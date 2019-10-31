Мертворожденный совет при КБ №8

Ровно год назад в Обнинске состоялось первое заседание общественного совета при клинической больнице № 8 под председательством депутата Госдумы Геннадия СКЛЯРА.

С тех пор кресло руководителя больницы менялось уже дважды. Созданное в спешке общественное «детище» прожило недолго, и спустя пару заседаний «погибло» от рук своих же создателей, после чего было быстро забыто жителями города.

Но у журналистов хорошая помять, мы вообще никогда и ничего не забываем, поэтому сегодня, в честь годовщины со дня создания совета, мы решили вспомнить, какие задачи были поставлены и что из озвученного было выполнено?



ЭНТУЗИАЗМА ХВАТИЛО НА ДВА МЕСЯЦА

О том, что общественный совет появился в принципе, сама общественность узнала постфактум - когда состоялось первое заседание. Заявлялось, что данная структура создана в помощь руководству больницы - члены совета должны были анализировать сложившуюся обстановку и давать свои ценные рекомендации для решения проблем. Активные жители города еще тогда сказали, что логичным было бы включить в совещательный орган хотя бы парочку рядовых горожан, которые регулярно обращаются в поликлинику и знают все больные места изнутри. Но в итоге основную массу составили депутаты разных уровней, представители крупных городских предприятий и чиновники - всего 17 человек. Возглавил совет, как было сказано ранее, депутат Госдумы Геннадий Скляр.

Предполагалось, что консультативный орган будет наделен полномочиями на три года. Согласно внутреннему уставу, собираться совет должен не реже одного раза в квартал, однако Скляр сразу заявил, что этого маловато и нужно видеться хотя бы раз в месяц.

Вообще, Геннадий Иванович много чего тогда говорил. Например, что нужно «привлекать к решению наболевших вопросов все возможные структуры на городском и региональном уровнях, включая структуру Росатома, ФМБА России и правительства Калужской области». Более того, Геннадий Иванович взял на себя миссию по переговорам с Росатомом, чтобы внедрить в больнице унифицированную компьютерную систему.

Однако запала у активистов, которые должны были транслировать руководству больницы наши с вами проблемы и просьбы, хватило ровно на два заседания, последнее из которых прошло в ноябре прошлого года.

«ЭТО НИКОМУ НЕ НУЖНО»

К слову, сами члены общественного совета готовы собираться и обсуждать насущные вопросы КБ № 8, только вот их никто никуда не зовет.

- Видимо, сам общественный орган не особо проявлял активность, как и Геннадий Скляр, которого мы утвердили председателем, - считает один из членов совета и руководитель обнинского городского Совета ветеранов Николай КАПУСТИН. - Плюс после смены руководства в медучреждении, вероятно, совет стал не столь актуален, поэтому никто не посчитал нужным собираться.

А вот еще один участник данной совещательной структуры - директор школы № 4, депутат горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ - действительно всей душой болел за это дело и с приходом нового главврача Иванова поинтересовался у него - как тот относится к общественному совету и планирует ли в нем участвовать? Свеженазначенный руководитель заявил, мол, да, идея отличная, но так ни с кем и не встретился.

- Видимо, это никому не нужно, - вздыхает Владимир Борисович. - Скляра я тоже спрашивал, говорю, Геннадий Иванович, мы с общественным советом покончили? Он говорит, мол, нет, вы что, мы его будем проводить. Сказал, что он договорился с Минздравом и его представитель тоже будет приходить на наши заседания. В итоге совет так ни разу и не собирался после этого.

Кстати, есть вопросы и к тому, как этот самый орган сформировали в принципе. Например, депутат Горсобрания Вячеслав НАРУКОВ признался, что его вообще «особо не спрашивали», мол, включили и всё. Вячеслав Владимирович на оба заседания не ходил, и считает данную инициативу поспешной.

- Общественные советы есть при многих государственных структурах, так как они могут передавать чаяния граждан и на их основании вырабатывать пути решения, доводить их до руководства. В данном случае совет был создан с опережением, когда еще не устоялось новое руководство, и главврач не успел ознакомиться с делами, - считает Вячеслав Владимирович.

Действительно, при многих поликлиниках в других регионах есть свои общественные советы, но организованы они по уму - на их сайтах опубликовано положение, официальный регламент, отчеты. Всё четко и понятно. Так что дело не в том, что идея плохая, скорее, подкачало исполнение.

ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ НУЖЕН СОВЕТ?

