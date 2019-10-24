В Обнинске проходит школа всемирного ядерного университета по радиационным технологиям

В Технической академии Росатома в Обнинске 25 октября завершилась V Международная школа по радиационным технологиям Всемирного ядерного университета.

Школа является одним из ключевых продуктов Всемирного ядерного университета и проводится с периодичностью раз в два года в различных странах. В этот раз честь принимать гостей со всего мира выпала первому наукограду страны. В течение двух недель в Обнинске проходили лекции и практические занятия выдающихся мировых ученых!

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Имея накопленный опыт сотрудничества с МАГАТЭ по созданию ядерной инфраструктуры в странах-новичках, Техническая академия Росатома предложила себя в качестве точки сбора образовательных компетенций в поддержку создания национальных Центров ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) и в качестве научно-образовательного хаба по взаимодействию с релевантными международными организациями.

Зимой во Дворце конгрессов в Хельсинки прошел Международный ядерный форум NORDIC-2019, собравший ключевых игроков европейской ядерной индустрии. В рамках мероприятия как раз и было подписано соглашение между Всемирным ядерным университетом (ВЯУ) и Технической академией Росатома (ТАР) о проведении специализированной школы в Обнинске. Подписали этот документ гендиректор Всемирной ядерной ассоциации, президент ВЯУ госпожа Агнета РАЙЗИНГ и ректор Технической академии Юрий СЕЛЕЗНЁВ.

В мае в рамках подготовки к V Школе по радиационным технологиям Обнинск посетила руководитель образовательных проектов ВЯУ госпожа Зилке КЛАССЕН.

Школа представила наукоград в качестве национального распределенного ЦЯНТ. Двадцать восемь слушателей из двадцати одной страны четырех континентов мира с 14 по 25 октября познакомились с научно-техническими компетенциями и материальной базой в области исследовательских реакторов (НИФХИ имени Л.Я. Карпова), радиационных технологий для сельского хозяйства и мониторинга окружающей среды (ФГБНУ ВНИИРАЭ), производства изотопов (НИФХИ имени Л.Я. Карпова, АО ГНЦ РФ-ФЭИ), ядерной медицины (МНРЦ имени А.Ф. Цыба), применения ядерных технологий в промышленности (ООО «Теклеор»).

Страны-участники школы

Чили, Нигерия, Кения, Уганада, Бразилия, Филиппины, Гана, Египет, Мексика, Канада, Южная Африка, Никарагуа, Судан, Бангладеш, Турция, США, Румыния, Афганистан, Аргентина, Казахстан, Танзания, Ливан, Индия, Бельгия, Россия, Германия, Австралия, Марокко, Монголия.

ОБНИНСК КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ НАУКИ

Всемирный ядерный университет учрежден в 2003 году двумя отраслевыми организациями - ВАО АЭС и Всемирной ядерной ассоциацией, а также двумя межправительственными организациями - МАГАТЭ и АЯЭ ОЭСР. Своего рода основоположником проведения Школы РТ в России стала Специальная научная сессия по ядерной медицине, организованная в 2006 году на базе Центрального института повышения квалификации (теперь Техническая академия Росатома) при поддержке МАГАТЭ и Всемирного ядерного университета. В ноябре 2015 года Центральный институт повышения квалификации Росатома посетила глава ВЯУ Патрисия ВИЛАНД для знакомства с материальной базой и условиями проведения Школы.

Обращаясь с приветственным словом к участникам Школы по радиационным технологиям, ректор Технической академии Росатома Юрий СЕЛЕЗНЁВ зачитал правительственную телеграмму депутата Государственной думы РФ Геннадия СКЛЯРА.

«Это уникальное мероприятие позволяет рассматривать первый наукоград России Обнинск как международный центр ядерной науки и технологий и продемонстрировать компетенции персонала предприятий города и их оптимальное взаимодействие. Желаю участникам школы успехов в создании и развитии международной сети специалистов по радиационным технологиям», - говорится в обращении.

В церемонии открытия наряду с руководителем Всемирного ядерного университета Патрисией ВИЛАНД приняли участие советник генерального директора Госкорпорации «Росатом» Владимир АРТЮСЮК, руководитель секции по радиационным технологиям и изотопной продукции Международного агентства по атомной энергии Джоао ОССО и научный руководитель Школы РТ, в прошлом - заместитель генерального директора МАГАТЭ, директор Департамента науки и применений ядерных технологий, Рамамурти НАТЕСАН.

В течение двух недель занятия со слушателями провели 24 лектора из восемнадцати российских и зарубежных научно-исследовательских центров. Специальным гостем школы стала заместитель генерального директора Международного агентства по ядерной энергии, директор департамента наук и применений ядерных технологий Наджат МОХТАР. Г-жа Мохтар выступила с лекцией перед участниками школы, познакомилась с научными разработками обнинских предприятий, обсудила возможные пути партнерства с руководством Технической академии Росатома.

Как ранее отметила руководитель проектного офиса по подготовке персонала ядерной инфраструктуры ТАР Алеся ЮНИКОВА, соглашение о сотрудничестве, подписанное в феврале, не просто предусматривает проведение в Обнинске Международной школы по радиационным технологиям, но и создает рамочную систему для сотрудничества с одним из ключевых мировых игроков в области ядерного образования - Всемирным ядерным университетом.

- Такое сотрудничество в очередной раз подчеркивает роль Обнинска в мировой системе ядерного образования, - считает Юникова. - Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, медицине и науке открывают для стран-новичков абсолютно новые горизонты, а Центры ядерной науки и технологий, с которыми Росатом вышел на международный рынок, являются еще и отправной точкой для развития ядерных энергетических программ. Особенно важно было провести такое значительное мероприятие именно в Обнинске в год 65-летия мирного использования атомной энергии и познакомить участников Международной школы с городом.

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