, начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Калужской области. С декабря 2013 года занимал должность прокурора г. Обнинска Калужской области. В 2018 году назначен на должность первого заместителя прокурора Ярославской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации. Классный чин - старший советник юстиции.

Напомним, с декабря 2013 по апрель 2018 года Дмитрий Чумак возглавлял прокуратуру Обнинска, откуда был переведен на должность первого заместителя прокурора Ярославской области. За время работы в наукограде, коллектив его ведомства добился хороших результатов и два года подряд занимал первое место в региональном конкурсе по результатам деятельности.

От имени генерального прокурора Российской Федерации Юрия ЧАЙКИ кандидатуру Чумака представил начальник управления Генпрокуратуры РФ в Центральном Федеральном округе Мурат КАБАЛОЕВ.

В своем выступлении перед депутатами Марат Азраилович отметил, что Дмитрий Юрьевич в органах прокуратуры служит с 1998 года, он прошел путь от старшего следователя Щелковской городской прокуратуры Московской области до первого заместителя прокурора Ярославской области.

- За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным, инициативным руководителем, обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, умело нацеливает подчиненных на устранение нарушений закона, добиваясь конкретных результатов, - подчеркнул Мурат Кабалоев. - За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награждён именным оружием.

Также он отметил, что благодаря своим профессиональным и деловым качествам Чумак способен организовать деятельность областной прокуратуры в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями.

«КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ РОДНОЙ»

Слово предоставили и самому Дмитрию Чумаку.

- Калужская область стала для меня родной, - признался он. - Здесь живет моя семья, родились мои дети. Поэтому сегодня мне вдвойне волнительно находиться за этой трибуной. Возможное назначение на должность прокурора Калужской области и оказанное доверие прокурора Российской Федерации накладывает на меня дополнительную ответственность за состояние законности на ее территории и дает возможность применить накопленные профессиональные знания для защиты прав и свобод граждан.

Именно работу с жителями и защиту их прав Дмитрий Юрьевич назвал главным приоритетом в своей деятельности.

- Развитие региона зависит от безопасности граждан, - уверен Чумак. - Важной задачей является выстраивание эффективной профилактики преступности, в том числе путем развития существующих программ, комплекса «Безопасный город». Прокурорами будут приложены дополнительные усилия для решения имеющихся актуальных вопросов, волнующих жителей - по оплате труда, восстановлению прав участников долевого строительства, исполнению законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и окружающей среды.

Помимо этого, как отметил Чумак, Калужская область является инвестиционно развитым регионом, поэтому важным направлением работы его ведомства будет поддержание здорового экономического климата и пресечение административных барьеров для защиты прав предпринимателей.

- Прокуроры будут уделять особое внимание доходной части бюджета и обеспечению его целевого расходования, - добавил Чумак.

У народных избранников вопросов к Дмитрию Юрьевичу не возникло - его кандидатуру ранее они уже обсудили на комитетах, поэтому решено было сразу приступить к голосованию. Парламентарии высказались единогласно «за».

Спикер Заксобрания Виктор БАБУРИН в свою очередь сказал слова благодарности в адрес теперь уже экс-прокурора области Александра ГУЛЯГИНА и выразил надежду, что с новым руководителем регионального ведомства будут выстроены такие же «деловые отношения и конструктивное взаимодействие».

Диана КОРШИКОВА