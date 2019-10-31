Обнинский колледж технологий и услуг произвел фурор на чемпионате молодых профессионалов!

Не так давно в Калуге состоялся региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia. Представители Обнинского колледжа технологий и услуг произвели настоящий фурор, заняв самые высокие места на пьедестале практически в каждом из направлений.

WorldSkills ДЛЯ ЮНИОРОВ И ПЕДАГОГОВ

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились для популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За это время были проведены свыше 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч человек.

Также и в этом году в Калуге прошел очередной чемпионат, в котором свои навыки продемонстрировали все образовательные учреждения нашего региона - а это более 200 студентов техникумов и колледжей. В общем, конкуренция была серьезной. На этот раз были открыты 26 компетенций, соревнования проходили среди юниоров (от 16 до 22 лет) и группы 50+ - так называемые «навыки мудрых» (педагоги техникумов-участников и работники тех направлений, по которым были открыты компетенции).

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕАЛЬНО!

От Обнинского колледжа технологий и услуг участвовало 23 человека, выступавших в компетенциях «ресторанный сервис», «администрирование отеля», «электромонтаж», «графический дизайн», «туризм» и так далее.

За месяц до мероприятия на сайте организатора было вывешено задание по каждому из направлений. Конкурсанты должны были в течение этого времени провести подготовку. На самом же мероприятии им предстояло продемонстрировать все свои накопленные профессиональные знания.

Например, тем, кто соревнуется в сварочном деле, дается деталь. Обговаривается, какими видами сварки она должна быть выполнена, и участник старается сделать ее в соответствии со всеми стандартами.

Направление «ресторанный бизнес» состояло из шести модулей, один из них «бар», где конкурсант должен правильно приготовить несколько видов кофе, коктейлей, причем один из них должен быть не по стандартному рецепту, а авторский, придуманный лично участником.

Для тех, кто соревновался в компетенции «Туризм», были поставлены непростые задачи - «от» и «до» подготовить маршрут по стране или региону. Например, по Малайзии или по Байкалу. Нужно проложить маршрут для туристов, просчитать его и правильно презентовать.

Конкурсантов оценивали эксперты, сертифицированные по каждой из компетенций. Также присутствовал главный эксперт, присланный союзом WorldSkills. Надо отдать им должное - ставить оценки в подобном конкурсе - задача довольно сложная. Жюри нужно поставить баллы за каждую деталь: форму конкурсанта, внешний вид, у девушек - насколько хорошо у них уложены волосы, той ли величины каблук - в сфере сервиса и работы с клиентами мелочей не бывает.

Также оценивалось то, насколько дружелюбен, например, был администратор отеля, приветствуя гостя, оперативно ли он провел его заселение в номер. Потом все эти «плюсики» суммировались и ставилась итоговая оценка.

УСПЕХ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

В итоге представители Обнинского колледжа технологий и услуг продемонстрировали высочайший класс и потрясающие профессиональные навыки, получив сразу 15 наград:

Администрирование отеля - серебряная медаль (Романишина Лада).

Ресторанный сервис - золотая медаль (Дубов Виктор).

Туризм - серебряная медаль (Фоменко Екатерина и Алимкина Дарья), бронзовая медаль (Сергеева Светлана и Кузьмина Анита), медальон за профессионализм (Камышников Максим и Каушлиев Павел).

Сварочные технологии - серебряная медаль (Макаров Сергей).

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - медальон за профессионализм (Крысин Андрей).

Веб-дизайн и разработка - золотая медаль (Постовой Никита), медальон за профессионализм (Жилинский Артем).

Графический дизайн - медальон за профессионализм (Коновалов Федор).

Электромонтаж - серебряная медаль (Маслин Иван), бронзовая медаль (Лыков Игорь).

Кстати, не так давно Обнинский колледж технологий и услуг получил грант на строительство и расширение площадок для профессиональных мастерских!



Римма СУББОТИНА

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