Белоусовские чиновники поселили детскую школу искусств на бензоколонке!

В марте в Белоусове состоялось большое событие. Для учащихся детской школы искусств открыли новое здание. Мероприятие прошло с песнями, плясками, шариками, разрезанием красной ленты и торжественными речами от главы Жуковского района Анатолия СУЯРКО и замминистра культуры Калужской области Анастасии АКСЮТЫ. И почему-то никого из высокопоставленных чиновников в этот момент не смутило, что школу искусств для юных дарований они открывают буквально в пяти метрах от заправочной станции!





«ПУСТЬ САМИ ПЕРЕЕДУТ ИЗ МЭРИИ НА ЗАПРАВКУ!»

Местное телевидение, снимая хвалебный сюжет, заботливо исключило общие планы и ни слова не сказало о том, что добираться до музыкалки теперь детям придется вдоль опасной дороги, по которой автомобилисты срезают путь с «варшавки» и мчатся через город. Тротуар если и есть, то узкий и невнятный, освещения нет вообще! Ходить здесь днем страшно даже взрослому человеку!

Но самое эпичное - это то, что детей поселили в бывшем двухэтажном административном здании компании «Ринг Петролиум», которое ранее принадлежало одноименной бензоколонке - это был единый комплекс помещений вместе с кафе. Как и положено заправке, расположена она возле шоссе, а здание ДШИ находится сразу за ней - в нескольких метрах. То есть юных музыкантов поселили в самый эпицентр автомобильного движения, шума и выхлопных газов. Да еще и не постеснялись пафосно все это презентовать!

- Мне внучку приходится постоянно провожать и встречать из школы искусств, особенно сейчас, когда рано темнеет и на дороге скользко. Там же машины летают, самое безобидное, что они могут сделать, - окатить грязью! Тротуар ничем не огражден - если автомобиль занесет, то все, нет ребенка! - рассказывает бабушка одной из учениц Анна Васильевна. - Это хорошо, что у меня есть свободное время и я могу ходить с внучкой, а если родители работают и никто не может сопроводить ребенка?

Таким приходится действительно нелегко.

- У меня мальчик уже взрослый, и сам может добраться, но я все равно каждый день переживаю - вернется он назад или нет. Это же ненормально, что родителей вообще посещают такие мысли. Если это здание такое классное и удобное - пусть мэрия туда сама и переезжает! А детям пусть дадут свое здание в центре города, где безопасно! Я слышала, что некоторым детям из-за отдаленности новой школы пришлось просто ее бросить, - говорит одна из мам учащихся.

40 МИЛЛИОНОВ - НЕ ДОРОГОВАТО ЛИ?

А теперь давайте попробуем разобраться, почему данное здание приспособили под школу, и как вообще оно перешло в пользование муниципалитета. Ну, во-первых, вам будет интересно узнать, что двухэтажное здание площадью 392 «квадрата» и скудная прилегающая территория были куплены за 40 миллионов рублей. Это примерно около 100 000 рублей за квадратный метр. Таких цен на коммерческую недвижимость нет даже в центре Обнинска! Как считают риелторы, красная цена подобному зданию в такой «дыре» - максимум 30 000 за «квадрат».

Для примера, за эти же деньги можно было бы купить деревянный дом премиум-класса как у Ксении Собчак, здание завода резиновых технических изделий в Красноярске (10 этажей площадью 12 тысяч квадратов), купеческий дом на берегу Миасса, колонное здание бывшей гимназии в центре Тынды или исторический 100-летний дом в самом сердце Новосибирска. Но власти Белоусова эти деньги потратили на приобретение небольшого здания без каких-либо архитектурных изысков на самом краю района.

Не дороговато ли? Ответить на эти вопросы мог бы экс-руководитель упомянутой компании «Ринг Петролиум» Дмитрий ЛЕСКУНИН, однако пост директора этой фирмы он сменил на должность главы администрации Белоусова, после чего и состоялась успешная многомиллионная сделка на покупку незамысловатого сооружения на задворках города. Впрочем, сам Дмитрий Алексеевич уверенно заявил, что это центр, но на остальные вопросы журналиста отвечать не стал, сославшись на то, что ему нужно сперва найти документы, чтобы дать точную информацию по этому вопросу. После этого глава администрации перестал брать трубку. Его мобильный, кстати, мы нашли на сайте инвестпроектов в разделе информации о компании «Ринг Петролиум».

НАРУШЕНИЙ НЕТ, НО ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ...

Неудивительно, что при таком «игноре» жители Белоусова чаще обращаются именно в СМИ, а не к местным чиновникам. Даже в этот раз одна из активисток решила сама разобраться в ситуации и направила жалобы на месторасположение ДШИ в прокуратуру Жуковского района, Ростехнадзор, Главное управление МЧС России, Следственное управление Калужской области и другие инстанции. Традиционно запросы были спущены на откуп местным властям, и там ответили, что все «окей» - нарушений нет никаких.

