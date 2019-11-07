Ребенок как средство шантажа

Родственники «похищенной» из Твери девочки объяснили, откуда взялось видео, где «малышку рвут на части».

В декабре прошлого года мы рассказывали о том, как в Твери объявили план «Перехват» обнинцу, «похитившему» свою внучку из детского сада. Историю 5-летней Саши, которую не могли поделить между собой родственники, тогда обсуждали жители обоих регионов.

Прошел почти год, но некогда близкие люди так и не смогли найти в себе сил наладить контакт и мирно урегулировать конфликт. Более того, недавно в сети появилась шокирующая видеозапись, на которой дед и мачеха едва не разорвали девочку на части!

ДОЧЬ КАК ПРИКРЫТИЕ?

Напомним, о чем была эта история. В Твери из детского сада девочку Сашу «похитил» ее родной дедушка Владимир ХОРИКОВ - известный в Обнинске человек, предприниматель. Его дочь Ольга умерла в 2015 году, поэтому его внуки - малышка Саша и восьмиклассник Ярослав - стали единственной радостью и памятью, которые остались после ухода любимой дочери.

А вот ее бывший муж Игорь Н., проживающий в Твери, кажется, не столь сентиментален - после смерти экс-супруги он без проблем оставил двоих детей родителям Ольги, которые живут в Обнинске. По устной договоренности бабушка и дедушка взяли на себя всю заботу о воспитании внуков, но отец мог забирать их к себе в любое время. Такой привилегией, кстати, он особо не пользовался, но ровно до тех пор, пока у него не начались проблемы с законом. По крайней мере, именно так подозревают его бывшие родственники.

Как нам рассказал дядя детей и брат Ольги Юрий Хориков, его отец после свадьбы Игоря и Ольги организовал для молодоженов новый бизнес. Поначалу все было хорошо, но потом Игорь стал жить, скажем так, на две семьи. Успешный бизнес, двухэтажные квартиры, дом на берегу Волги, промышленная база и дорогие машины - все это оказалось заложено или попросту пропало, а сам Игорь задолжал людям крупные суммы денег. Как считают Хориковы, когда начались эти проблемы, малолетняя дочка для отца стала прикрытием от правосудия или других не слишком законных структур.

В конце декабря 2017 года Игорь Н. приехал в Обнинск и забрал детей на каникулы. С сыном у него отношения не складывались, так как мальчик был уже взрослым, когда его отец завел вторую семью. Поэтому Ярика он вернул в Обнинск уже 2 января, а вот малышку Сашу привозить отказался. На связь Игорь не выходил, поэтому обнинцы несколько раз сами приезжали в Тверь, но дверь им так никто и не открыл. За два года таких поездок по 400 километров туда-обратно было не менее 30!

«САША СЛЫШИТ ГОЛОС БРАТА И СРАЗУ НАЧИНАЕТ ПЛАКАТЬ»

Судебные приставы, которые должны были потребовать открыть дверь, в назначенный день просто не являлись! Дедушка с бабушкой остались совершенно беспомощны. Мало того, что они потеряли дочь, теперь они даже не могут видеть внучку - страшнее горя для пожилых людей просто не придумаешь.

Обнинским родственникам ничего не оставалось кроме как подать в суд и уже по закону требовать встречи с родной внучкой. Суд постановил обязать отца давать видеться брату и сестре каждую вторую пятницу месяца - с пятницы по воскресенье - но и это требование Игорь просто игнорировал.

В итоге, соскучившись по внучке, дедушка вынужден был совершить «похищение» - подъехал к детсаду, и девочка сама с радостью отправилась в наукоград. При этом привезя маленькую Александру в Обнинск, первым делом взрослые, уже зная, что в Твери объявили план «Перехват», пришли в полицию и объяснили, что всего лишь пытались организовать законную встречу брата и сестры. Но, несмотря на то что Александра очень хотела остаться с бабушкой, дедушкой и братом, через несколько дней ее пришлось вернуть отцу.

