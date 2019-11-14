Можно ли выйти из «домофонного рабства»?

Жители Энгельса, 20 пытаются установить современный домофон без ИП Пасынкова.

На днях возле дома № 20 по улице Энгельса прошла встреча собственников квартир, представителей УК «ЧИП» и индивидуального предпринимателя Сергея ПАСЫНКОВА.

Поводом для дискуссии стал отказ жильцов от домофона, который обслуживает компания Сергея Георгиевича.

НОВЫЙ ДОМОФОН БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ «ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ»

Как пояснил директор УК «ЧИП» Александр КИРЕЕВ, ранее было проведено общее собрание собственников, на котором люди пожелали отказаться от услуг ИП «Пасынков» и передать обслуживание домофона в ведение управляющей компании. В этом случае, людям не нужно будет платить ежемесячную абонентскую плату в 64 рубля. Тем более, что домофон ломается крайней редко и не нуждается в постоянном вливании средств, а деньги на его обслуживание почему-то платятся регулярно. Вместо этого УК предложила установить свой собственный суперсовременный домофон, и платить за его обслуживание люди будут из средств на текущий ремонт.

- Мы набрали кворум, известили об этом решении ИП и предупредили его о демонтаже старого оборудования, - рассказывает Киреев.

На днях «ЧИП» установил свой домофон. По словам руководителя ГК «ЧИП» Евгения ХАЛЕЦКОГО, функционал у этого оборудования впечатляющий. Во-первых, там есть встроенная камера - дверь будет открываться буквально одним взглядом, так как нейронная сеть распознает лицо. Также открывать дверь можно с помощью системы NFC (ближняя бесконтактная связь, как у банковской карточки) и приложения на телефоне.

Более того, с вашего мобильника в режиме онлайн вы сможете включить приложение и видеть, что в данный момент происходит на крыльце вашего дома. Открывать пришедшим дверь можно по старинке - через домашнюю трубку, но если ваш код набрал незваный гость, а вы в этот момент находитесь на работе, то звонок в домофон можно переадресовать на мобильник. В этом случае вы сможете пообщаться с человеком как по обычному телефону. В общем, всех достоинств новой системы не перечислить, что неудивительно - производителем является один из резидентов Сколково.

Собственно, поэтому жители Энгельса, 20 хотели как можно скорее начать пользоваться новым оборудованием, однако ИП Пасынков посчитал, что регламент при отказе от его услуг был не соблюден, и направил УК ответное письмо, дескать, новый домофон установлен вопреки закону, поэтому его сотрудники должны демонтировать якобы незаконно установленную технику.

БЕЗ БУМАЖКИ ЖИЛЬЦЫ - БУКАШКИ?

Так как новый домофон от УК уже был установлен, а ИП Пасынков собирался его снять, люди поняли, что конфликта не избежать. Чтобы не допустить рукопашной, решено было в день приезда сотрудников Пасынкова выйти на улицу вместе с представителями УК и мирно уладить это дело. Председатель совета дома Светлана ГУДИЛИНА пояснила в связи с чем жильцы решили отказаться от услуг ИП.

- «Вездеходы» сейчас есть у всех, весь подъезд заполонили рекламой, она никому не нужна, от нее один мусор, - говорит Светлана Геннадьевна. - В нашем доме на лестничной клетке постоянно были бомжи, мы устали вызывать полицию, со временем она просто перестала приезжать на наши вызовы. Весной я ходила в компанию Пасынкова, просила заменить домофон, чтобы к нам посторонние люди не могли попадать. Мне сказали, что сейчас по городу меняют домофоны, мол, и нам скоро заменят тоже. Но прошло уже полгода, а никаких действий со стороны Пасынкова нет. Получается, его компания сама ничего не делает, и другим не дает.

- Он - ненавязчивый монополист, - добавил еще один из возмущенных жильцов.

Сам же Сергей Пасынков не ожидал такого приема, да еще и в присутствии прессы, но быстро сориентировался и дал жильцам интеллигентный отпор.

По его словам, коль жители хотят избавиться от его оборудования, то, пожалуйста, но прежде чем устанавливать новое, нужно отказаться от старого. А для этого надо, чтобы собственник каждой квартиры написал на его имя письмо о том, что отказывается от услуг.

- Но мы же провели общее собрание и уже проголосовали за это, - возмутились жители. - Зачем еще от каждой квартиры то же самое писать, если большинством голосов люди высказались «за»? Зачем это бюрократия? Получается как всегда: без бумажки мы букашки?..

По мнению Сергея Георгиевича, то, что ему предоставили, - это не протокол заседания общего собрания, а просто подписи без четкого требования.

Представители УК «Чип» были готовы к тому, что «монополист» просто так не отступит и под любым предлогом постарается удержать жителей. Однако те уже давно все для себя решили и не хотели никаких бумажный проволочек. Люди заявили, что им старое оборудование ни к чему - пусть Пасынков просто его спишет, без дополнительных писем, и всё.

Понимая, что люди настроены решительно - не собираются писать письма и уж точно не дадут сорвать установленный новый домофон, Сергей Георгиевич решил поиметь с этой встречи хотя бы что-то, поэтому предпринял попытку пропиарить перед прессой обновленное оборудование, которое сейчас устанавливает его компания. Дескать, оно тоже весьма современное, но, увы, людям это было уже не интересно.

- Мы к вам еще два года назад обращались, но с нами никто на контакт не пошел. Надо было тогда рекламировать свое оборудование, а сейчас уже поздно, - парировали жильцы.

В итоге сошлись на том, что Пасынков не будет демонтировать уже установленный новый чужой домофон, но жители должны будут предоставить ему бумаги с отказами от его услуг.

- Пусть лучше УК «ЧИП» всем заведует, - считают жители. - До них управляющая компания восемь лет ничего не делала. А сейчас нам полностью обновили входную группу и сделали домофон без ежемесячной абонентской платы. Если там что-то сломается, то его будут ремонтировать за счет текущего ремонта. Это намного удобнее, чем было раньше.

Диана КОРШИКОВА