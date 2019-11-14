«С горки - в грязь! С качелей - в лужу!»

Почему на детской площадке в Гурьяновском лесу вместо резинового покрытия - песчаная насыпь?



Последние два года в Гурьяновском лесу произошли большие и изменения - здесь появились цивилизованные дорожки, детская площадка, современное освещение, декоративные фигуры и много других элементов благоустройства.

Однако сейчас кое-что омрачает пребывание горожан в зеленой зоне - та самая шикарная детская площадка, выполненная из натуральной сибирской лиственницы, кажется, тонет в грязи, так как конструкция установлена на голой земле.

«ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЗДЕСЬ БУДЕТ ВЕСНОЙ?!»

- На днях ходили на детскую площадку - сын весь вышел оттуда запачканный. Летом как-то не сильно в глаза бросалось, что на площадке нет резинового покрытия, но сейчас, когда на улице то дожди, то снег, чувствуется, что она вся сырая. Когда ребенок скатывается с горки, то прямиком попадает в грязевое месиво, а с качелей - в лужу! Бегает по грязи, потом этими же ногами залезает на красивые деревянные конструкции, разнося там песок и глину. Не понимаю, почему, устанавливая такую дорогую площадку, власти не предусмотрели банального покрытия? А представьте, что здесь будет весной? - негодует молодая мама Анфиса.

Действительно, кажется странным, что, вливая миллионы рублей на благоустройство Гурьяновского парка, строители забыли о такой важной вещи, как покрытие. Но, вы удивитесь - возвести конструкцию на земле решили сами жители.

Напомним, что превращение некогда запустелого лесного массива в цивилизованный парк проходило в несколько этапов. И если кто-то забыл, то еще пару лет назад, когда обсуждался проект благоустройства на публичных слушаниях и в соцсетях, жители города сами высказались за то, чтобы не делать под площадкой резинового покрытия, свойственного обычным дворовым площадкам в центре города.

ТАК РЕШИЛИ САМИ ЖИТЕЛИ

- Большинство высказалось за то, чтобы лес оставался лесом, экологичной зоной, и не было никакого бетона, - вспоминает мэр Обнинска Владислав ШАПША. - Тогда же свое мнение озвучили экологи, все говорили о том, чтобы при строительстве площадки не нарушалась экосистема. Так и было сделано. Конечно, неприятно, что там сейчас грязь, но это межсезонье, и нужно просто следить и подравнивать песчаную насыпь.

Подтвердил это и депутат Горсобрания Анатолий ШАТУХИН. По его словам, площадки такого формата применяются именно для лесных массивов, и в этом случае должны быть соблюдены два главных условия: безопасность (песчаное покрытие как раз является не травмоопасным) и возможность пропускать влагу.

- Площадка сделана с определенной разуклонкой, чтобы уходила вода. Лужи действительно бывают в период залпового сброса осадков. Но там работают специалисты, они постоянно подсыпают песок, - добавил Анатолий Ефимович.

И мэр, и депутат поблагодарили жителей и журналистов за сигнал и заявили, что к вопросу данной площадки власти обязательно вернутся и примут необходимые меры, чтобы эксплуатировать горки и качели было комфортно даже в дождливый сезон.

Диана КОРШИКОВА

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