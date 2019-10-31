Обнинские многодетные захотели подарить чиновникам пахучие участки в Тимашово

В четверг представители администрации города провели большую встречу с многодетными семьями, на которой обсудили выделение участков, полагающихся им по закону. Правда, как оказалось, какими бы «ништяками» государство не одаривало многодетных родителей, довольны они, кажется, не будут никогда.

1200 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ЗЕМЛЮ В СПАС-ЗАГОРЬЕ

Вступительное слово взял заместитель главы администрации Обнинска по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ, который напомнил, что ввиду отсутствия земель на территории наукограда, участки для многодетных выделяются в соседних районах. По его словам, за последние четыре года правительство области проделало большую работу по переводу земель из федеральной собственности в областную, и теперь у 1200 семей из Обнинска появилась возможность получить участки в селе Спас-Загорье Малоярославецкого района. Для нужд многодетных наукограда в данный момент передается участок в 150 гектаров - это примерно всем знакомый городской район Заовражье, где сейчас ведется застройка. Так что места хватит всем.

При этом Козлов предупредил, что изменение генплана, включение территории в границу населенного пункта, проект межевания - все это относится к полномочиям соседнего Малоярославецкого района. Но чтобы не затягивать процесс передачи, на уровне заместителя губернатора была создана специальная рабочая группа, которая сформировала дорожную карту, дабы поскорее привести этот процесс к конечному результату.

Но сколько бы хороших новостей не было озвучено, решительно настроенные многодетные поспешили перебить выступающего и задать свои вопросы.

- Это уже неинтересно, - заявил мужчина из дальних рядов зала. - Вот в Тимашово выдали пять лет назад участки, и до сих пор ничего не сделали. Мы никакой инфраструктуры не видим из того, что было обещано. Я сам не стал там получать. Смотрю на своих «коллег по несчастью» - люди хотят строиться, а не могут! Я за то, чтобы предоставлять не только участки, но и инфраструктуру. Вы тут мусолите, а надо в комплексе решать вопрос. В бюджет заложите сразу нормально денег, чтобы дорогу сделать, газ провести!

«ХОЧУ И КВАРТИРУ, И ЗЕМЛЮ!»

Присутствующие журналисты переглянулись - всем бы быть такими «коллегами по несчастью», которым землю бесплатно раздают.

Однако мамы и папы, чьи семьи насчитывают больше трех детей, уверены, что государство могло бы позаботиться о них и получше - в конце концов, люди демографию в стране повышают.

Председатель союза многодетных в городе Обнинске Мария ВИНОГРАДОВА, основательно подготовившаяся к мероприятию и принесшая кипу с бумагами, потребовала озвучить сроки принятия генплана, так как сей документ корректировали уже три раза, а дело стоит на месте. Андрей Козлов заверил, что в течение двух недель будет доработана дорожная карта и тогда уже можно говорить о последующей работе.

После этого Мария Александровна поинтересовалась, кто будет выполнять межевание и заложены ли в городской бюджет эти деньги? Куратор центра помощи многодетным семьям «Многомама» Лидия АФОНАСЬЕВА также настаивала на том, что у ее «коллег» должна быть возможность отслеживать принятие и исполнение бюджета, чтобы в нем обязательно были отражены финансы для нужд многодетных.

Горячий спор выдался и по поводу категорий, которым по закону положена земля. По словам некоторых присутствующих, в Калужской области участки выдаются лишь нуждающимся в жилье многодетным, а в других регионах - всем многодетным без исключения. Мол, что за несправедливость?

- А я смогу получить участок, если за время пока стояла на очереди, мне, например, подарили квартиру? - поинтересовалась еще одна женщина.

Оказалось, что может, - главное, чтобы на момент подачи заявления на землю семья была нуждающейся.

«ВЫБИРАЮТ ДЕНЬГИ!»

И вообще, по мнению мам и пап, эту норму надо отменить и выдавать землю всем многодетным без исключения. А еще лучше делать как в Москве - там ввиду отсутствия свободной земли людям выдаются денежные компенсации.

Присутствующая на собрании вице-мэр по социалке Татьяна ПОПОВА попыталась донести до собравшихся, что власти города, к сожалению, не всемогущи и данные вопросы находятся в ведении других уровней власти - региональной и федеральной. Татьяна Сергеевна предложила активистам собраться и направить в Законодательное Собрание свои предложения, на что получила от председателя союза многодетных «ответочку» - дескать, вообще-то, это вы слуги народа, так что давайте-ка сами обращайтесь в Заксобрание и расскажите им о наших требованиях.

Немного пафоса последовало от мужчины с первых рядов. Многодетный отец заявил, что ему дали участок возле деревни Тимашово с ее знаменитой свалкой. Жить там невозможно, и он готов с барского плеча вернуть участок властям. Следом последовали выкрики, мол, а можно мне тоже вернуть за деньги или обменять на другой?

В какой-то момент дискуссия вообще ушла в другую степь и перешла в спор о мусорных отходах, поэтому Андрею Козлову пришлось приложить некоторые усилия, чтобы все-таки вернуть обсуждение к земельной тематике.

В заключение Татьяна Попова заявила, что власти Обнинска и сами хотят поскорее решить этот вопрос и выдать многодетным полагающиеся им участки, чтобы все были довольны и счастливы.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Дискуссия»