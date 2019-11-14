СУ-155 «кинула» жителей улицы Поленова почти на 2 миллиона рублей?

Жители трех домов №№2, 4 и 6 на улице Поленова этой зимой могут остаться без тепла. Они стали заложниками абсурднейшей и страшной ситуации - ни одно из ведомств в сфере ЖКХ не может найти документы на центральный тепловой узел (ЦТУ), который отвечает за подачу тепла в квартиры, а застройщик - многострадальная компания СУ-155 - при сдаче дома, оказывается, вообще забыла установить необходимые теплорегуляторы почти на 2 миллиона рублей!

Кто и где теперь должен искать деньги на дозакупку оборудования, кто обязан обслуживать ЦТУ и кому предъявлять претензии за этот бардак - пытались выяснить на этой неделе на комитете горсобрания по жилищно-коммунальным услугам.

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КАК ДОМА БЕЗ ТЕПЛОРЕГУЛЯТОРОВ ПРИНЯЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ?

На обсуждение этого вопросы были приглашены юрист «Региональной управляющей компании» Олеся АНТОНОВА и руководитель УК Инга ЕФИМОВА, представители Калужской сбытовой компании (КСК) и Госжилинспекции. Недоставало лишь сотрудника Ростехнадзора, которого в итоге решили вызвать через несколько дней, и представителя застройщика. Впрочем, СУ-155 в данный момент находится на финальной стадии банкротства, так что, думается, там уже всем «до лампочки» с какими проблемами столкнулись покупатели квартир в доме, где застройщик «забыл» установить важнейшее оборудование.

Итак, ранее КСК осуществила подключение к теплосетям новостроек и центрального теплового пункта, обслуживающего три дома на Поленова в микрорайоне Заовражье. Калужская сбытовая компания со своей стороны подает ресурс хорошего качества, однако ввиду того, что ЦТУ почему-то никем не эксплуатируется, тепло в дома поступает неравномерно. И вот здесь один из главных вопросов - кому принадлежит сей объект и кто должен его обслуживать и контролировать?

Главный специалист ГЖИ Юрий БУРСУК сообщил, неделю назад сотрудники ведомства по коллективному обращению замерзающих в собственных квартирах жителей, провели проверку подачи тепла. С графиком подачи проблем не возникло, но были выявлены нарушения правил эксплуатации системы теплоснабжения в части непрогрева. Короче говоря - инспекторы ГЖИ зафиксировали завоздушивание некоторых стояков системы отопления.

- По проекту, который предоставила нам УК, дома должны были быть оборудованы регулирующими устройствами, - сказал Юрий Николаевич. - В начале отопительного сезона УК должна была провести регулировку подачи теплоносителя по стоякам. Но в ходе проверки выяснилось, что такие устройства отсутствуют. То есть коммунальщики не могут провести регулировку. Обслуживающая организация предоставила перечень недостающего оборудования - это большой список. Я связался с Минстроем, там мне сказали, что, так как дом сдан, все замечания должен устранить СУ-155.

БЕСХОЗНЫЙ ТЕПЛОУЗЕЛ

Депутат и активистка, защищавшая права обманутых дольщиков СУ-155, Светлана ЛУКЬЯНЕНКО поинтересовалась, будет ли Госжилинспекция со своей стороны привлекать безответственного застройщика к решению этой проблемы?

- СУ-155 никак здесь не фигурирует, тут вопросы поставщика - КСК и управляющей компании. Сбытовая компания подает согласно графику. Причем здесь СУ-155? - удивляется Бурсук.

Присутствующие лишь переглянулись - как это «причем здесь СУ-155»? А кто сдал дом без оборудования, а теперь заставил расхлебывать эту кашу жителям и чиновникам?

- В момент принятия дома в эксплуатацию этот тепловой пункт вообще кто-нибудь осматривал? - задала самый логичный вопрос Светлана Лукьяненко.

Но ответа на него ни у кого не нашлось. Тогда председатель комитета Анатолий ШАТУХИН заявил, что на данный момент все участники этого процесса лишь «занимаются отписками», но зато тут присутствует УК, которая, по мнению Анатолия Ефимовича, и «должна получить все шишки».

