Обнинским предпринимателям рассказали, как искать клиентов через интернет

Сегодня мало быть искусным бизнесменом - чтобы ваше дело продвигалось, нужно уметь его «продавать». К счастью, в век технологий и интернета для этого есть масса возможностей и инструментов, но, даже заведя аккаунты во всех популярных соцсетях, многим не удаётся правильно преподнести как себя, так и свой бизнес. Генерировать контент, который будет полезен и интересен для клиента, - задача для неподготовленного пользователя серьезная.

Как показать товар лицом, если ты не знаешь, где и как искать потенциальных покупателей? В какое время твои клиенты чаще всего заходят в интернет и какими социальными сетями предпочитают пользоваться?

Ответы на все эти вопросы смогли получить участники бизнес-завтрака на тему: «Как найти клиентов через интернет: где найти и как искать» с участием основателя и руководителя обнинского маркетингового агентства Sonema-Digital Владимира ГРИШИНА.

КТО ОНА - ТВОЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ?

Принять участие в этой встрече могли все желающие, перед началом бизнес-чаепития пришедшие представились и вкратце рассказали, в какой сфере бизнеса они работают. Среди предпринимателей оказались представители агентства недвижимости, автосервиса, школы иностранных языков и многие другие. Некоторые, по их признанию, пришли не только за тем, чтобы понять, что такое таргеринг и парсинг, но и узнать о развитии личного бренда и чужих историях успеха.

Для тех, кто пропустил это мероприятие, мы все-таки раскроем некоторые секреты ведения рекламной кампании. Для примера возьмем такую популярную сеть, как «ВКонтакте», которая, по мнению Владимира Гришина, сейчас является самой подходящей площадкой для ведения бизнеса.

- Каждый предприниматель, который заводит свое дело, мыслит стандартно: нужно вложиться в листовки и промоутеров для раздачи, в рекламу в лифтах и запуск роликов на телевидении. Но никто не задается вопросом: сколько по факту человек посмотрело рекламу на ТВ и сколько ее увидело в лифтах? В этом случае достаточно тяжело понять, где находится твоя целевая аудитория, - считает Владимир.

Поэтому первым блоком в обсуждении стал выбор соцсети и формата для привлечения внимания к странице.

- Во «ВКонтакте» существует много способов для этого, в том числе сеть позволяет выбрать дизайн страницы и сохранять корпоративный стиль, - говорит Гришин.

В первую очередь участникам рассказали, что такое промопостинг.

- Промопосты - это те посты, которые заточены на продажу вашей услуги. Также хостинги используются, чтобы привлечь новых подписчиков в группу, чтобы человек как можно быстрее пришел именно к вам, - пояснил руководитель агентства.

КАК ПОПАСТЬ В ТОП-30 «ЯНДЕКС»?

Следующее модное нынче выражение - SEO-индексация.

- «ВКонтакте» поддерживает формат настройки сообщества так, чтобы он появлялся в поисковой выдаче «Яндекс» и «Гугл». То есть в описание и информацию о сообществе «зашиваются» ключевые слова, которые ведут к вам на страницу. А дальше идет подогрев хостингом с зашивкой определенных SEO-запросов,

впоследствии чего ваша группа появляется в топе-30 «Яндекса». При правильном продолжении она будет подниматься вверх. После того как это произойдет, начнет подключаться «Гугл», потом «Рамблер», затем «Мэил.ру» и другие поисковики.

Однако, как отметил Владимир, у «мыла» есть одна особенность - после того как он однажды вас проиндексировал, больше он этого делать не будет, даже если в дальнейшем вы измените ссылку или описание страницы. Он всегда будет выдавать самый старый первый вариант. Так что имейте это в виду, если когда-нибудь захотите переименовать сообщество.

Другое страшное и непонятное слово, значение которого было необходимо пояснить присутствующим, - «таргетинг». Вроде бы на слуху, но все равно непонятно.

- Таргетинг - это рекламный кабинет, через который вы можете продвигать промо-акции, ваши сообщения могут видеть все пользователи, - поясняет Гришин. - В последнее время он сильно изменился и обновился, поэтому возможности «Контакта» стали значительно шире в плане того, что теперь можно настроить точечное вовлечение того или иного человека, который может стать вашим клиентом или подписчиком. То есть можно задать пол, возраст, интересы человека, его активность в последних сообществах -написание вопросов или комментариев под постами. Таким образом, можно отфильтровать пользователей и собрать нужную вам базу людей.

Кроме того, по словам Владимира, сейчас в кабинете появилась новая фишка - примерный бюджет и охват рекламной кампании.

- Двигая ползунок цены, можно увидеть, сколько человек охватит ваше сообщение за неделю и сколько денег на это от вас потребуется, - говорит директор маркетингового агентства.

ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ КОНКУРЕНТЫ?

Также он рассказал о таком формате рекламы, как лотерея или розыгрыш за репост - участники популярных городских групп с этим видом продвижения хорошо знакомы. А вот что в Обнинске пока не прижилось, так это квесты и викторины.

- Квесты - это новое направление. Они бывают нескольких видов, в том числе оффлайн. Допустим, в «Контакте» человеку приходит задание, чтобы его выполнить, ему нужно выйти на улицу, найти определенные подсказки или ключи, а потом опять вернуться в онлайн и выложить ответ на стену или оставить комментарий под постом. Даже при участии в пять-шесть человек будет хороший охват, так как повышается статистика переходов. Чем выше активность в группе - тем больше ваше сообщество мелькает в рекомендациях и поднимается вверх, - говорит Гришин.

Участников мероприятия познакомили и с таким понятием, как «инкубация».

- Это формат хостинга, который даже холодного и незаинтересованного пользователя превращает в вашего клиента, - поясняет спикер. - Для этого пишутся мотивирующие, вовлекающие посты - чтобы человек осознал некую проблему и для ее решения обратился к вам - через «личку», сообщение в сообществе или используя переход по ссылке.

А для более дерзких бизнесменов Владимир Гришин предложил другой вариант - парсинг.

- Инструмент, который позволяет найти сообщество конкурентов, собрать с них целевую аудиторию в единый файл, разместить его в рекламный кабинет и запустить на них промо, - рассказал он, подчеркнув, что такие действия являются законными и «Контакт» ничего против этого не имеет.

Слушатели в свою очередь на ходу задавали уточняющие вопросы и получали полезные рекомендации. Например, что делать, если узкоспециализированная группа достигла максимального числа подписчиков, которые раньше добавлялись по 20-30 человек в день, а теперь практически стоит на месте - вступать в сообщество стало по 5 пользователей в сутки. Проблема, знакомая многим предпринимателям, которые ведут соцсеть самостоятельно.

Ответ на этот вопрос участники нашли коллективно. Во-первых, можно увеличить «географию» предоставления услуг - например, в соседние города. Во-вторых, расширить саму тематику постов. Например, если вы продаете квартиры, то можно взаимодействовать с компаниями, которые предлагают строительные материалы. Взаимный пиар тоже лишним не бывает.

Римма СУББОТИНА

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