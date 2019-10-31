Новый президент областной Федерации хоккея считает, что обнинские родители «очень многого хотят»

Несколько недель назад в спорткомплексе «Олимп» разгорелся очередной скандал. Родители юных хоккеистов устали терпеть несправедливое и неудобное расписание тренировок и игнорирование их просьб со стороны руководства учебного заведения. После выхода ряда статей на эту тему директор «Олимпа» Станислав ЛОПУХОВ в срочном порядке дал обширное и обеляющее интервью на радио, чем спровоцировал еще большее негодование со стороны родителей.

РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ

Станислав Юрьевич в своем интервью нескромно приукрасил действительность, и более того, вместо того чтобы наладить с родителями взаимопонимание, администрация спортшколы запретила им вообще находиться на трибунах во время тренировок детей - негласно обосновав это тем, что вдруг еще какие-то нарушения найдут и расскажут потом журналистам. В общем, репрессивные меры приняли знатные, а вот из положительных изменений, пожалуй, ничего.

Но было кое-что другое - в Федерации хоккея Калужской области сменилось руководство. Прежний президент ФХКО Александр ЕРЫГИН покинул свой пост, и теперь его занял Андрей ПОНОМАРЕВ. Личность, по словам некоторых родителей, неоднозначная, в кругу обнинских хоккеистов ходит мнение, что Андрей Александрович слишком увлечен деятельностью подмосковных клубов, где играет его дочь, дескать, до Калужской области ему особого дела нет.

А между тем разгребать обнинский бардак кому-то надо, ибо глобально в «Олимпе» так ничего и не изменилось.

- Расписание растасовали среди хоккеистов - сделали так, чтобы не одна команда постоянно заканчивала тренировку в 21:30, а разные каждый день. Фигуристов, которые занимаются в самое удобное время, даже не тронули, - рассказывает один из родителей. - Более того, нам не дали возможность привезти в Обнинск первенство России. Наш год вынужден играть в открытом первенстве среди тех команд, которые мы обыгрываем со счетом 20:00. Нам это не интересно. Более того, на то, чтобы участвовать в первенстве и возить детей, например, в Орел или Смоленск, «Олимп» не выделяет ни копейки. Родители сами должны оплачивать гостиницу, питание. Даже автобус не дают - ГИБДД отказало. По нормам, чтобы перевозить детей на дальние расстояния, должны быть два водителя, а у «Олимпа» по штатному расписанию только один. В итоге у нас родители вынуждены были везти детей на соревнования в другой регион на автомобилях! То есть спортшкола не хочет отвечать ни за тренировочный процесс, ни за безопасность наших детей.

«НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!»

А вот новоиспеченный президент ФХКО не то чтобы считает, что подобные неудобства нормальны, но и не видит в этом совсем уж большой беды. И вообще, по его мнению, обнинские родители «слишком много хотят, так как выросли в тепличных условиях».

- Я сам родитель и тоже когда-то думал, что мне все все должны - никто никому ничего не должен, - уверен Андрей Пономарев.

Как мы поняли, Андрей Александрович привык к суровым хоккейным условиям и действительно может поведать о том, чем живут клубы Московской области и как у них там выстроена работа. Нехватка льда и неудобное расписание, по его словам, - это типичная проблема юного хоккеиста, и такая ситуация везде. Даже в топовом подольском «Витязе», например, родители сами оплачивают сборы и поездки, и ничего - никто в прессу жаловаться не бежит, дескать, все понимают, что трус не играет в хоккей. Можно, знаете ли, потерпеть тренировки в 6 утра и отсутствие финансирования.

Но, несмотря на хоккейную закалку и готовность к трудностям, как президент Федерации хоккея Пономарев понимает, что не все обнинские родители в восторге от деятельности руководства «Олимпа».

- Я готов быть тем человеком, который донесет до Станислава Юрьевича (Лопухова - прим. ред.) проблемы и попытается их обсудить. Я готов идти навстречу родителям и совместно решать их вопросы. Мне бы тоже хотелось многое - бесплатную форму, автобус, оплату взносов за участие в первенствах и лед в удобное время, но я понимаю, что у спортивной школы не всегда есть такая возможность.

Тем не менее на срок своих полномочий новый президент Федерации хоккея Калужской области наметил в своей программе весьма амбициозные планы. И главный пункт там - сделать так, чтобы хоккей стал базовым видом спорта в Калужской области.

Для этого Андрей Александрович планирует привлекать в секции больше детей (хотя их и так предостаточно, просто зачастую они разбредаются по другим клубам - как раз подмосковным) и привлекать к этому виду спорта спонсоров, которые могли бы обеспечить детей всем необходимым.

А если у обнинских родителей еще остались вопросы, то Андрей Пономарев готов провести встречу с ними в присутствии журналистов.



Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Резонанс»