Казалось бы - после такого отчаянного шага стороны должны были все-таки наладить здоровое общение, но отец девочки по сей день прячет ее от родни! Более того, без ведома родственников новая жена удочерила девочку и официально стала ее мачехой.

- Нашего мнения даже никто не спросил, хотя бабушку и дедушку должны были уведомить, что какая-то посторонняя женщина собирается стать мачехой их внучки, -говорит дядя детей Юрий Хориков.

С тех пор не то что видеться не получается - даже телефонные разговоры теперь превратились в сущий ад.

- Ярик звонит отцу, просит передать трубку Саше. Тот отвечает, что ему некогда, у него дела. А потом неожиданно перезванивает и резко говорит, мол, на, быстро разговаривай с сестрой. Ярик спрашивает у нее, Саша, привет, как дела? А она сразу начинает плакать. Отец выхватывает трубку и начинает орать на Ярика, мол, видишь, до чего ты сестру довел своими разговорами, и бросает трубку, - рассказывает Юрий.

ХОРОШО СПЛАНИРОВАННАЯ СЦЕНКА?

Зная, что обнинская родня не отступит без боя и попытается увидеть девочку, вход в подъезд многоквартирного дома, где живет Игорь и его нынешняя жена, оборудовали камерами. Собственно, одна из них и запечатлела неприятный инцидент. На кадрах видно, как возле подъезда происходит потасовка - дедушка и мачеха буквально тянут ребенка в разные стороны - он за руки, она - за ноги. Тверские СМИ не слишком лестно выразились по этому поводу и дедушку вновь едва не обвинили в попытке похищения, мол, он хотел отобрать девочку у мамы. В соцсетях взрослых людей, которые едва не разорвали ребенка на части, и вовсе обвинили в неадекватности.

Но, как рассказал нам Юрий, все это была хорошо спланированная провокация. По его словам, камер у подъезда несколько, но видео в интернет выложили только одно - то, где видно, как в девочку вцепились дед и мачеха, из-за чего могло создаться впечатление, что Владимир Хориков выхватывает внучку.

- Они показали только последний момент. На самом деле, Владимир Геннадьевич стоял достаточно долго под козырьком, вышла первая Саша, кинулась к нему на руки. А потом вышла эта тетя и начала ее вырывать. Причем специально выталкивая его под камеру, - рассказывает Юрий.

После инцидента мачеха запихала девочку обратно в подъезд, так и не дав пообщаться с дедом, мол, он наносит ей психологическую травму, и вообще «когда будет пятница для встречи, тогда и увидитесь». Но чем заканчиваются эти «пятницы», хорошо известно - тем, что дверь никто не открывает и ребенка на выходные не отдают.

По словам Юрия, глобально за этот год ничего не изменилось - малышку Сашу они не видят, а ее отец общаться не хочет. Даже в суд не приходит.

- В ноябре у него много судов, на одном из них он будет обжаловать решение о том, что его ограничили в правах. Дело в том, что ранее суд назначил психиатрическую экспертизу в Калуге, ее проходил Ярик и дедушка. Отец ребенка на нее не явился. В итоге на основании этой экспертизы калужская опека вышла с тем, чтобы ограничить Игоря в родительских правах, так как сыном он не занимается, - говорит Юрий.

Останется ли это решение в силе - станет известно в этом месяце.

По словам обнинских родственников девочки, у ее отца проблемы с законом и многомиллионные долги - это, кстати, легко подтверждается официальными судебными решениями, и согласно им, на суды, связанные с финансами, он тоже не является.

Впрочем, претензии в этом вопросе не только к Игорю, но и в целом к системе - как так получается, что никто не может обязать отца давать видеться брату и сестре? Почему не работают судебные приставы, и никто не отвечает за то, что судебное решение не исполняется уже два года, причем ни в Калужской области, ни в Тверской? Самое страшное, что заложниками этой ситуации становятся не только взрослые разумные люди, но и маленькие дети - как им объяснить, почему они не могут увидеть родных?

Диана КОРШИКОВА

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