Пенсионерки просят их спасти от соседки, которую они подозревают в убийстве сожителя!

Вы любите своих соседей? Например, того самого человека-дрель, который на протяжении многих лет каждое воскресное утро сверлит вашу общую стену? Или собутыльника из квартиры напротив, что утраивает дебош по выходным? Наверное, если бы кто-нибудь из них бесследно пропал, многие вздохнули бы с облегчением, а может, просто не заметили. Но иногда бывает и по-другому. Порой сердобольные обнинцы сочувствуют и переживают даже за судьбу самых проблемных своих соседей...

НАИВНЫЙ ВЫПИВОХА

Три недели назад из поля зрения соседей исчез 35-летний Виталий, проживающий в одном из общежитий на Курчатова. Мужчина делил двухкомнатное помещение с 70-летней бабушкой-инвалидом, объединял их общий коридор и стена. Как характеризуют Виталия местные бабушки - а именно они коллективно обратились в редакцию - он был вполне себе нормальным человеком, иногда, правда, выпивал, но никогда не буянил, никого не оскорблял и всегда здоровался. Хоть мужчина и прикладывался к стакану, но назвать его бездельником никак нельзя - трудился он на аксеновском рынке, помогал устанавливать палатки, прибирал территории и так, подрабатывал по мелочи.

О семье своего соседа пенсионерки знают мало. Несколько лет назад эту крошечную комнатку ему купили любящие родственники, которые устали жить с алкоголиком и попросту отселили его с глаз долой.

Так и жил Виталий один, пока в один прекрасный день не познакомился на том же аксеновском рынке с местной «побирушкой» Юлей. Дамочка нигде не работала, много пила и болталась по рынкам в поисках какой-нибудь халявы. Но никакие вредные привычки не помешали ей завладеть сердцем одинокого мирного выпивохи. Виталий по доброте душевной пригласил бездомную Юлию жить вместе, и та, разумеется, согласилась.

Умудренным опытом пожилым соседкам сожительница Виталия сразу не понравилась. Пенсионерки сразу поняли, что перед ними, скажем так, женщина с низкими моральными устоями, ведущая асоциальный образ жизни - ничего хорошо от нее можно точно не ждать. Сама Юлия, кажется, о своей репутации не беспокоилась вовсе и однажды, разболтавшись с одной из бабушек, заявила, что, да, мол, жизнь потрепала, даже срок пришлось отсидеть за убийство. Хватившись за сердце, бабуля поспешила в свою комнатку и решила больше с этой Юлей не разговаривать - от греха подальше.

СОЖИТЕЛЬНИЦА ПРЕВРАТИЛА КВАРТИРУ В ПРИТОН

Спустя несколько месяцев дамочка так охмурила несчастного Виталия, что тот вместе с возлюбленной тоже пустился во все тяжкие - запил, а в квартиру стал впускать друзей дамы сердца - людей неприятных, шумных и сомнительных.

Но три недели назад Виталик исчез.

- Просто пропал, и все. Теперь в его квартиру приходит только Юля - водить туда мужиков! - волнуется соседка из смежной комнаты. - Я инвалид, недавно вышла из комы, спать нормально не могу - она приходит в три часа ночи со своими кавалерами, они за стенкой такое творят... Это просто ужас! И мы до сих пор не знаем, что они сделали с Виталием. Он на работе не появляется - к нему сюда приходили его товарищи, спрашивали, почему он не вышел. Пойти к родным он тоже не мог - они от него давно отказались. Нам страшно представить, что с ним могла сделать эта Юлия, которая уже сидела за убийство...

Бабушки не знают, что делать, - имеют ли они право обратиться в полицию и сообщить о пропаже человека, или это должны делать родственники? Но с ними связи нет никакой. Но хуже всего то, что ключи от комнаты Виталия до сих пор находятся у Юли, и она отсутствием хозяина пользуется по полной. Соседи по лестничной клетки признаются, что боятся спать в собственных квартирах - кто его знает, на что способна женщина с криминальным прошлым и ее дружки!

- Мы спрашивали у нее, где Виталик? А она только ухмыляется, - говорят бабушки. - Я рассказала об этом сыну, он приедет ко мне на выходных, и мы составим письмо в полицию. Жить с такими людьми нам просто страшно.

Диана КОРШИКОВА

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