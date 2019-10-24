Маршрутчик высадил пассажиров за то, что ему сделали замечание!

Хамское поведение водителей маршруток, вонь и грязь в салоне, громкая музыка с восточными мотивами, гонки на оживленных улицах, резкие повороты, неадекватная езда, проезд на «красный» - мы ничего не забыли? Кажется, именно так можно охарактеризовать частный городской транспорт? Нет, конечно, иногда встречаются и приличные шоферы, но это скорее исключение. Почему рядовая поездка по городу для жителей наукограда порой превращается в настоящий ад, где они вынуждены выслушивать крики и оскорбления водителей и даже рисковать своей жизнью из-за лихачества шофера? Как вообще к рулю допускаются неадекватные и некомпетентные люди?

«ОН ТРОНУЛСЯ!»

Разбираясь в этой теме, мы поняли одно: сфера перевозок - это отдельный мир, где не существует законов и этикета, где каждый сам себе царек и никто ему не указ - от водителя и диспетчера до самого перевозчика. То факт, что шоферы, извините, мочатся у всех на глазах на аллее с каштанами - это ничто по сравнению с тем, что некоторые из них вообще потеряли всякую связь с цивилизованным миром.

На днях жительница Обнинска Маргарита хотела доехать от вокзала до 51-микрорайона, для этого ей нужно было дождаться 12-ю маршрутку, а с ней, как известно, всегда беда - именно этот маршрут ходит хуже всего, так как часов с 11 до 13 водители находятся на вечном обеде, причем все вместе - компанией же веселее. А то что люди ждут транспорт по 15 минут - это уже никого не волнует. Так случилось и в этот раз.

Девушка стояла на «платформе», куда заворачивают водители, чтобы провести посадку пассажиров. 12-й маршрутки не было. Спустя минут пять она подъехала - прямо на проезжей части, завершая рейс, водитель стал высаживать людей.

- Я слегка замялась, так как не знала - поедет он в город или нет, поэтому осталась стоять на месте - обычно ведь маршрутка всегда заезжает в «карман», - рассказывает Маргарита. - Но тут появился диспетчер-зазывала и сказал, мол, проходите, садитесь. Вместе со мной пошли еще две женщины, они зашли в салон, а я собиралась сесть на переднее сиденье, так как мне по дороге нужно было сделать фото - по работе. Не успела я оторвать ногу от земли и сесть, как водитель резко тронулся! Я даже дверь не успела закрыть - она распахнулась и по дороге едва не задела рядом стоящую «Газель». Я сама чуть не вывалилась, пытаясь на ходу и на повороте до нее дотянуться!

ПАССАЖИРКА ЕДВА НЕ ВЫВАЛИЛАСЬ НА ХОДУ

Не выдержав экстремальных нагрузок, девушка сделала замечание водителю, ведь он буквально подверг ее жизнь опасности и пассажирка сильно испугалась. Но вместо извинений он взорвался от возмущения.

- Он резко свернул к бордюру и заорал: «Так, выходи, я вообще никуда не поеду, у меня обед!». Я сначала аж в ступор впала - мало того, что водитель едва меня чуть не убил, так теперь ему, оказывается, еще и замечание нельзя сделать! Какое право вообще имеет посторонний мужик на меня орать! Говорить мне «ты»! Высаживать где и когда ему вздумается! Это просто нонсенс! Остальные пассажирки тоже возмутились, говорят, мол, вы некрасиво поступаете, мы же на работу опаздываем, везите. Но он наотрез отказался. Стал тыкать мне в лицо бумажку, где написано, что у него в это время обед. Я спрашиваю: «Если у вас перерыв, то зачем вы пассажиров сажали?». На что неуравновешенный гражданин заявил, что его попросил подменить товарищ, а я, мол, его задержала тем, что садилась вперед, и из-за этого ему стали сигналить водители сзади. Конечно, ему сигналили - он же пассажиров на проезжей части сажал! Сам нарушил правила везде, где только можно, и еще смеет орать на женщину! Я просто в шоке!

После спора водитель вышвырнул всех из машины и никуда не поехал. Но Маргарита не растерялась и отправилась к тому самому диспетчеру, который пригласил ее на посадку. Тот, выслушав претензию, заявил, что это не к нему, мол, обращайтесь к начальнику.

- Как это удобно - ни за что не отвечать и отправлять к какому-то начальнику! - возмущается девушка. - У всех на глазах водитель ни за что наорал на пассажирок, высадил их посреди дороги, а претензии направить не к кому!

ПЕРЕВОЗЧИКА ОБЯЗАЛИ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ

Мы тем не менее обратились к владельцу 12-го маршрута Анатолию ДАВИДЕНКО. Звонить ему можно, уже заранее зная ответ, - я в другой области, я за рулем, не могу говорить, до свидания. То же самое он сказал и в этот раз - уже давно отработанный ответ для представителей СМИ. Стоит ли удивляться, что его подчиненные ведут себя по-хамски, если сам руководитель демонстрирует полную отстраненностью от своего дела и не считает нужным объясниться за неадекватность своих подчиненных.

О данной ситуации мы доложили в Управление потребительского рынка, транспорта и связи администрации города и лично начальнику Анне ЕРЕМИНОЙ. Как прокомментировала Анна Валерьевна, по данному факту перевозчику уже направлено письмо с просьбой провести проверку в отношении данного водителя и его действий. После того как мэрия получит ответ, станет ясно, какие действия нужно предпринимать далее. Например, водителя и перевозчика могут вызвать на административную комиссию, шофера могут оштрафовать или же вовсе уволить.

Пассажирка в свою очередь надеется, что власти города отреагируют самым жестким образом, чтобы данный случай послужил примером для других водителей, которые еще не научились уважать пассажиров и следовать правилам дорожного движения. Мы будем следить за развитием событий.

Диана КОРШИКОВА

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