Так, Геннадия Скляра наделили полномочиями председателя важнейшего для Обнинска совещательного органа, на который возлагали большие надежды как власти, так и жители. Однако сейчас он от всех этих обязательств благополучно открещивается - дескать, совет организовала администрация КБ № 8 и лично бывший главврач Бондаренко, при чем тут вообще председатель? Раз Бондаренко ушел, то, как считает Скляр, созывать «сход» должен новый главврач. Иванов этого сделать не успел, так что теперь пусть общественниками занимается врио главврача Михаил Сергеев.

- Он должен сам определиться и принять решение - нужна ему эта структура или нет, - настаивает Геннадий Евгеньевич. - Общественный совет не может навязывать свою активность, он создается ему в помощь и в поддержку.

И в чем, извините, была эта поддержка, когда прежний главврач Эдуард Иванов, с которым вы так и не встретились, самовольно закрывал круглосуточный детский стационар? Где были члены совета, когда город остался без узких специалистов? И где эта поддержка сейчас?

Как нам сообщил врио руководителя больницы Михаил Сергеев, председатель совета ни разу с ним не связывался и не встречался.

- Как же я созову собрание, если меня в этот совет даже никто не включал, - удивляется Михаил Алексеевич.

Действительно, почему человек, который сейчас круглосуточно разбирает завалы от деятельности предшественников, должен за кем-то бегать и кого-то созывать? И с каких это пор у нас депутаты стали такими скромными, что боятся «навязать свою активность»? То есть теперь нежелание брать на себя ответственность называется именно так?

- Я думаю, что нужна пауза, чтобы молодой руководитель клиники освоился и определился с планами, - озвучил возвышенные мотивы Геннадий Скляр, который, видимо, не в курсе, что за два месяца врио уже успел освоиться, а планами поделился еще в начале сентября перед депутатами, общественностью и СМИ.

- Зачем тогда вообще нужен общественный совет, если вы на самом важном - раннем - этапе оставляете молодого руководителя без поддержки, чтобы он ориентировался в одиночку? - поинтересовался журналист.

- А я считаю, что общественный совет полезен для клиники, но он все-таки создастся по решению главного врача.

- А в чем тогда ваша роль как председателя?

- Меня пригласил в качестве председателя экс-главврач Бондаренко, и я его приказом был утвержден. Главврач Сергеев должен принять решение. Никто не может навязываться...

ВРАЗРЕЗ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА

Может, пора, наконец, заняться реальными делами? Как, например, это делает сам главврач без всяких советов. Или как это делает руководитель ФМБА России Владимир УЙБА, который почему-то не от вас - председателя общественного совета, а от нас - журналистов - узнал, что в Обнинске закрыли детский стационар, после чего сразу же решил эту проблему. Именно после встречи с представителями СМИ, которые подробно рассказали о нуждах клинической больницы, в городе появились московские специалисты, а потом приехал мобильный десант, который сейчас помогает проводить диспансеризацию.

При этом парламентарий без лишней скромности заявляет, что сейчас в городе предваряются в жизнь именно все те планы, которые были озвучены на двух заседаниях совета.

- Это поставка новой техники, поддержка в приеме молодых специалистов, изменения условий оплаты труда, создание проекта «Бережливая поликлиника», -перечисляет Скляр.

Удивительно, но воплощаются эти идеи все-таки не благодаря двум первым собраниям, а благодаря слаженной работе нового идейного главврача и при непосредственной поддержке руководства ФМБА России.

Какие следующие популистские и очевидные предложения ждать от совета? Например, однажды уже прозвучало предложение передать КБ № 8 из ведения ФМБА - на баланс Калужской области. Правда ведь это отличная идея, которую, безусловно, оценили жители города и накинули инициаторам парочку баллов за то, что так неистово отстаивают интересы народа. Но неужели члены совета не знают, что эта идея невозможна в принципе?

В Указе президента от 11.11.2004 года прописано, что такое ФМБА и для чего оно было создано. В данном документе есть основные положения о том, что ФМБА создается для оказания медицинской, научной, клинической помощи, а также санэпиднадзора на подведомственных ему территориях. В Постановлении правительства РФ досконально прописано, что входит в компетенцию ФМБА и какие территории к нему относятся - это территории атомных городов и наукоградов, где имеются атомные объекты. Основополагающими в данном вопросе являются Указ президента и Постановление правительства.

В личных разговорах некоторые члены совета признаются, что в таком виде данная структура заведомо провальна, поэтому стоит прекратить переписывать историю и научиться уже признаваться свои ошибки - совет оказался мертворожденным.

Диана КОРШИКОВА