Но в управляющей компании, которая получила дома на улице Поленова лишь в июле этого года, так явно не считают. Юрист Олеся Антонова попыталась разложить всё по полочкам и выделила три основные проблемы. Во-первых, обслуживающая организация выполнила исчерпывающий круг мероприятий по подготовке систем дома к подаче тепла. Собственно в процессе этой подготовки и выяснилось, что застройщик при сдаче многоэтажек не установил более 300 единиц оборудования, которое позволяет осуществлять терморегуляцию. При этом объекты были введены в эксплуатацию с заключением, что все оборудование установлено и соответствует проектной документации! Стоимость отсутствующих терморегуляторов по подсчетам УК составляет 1,7 миллионов рублей. Собирать эту огромную сумму с жителей УК просто не может, но и обеспечить их теплом без терморегуляторов тоже невозможно. Ситуация не была бы столь критичной, если бы хотя бы ТЦУ работал нормально, но и там беда.

ЗАМЕРЗНУТ ЛИ ЛЮДИ В СОБСТВЕННЫХ КВАРТИРАХ?

Отсюда вытекает вторая серьезная проблема - у УК «РУК» отсутствуют сведения о том, что центральный тепловой узел вообще допущен к эксплуатации! Таких документов, как выяснилось, нет ни в одном из ведомств - кто, как и на каком основании вводил теплоузел в работу - загадка! УК взяла на себя управление домами по конкурсу администрации, и в договоре не было ни слова о том, что обслуживающая организация должна отвечать за функционирование ЦТУ - он ей не принадлежит, и вмешиваться в работу опасного технологического объекта УК не имеет права. Даже при желании произвести ремонт оборудования узла, чтобы подавать качественное тепло, УК не может - банально нет ключей.

И в-третьих, жители через узел получают не только тепло и горячую воду, но холодное водоснабжение, так как насос обеспечивающий подачу холодной воды на верхние этажи, также завязан на оборудовании теплоузла.

- Если он выйдет из строя, то помимо тепла, жители лишатся еще и воды. Это повлечет нарушение пожарной безопасности дома - он оснащен гидрантами и вся система пожаротушения находится внутри, - пояснила Антонова.

Резюмируя монолог, она отметила, что, даже получив предписание от Госжилинспекции управляющая компания физически не может его исполнить - для этого нет полномочий. Поэтому сперва нужно понять, кому принадлежит ЦТУ.

Позицию администрации в этом вопросе озвучил начальник управления городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ - объект принадлежит СУ-155. Чтобы это подтвердить, мэрия еще летом направила письма конкурсному управляющему, который должен был прояснить входит ли узел в так называемую конкурсную массу, но ответа пока нет.

Присутствующие юристы подтвердили - даже если нет правоустанавливающих документов на объект недвижимость, тот факт, что ЦТУ находится на земельном участке СУ-155, обязывает хозяина его обслуживать.

Но легче от этого никому не стало - на этом застройщике можно ставить крест, а какое-то предварительное решение нужно принимать прямо сейчас, пока не грянули холода и люди не погрузились в ледниковый период.

ЧТО СКАЖЕТ РОСТЕХНАДЗОР?

Спустя час горячих споров Анатолий Шатухин предложил вернуться к идее о том, чтобы установить терморегуляторы за счет жителей.

- Получив предписание Госжилинспекции, я, конечно, имею право собрать с жителей деньги на закупку оборудования, но, боюсь, люди отнесутся к этому с возмущением, - ответила директор УК «РУК» Инга Ефимова.

Шатухин тем временем горячо настаивал именно на этой идее.

- Это неправильное решение, нужно решать вопрос с ЦТУ.., - попыталась высказаться Светлана Лукьяненко, но была прервана председателем комитета.

- Можно сколько угодно становиться в позу, но сегодня мы должны найти промежуточное решение, чтобы в зиму войти с отоплением, - жестко заявил Шатухин.

- Промежуточное решение это какое - 2 миллиона с жителей собрать? Такое? - недоумевала Светлана Сергеевна.

Анатолий Ефимович в свою очередь настаивал, чтобы огласили: какой величины будет долговая нагрузка с каждой квартиры в случае, если всё же объявить сбор? По словам Олеси Антоновой, сумма составит 2 тысячи рублей, но не в этом суть - часть помещений в новостройках относится к юрлицам, у другой части собственников нет вообще. Так что собирать эти деньги будет просто не с кого.

Кажется, впервые в жизни чиновники, депутаты и юристы зашли в такой тупик. В итоге, решено было в конце недели собраться вновь, но на этот раз пригласить сотрудника Ростехнадзора - может он скажет, каким образом дома были введены в эксплуатацию без надлежащего оборудования и кому теперь за это отвечать?

Диана КОРШИКОВА

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