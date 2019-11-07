По блату или по таланту?

Почему в интернат при школе гимнастики попали дети замдиректоров?

Не успели утихнуть страсти в «Олимпе», как еще одно спортивное заведение Обнинска на этой неделе оказалось в центре скандала. Речь идет о школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной. На 2019-2020 год в 1 класс интерната при спортшколе были приняты только две девочки. И обе они оказались дочерями заместителей директора гимнастической школы. Совпадение?

«ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ САМИ ОТКАЗАЛИСЬ»

Данная информация поступила к нам по электронной почте, более того, в письме были указаны имена и фамилии родителей-сотрудников, чьи дети попали в столь престижный интернат. Автор недвусмысленно намекнул - а не имеет ли здесь место коррупционная составляющая или блат?

«Каким образом происходит отбор детей в интернат в последние 3-5 лет? Привлекаются ли независимые специалисты (эксперты) для недопущения конфликта интересов? Каким образом происходит оповещение родителей Калужской области о предстоящем отборе? Имеются протоколы отбора, протоколы заседания комиссии и другие локальные нормативные акты, регулирующие данный вопрос», - поинтересовался читатель.

Все эти вопросы мы адресовали директору школы гимнастики Ольге КОРКАЧ, которая, не скрывая, заявила, что да, действительно, обе девочки являются дочерями ее заместителей и ничего удивительного в этом нет, так как обе они талантливые гимнастки, которые показывали отличные результаты и завоевывали на соревнованиях призовые места.

- В интернат принимались и другие дети - было человек 10-12 вместе с мальчиками, но девочки все отказались, - объясняет Коркач.

По словам Ольги Геннадьевны, предложение зачислиться в интернат поступило нескольким самым достойным гимнасткам, в которых увидели потенциал. Однако многие не захотели по ряду причин. Одна из девочек, например, ходит еще и на фигурное катание, поэтому предпочтение отдала ему. Но больше всего родителей пугает график. Занятия в интернате - это тяжелый труд: с утра тренировка, потом школа, потом опять тренировка, обед, школа и снова тренировка. И если начальная школа при интернате позволяет все это успешно совмещать, то когда ребенок отправляется после него в старшие классы общеобразовательного учреждения, такой режим уже практически невозможен. Не все готовы пожертвовать школой ради спортивных успехов. Поэтому и отказываются от заманчивого предложения.

По словам Ольги Коркач, со следующего года при интернате планируют открыть полноценную общеобразовательную школу - профильное министерство дало добро, сейчас идет подбор учителей, разрабатывается график как в частной школе.

Если все сложится, больше проблем с переходом из одного учреждения в другое не будет - талантливые спортсмены смогут получать образование и заниматься гимнастикой в одном месте.

В СПОРТШКОЛЕ НЕ ХОТЯТ РАЗБАЗАРИВАТЬ ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Что касается родственных связей, то упомянутые девочки пришли в гимнастику раньше, чем их родители стали сотрудниками спортшколы.

- У меня ушел заместитель. С улицы кого-то не возьмешь. Но оказалось, что у одной из девочек мама - потрясающий хореограф. Почему я не должна его брать? Получается, что если речь идет о детях, чьи родители работают в спортшколе, то они заведомо должны быть в черном списке? Эти девочки - суперталантливы, они в течение всего года занимали призовые места.

Помимо этого спортшкола должна раз в три месяца отчитываться перед Минспортом о достижениях спортсменов, которые занимаются в интернате, так что если бы кого-то взяли «по блату», не имея результатов, - это быстро бы стало ясно.

Но это были не все претензии, указанные в письме. Автор также задался вот таким вопросом: на каком основании в школе спортивной гимнастики Латыниной с детьми в должности «тренер» работают люди, не имеющие профессионального образования, должного опыта работы, студенты вузов, вчерашние школьники?

- По федеральным стандартам есть положение, в котором сказано, что кандидаты в мастера спорта могут привлекаться к работе с детьми. Мастер спорта приравнивается к средне-профессиональному образованию. То есть у человека не обязательно должно быть профильное образование при условии, что его кандидатуру одобряет аттестационная комиссия, - говорит Ольга Коркач. - Например, к нам приехала девочка - мастер спорта, она занималась у нас с 5 лет, потом переехала и попала в сборную и до сих пор числится там. Как ее не взять на работу? Почему мы должны терять таких специалистов?

Грубо говоря, если ты достиг 14 лет - возраста, с которого по закону можно начинать легально трудиться, - и при этом уже заработал указанные регалии, то вполне можешь попробовать себя в роли наставника. По словам Ольги Геннадьевны, такие кадры в школе гимнастики являются стажерами - работают не сами по себе, а при тренерах, помогают им.

- Мы таким образом учим студентов скорее становиться профессионалами. Тренеров сейчас так же мало, как врачей, ими надо дорожить, - объясняет Коркач.

Диана КОРШИКОВА

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