По нашей информации, что касается пожарной безопасности, то на место выезжала целая комиссия, которая буквально с рулетками вычисляла метраж. Замеры производили от здания ДШИ до емкостей, где находится топливо, а не до самой заправки. И в этом случае, как уверяют пожарные, все в норме.

Вы можете спросить - а разве у бензоколонки не должна быть санитарная зона? Согласно ответу прокуратуры Жуковского района, «санитарно-защитная зона устанавливается в отношении объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека в случае формирования за контурами объектов химического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования». И, по мнению прокуратуры, площадка «Ринг Петролиум» никакой гадости не формирует, а значит, и нет нужды в санитарно-защитной зоне.

- У меня дочка работала в кафе при заправке, рассказывала, что однажды там что-то напортачили с бензином, залили не туда, и сам Лексунин бегал, боялся, как бы кто окурок случайно не бросил, - рассказывает местная жительница Мария Ивановна, и, пожалуй, это все, что нам нужно знать о «химическом воздействии», которого здесь якобы нет.

ЖУКОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПО-СВОЕМУ ТРАКТУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ладно, с пожарной безопасностью разобрались - по официальным документам все отлично. Но что делать с придорожным кафе, у которого (опять же по данным прокуратуры) есть лицензия на продажу алкоголя, которое, находясь вплотную к ДШИ, тоже почему-то ничего не нарушает?

Согласно ответу надзорного органа, «расстояние от здания АО «Ринг Петролеум+» до муниципального учреждения дополнительного образования «Белоусовская школа искусств» по пешеходной зоне составляет 129 метров». А как мы знаем, расстояние должно быть не менее 100 метров. Но причем тут пешеходная зона?

Открываем документ, на который ссылается в своем ответе прокуратура, - а именно закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области». В нем говорится, что расстояние измеряется не «по пешеходной зоне», а «по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек расположения социального учреждения и границы земельного участка торгового объекта». То есть от стены до стены. От кафе до здания ДШИ максимум метров десять! Хочется спросить у властей Жуковского района - это такая привычка по-своему трактовать региональное и федеральное законодательства и подгонять под него свои странные многомиллионные покупки?

Ситуацию немного прояснила директор школы искусств Наталья СМОЛИНА. Она, кстати, весьма лояльна к решению властей загнать детей поближе к дороге, мол, раньше вообще сидели в старом бараке, где сейчас открылся «Магнит», а потом «на горке» (другой конец города). Так что это не худший вариант. Наличие заправки под окном школы ее не смущает. А что касается упомянутого опасного тротуара и отсутствия освещения, то вообще-то дети должны заходить в музыкалку не через парадный вход, а со стороны микрорайона. То есть вместо того, чтобы идти по прямой, малышам еще нужно обогнуть микрорайон и прийти на занятия с тыла. Просто потому что высокопоставленные взрослые не позаботились об их удобстве - не сделали безопасную пешеходную зону, не установили фонарные столбы и вообще подобрали для них самое отдаленное и неудобное здание в городе. Видимо, озвученные «129 метров по пешеходной зоне» высчитывались именно так - через дворы.

БОЛЬШЕ НЕКУДА ПОТРАТИТЬ МИЛЛИОНЫ?

Как пояснила нам юрист Олеся АНТОНОВА, в данном случае, если жители хотят изменить ситуацию и готовы судиться с властями, то заходить надо не с наличия или отсутствия санитарной зоны, а именно с позиции пожарной безопасности - так шансов будет больше.

- Когда люди заходили с испарений и санитарных зон, было неудачное для них решение суда. Здесь надо ставить вопрос о нарушении противопожарных зон и заявлять требования о проверке соблюдения правил с учетом последних массовых трагедий, когда гибли дети, - поясняет Антонова. - Заявление нужно подавать не в электронном, а именно в письменном виде о прекращении эксплуатации данной заправочной станции ввиду ее опасности.

По сути, заправка тут и ни при чем - она здесь появилась раньше, чем школа искусств, которой тут явно не место.

Впрочем, это не первый случай, когда жуковские власти загоняют творческих детей в самые неуместные помещения. Например, несколько лет назад художественную школу, которая долгие годы находилась в просторных и светлых помещениях в здании библиотеки, где было комфортно рисовать и проводить выставки, переместили в тусклые угловатые комнатушки! Зато на площадях бывшей «художки» открыли МФЦ.

Белоусовцы тем временем не утихают и задаются вопросом - почему власти решили потратить 40 миллионов рублей именно на приобретение здания ДШИ, ведь в городе полно других острых проблем - например, допотопные очистные, из-за которых люди задыхаются уже долгие годы. Или чиновникам Жуковского района такие сделки неинтересны?..

Диана КОРШИКОВА

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