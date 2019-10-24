В КБ № 8 новое руководство, но последствия деятельности предыдущих начальников аукаются до сих пор

После затянувшегося смутного периода в КБ № 8, сейчас, кажется, начинаются долгожданные позитивные изменения - появляются новые узкие специалисты, да и сами медработники стали более отзывчивыми и приятными. Однако отголоски минувших скандалов и интриг тянутся до сих пор. Недавно, например, стало известно, что еще в 2016 году КБ № 8 попалась на глаза Управлению Федеральной антимонопольной службы по Калужской области за махинации при покупке самых обычных медицинских перчаток!

ПРОДАЮТСЯ ПЕРЧАТКИ. ДОРОГО.

Первыми тревогу забили активисты «Народного фронта», которые обратились с заявлением в УФАС о том, что обнинское медучреждение нарушает требования законодательства во время процедуры госзакупок.

Выяснилось, что в 2016 году клиническая больница № 8 ФМБА России, ООО «ТоГа» и компания «МедТрастГрупп» заключили договоры купли-продажи на поставку медицинских перчаток.

Областной УФАС провел анализ цен на аналогичные перчатки на территории ЦФО и установил, что в договорах между упомянутыми организациями их стоимость намного выше!

В связи с этим в отношении КБ №8 и компаний«ТоГа» и «МедТрастГруп» Калужское УФАС возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции»-заключение антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению конкуренции и повышению цены на медицинские изделия.

Согласно данной статье, запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Кроме того, запрет действует на государственные внебюджетные фонды, Центробанк, или между ними и хозяйствующими субъектами. Также незаконными считаются согласованные действия между этими сторонами, ведущие к ограничению или устранению конкуренции, в частности, к повышению, снижению или поддержанию цены. Исключением являются только те соглашения, которые предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами президента или правительства страны.

Согласно материалам дела, между КБ № 8 и «ТоГа», а также между КБ № 8 и компанией «МедТрастГруп» без проведения торгов были заключены договоры на поставку медицинских перчаток. Что примечательно, документы были составлены с разницей в один или пару дней и содержат одинаковые условия исполнения.

КОНКУРЕНТАМ НЕ ОСТАВИЛИ НИ ШАНСА

Как посчитали специалисты, данные договоры направлены на достижение единой хозяйственной цели - приобретение медицинских перчаток. А покупателем является одно и то же лицо - КБ № 8.

«В связи с этим данные договоры фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими самостоятельными договорами с целью обхода установленной законом необходимости проведения торгов», - поясняют в УФАС.

Кстати, каких-либо доказательств того, что необходимость заключения именно таких договоров была оправдана техническими или организационными особенностями, специалисты так и не нашли.

По мнению сотрудников антимонопольной службы, при заключении прямых договоров обнинское медучреждение (государственный заказчик) в результате договоренностей с ООО «ТоГа» и «МедТрастГруп» предоставило им в приоритетном порядке возможность заключения договоров по завышенным ценам без проведения аукциона (то есть без конкурентной борьбы со стороны других представителей этого рынка).

В итоге была создана ситуация, при которой другие компании, имеющие возможность поставить такие же перчатки,лишились права конкурировать между собой за возможность заключения контрактов.

Совокупность всех установленных фактов свидетельствует о нарушении ФГБУЗ «Клиническая больница №8 ФМБА России», ООО «ТоГа» и ООО «МедТрастГруп» запретов, установленных пунктом 1 статьи 16 Закона о защите конкуренции.

По мнению сотрудников УФАС, вина всех трех сторон этого «заговора» в том, что они нарушили запреты на заключение ограничивающих конкуренцию соглашений. Также никто из них не предпринял мер по соблюдению закона о «Защите конкуренции». При этом никаких доказательств невозможности соблюдения закона специальная комиссия не установила, сами ответчики ее тоже не представили.

Решение антимонопольного органа было обжаловано в судебном порядке, признано законным и обоснованным.

Должностные лица и организации, участвовавшие в сговоре, были привлечены к административной ответственности. Однако, пока шли судебные разбирательства, ООО «МедТрастГруп» было ликвидировано, а ООО «ТоГа» отказалось заплатить штраф, в связи с чем материалы на указанное общество направлены в суд для назначения наказания в виде двойного размера неоплаченного штрафа на всех лиц, его не оплативших. Вместе с тем экс главный врач больницы штраф оплатил незамедлительно.

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