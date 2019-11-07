«Неэффективное расходование средств и угроза жизни детей»

В «Олимпе» снова выявили нарушения.



Скандал вокруг спорткомплекса «Олимп» не утихает до сих пор, ежедневно нам поступают обращения от горожан, которые рассказывают новые подробности об организации тренировочного процесса и не слишком приветливом отношении руководства к родителям.

Но сегодня мы поговорим уже не о жалобах посетителей, а обсудим официальную информацию по проверке «Олимпа» прокуратурой города, которая выявила ряд нарушений федерального законодательства.

ВМЕСТО НАГОНЯЯ - ХВАЛЕБНЫЕ ОДЫ

Весной в Обнинске проходили соревнования Кубка России по плаванию, а директор спортивного заведения Станислав ЛОПУХОВ делился с журналистами амбициозными планами - победить на этих соревнованиях московских спортсменов. В это же время о заслугах Станислава Юрьевича напомнили и в региональном министерстве спорта - в честь 50-летия калужской спортшколы «Юность» там вспоминали лучших учеников, прославивших нашу область. Среди них был и Лопухов, который в 1996 году стал серебряным призером Олимпиады в Атланте, проплыв в команде комбинированную эстафету 4х100. Более того, в той же спортшколе, дабы увековечить прославленного земляка, ежегодно проводятся соревнования на призы заслуженного мастера спорта России Станислава Лопухова.

И пока в Минспорте упивались заслугами 20-летней давности, обнинцы уже тогда недоумевали - откуда столько пафоса? Мол, да, спору нет - как спортсмен Лопухов крут, но вот как управленец - беда. И на то были не только наблюдения родителей и тех, кто занимается в «Олимпе» - свою позицию по спортшколе обозначила и прокуратура города.

ЕСЛИ ВСЕ ФИНАНСИРОВАЛИ РОДИТЕЛИ, ТО НА ЧТО ТРАТИЛСЯ «ОЛИМП»?

Хочется напомнить, что принцип эффективности использования финансирования - это не только составление и исполнение бюджета для достижения целей, но и экономия этих самых средств.

Также, согласно федеральному закону «О физической культуре и спорте в РФ», учреждения должны создавать условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и всячески содействовать им в том, чтобы достигать высоких результатов. Про то, что можно гулять на всю катушку и разбазаривать неизвестно куда казенные деньги, - нет ни слова!

В частности, один из пунктов закона гласит, что спортшкола должна обеспечивать ученикам участие в соревнованиях - организовать проезд, питание и проживание за счет средств, выделенных организации на выполнение госзаказа, или средств, получаемых по договору оказания услуг по спортподготовке. Согласно этому же закону, ученик имеет право на медицинское обследование, обеспечение экипировкой и инвентарем.

Но вопреки федеральным стандартам, руководство «Олимпа» не обеспечивало транспортом юных хоккеистов и не финансировало их питание и проживание - до февраля 2019 года все эти траты начальство просто возлагало на родителей. С февраля же перевозить детей стал автобус, принадлежащий спортшколе, но родители по-прежнему должны были платить за еду и проживание детей. Хочется задаться вопросом: если все финансировали родители, то на что тогда тратился «Олимп»? Куда шли деньги, выделяемые на секции?

ДЕТИ РИСКОВАЛИ ЖИЗНЬЮ!

Помимо всего этого, спортшкола должна была обеспечить учащимся медико-биологическое обследование. Оно включает в себя целый комплекс разных процедур: систематический контроль за состоянием здоровья, оценку адекватности физических нагрузок, профилактику и лечение заболеваний и полученных травм, ну и, конечно, реабилитацию. Согласно закону, медосмотры проводятся регулярно - и в процессе тренировок, и перед соревнованиями.

«Врачебно-педагогические наблюдения осуществляются врачами по лечебной физкультуре, врачами по спортивной медицине совместно с тренером. На основании их составляются врачебные рекомендации по режиму тренировок, которые учитываются тренером при планировании тренировочного процесса», - уточняется в документе.

Однако все эти ключевые обязанности в «Олимпе» в должном объеме не выполнялись, а врачебно-педагогические наблюдения врача вместе с тренером вообще не проводились!

По мнению прокуратуры, несоблюдение этих требований влечет неэффективное расходование бюджетных средств и создает реальную угрозу жизни и здоровью детей. Как считают представители надзорного органа, к нарушениям привело «ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами «Олимпа», а также отсутствие должного контроля за подчиненными со стороны руководства учреждения».

«ПРИНЯТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ!»

И как такой «букет» всевозможных нарушений остается незамеченным Министерством спорта? Видимо, здесь работает банальная солидарность - не сдавать своих. Ну и само собой, признание того, что подведомственное учреждение творит невесть что - все равно что кинуть камень в собственный огород и признать, что ведомство где-то недорабатывает.

Тем не менее тогда же, весной, прокуратура в срочном порядке потребовала «принять исчерпывающие меры к устранению и недопущению впредь указанных нарушений», а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Кстати, по нашей информации, Станислав ЛОПУХОВ с представлением спорить не стал. Но и меры, судя по всему, тоже не принял.

Лишь после недавнего скандала юным хоккеистам впервые купили форму, но поездки, проживание и питание так никто и не оплачивает. На недавние соревнования, например, которые проходили в соседней области, родителям пришлось везти детей на собственных машинах и самостоятельно нести все расходы! То есть ничего не изменилось, несмотря на требования прокуратуры!

Кстати, неделю назад новый президент Федерации хоккея в Калужской области Андрей ПОНОМАРЕВ заявил, что открыт для беседы с родителями воспитанников и готов ответить на их вопросы. Мы предложили родителям организовать совместную встречу не только с представителями федерации, но и «Олимпа». Надеемся, что к ней захотят присоединиться и другие заинтересованные лица.

Диана КОРШИКОВА

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