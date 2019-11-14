«Нас нечем удивить!»

В «Доверии» рассказали, почему их центр считается самым инновационным.



Если кому-то кажется, что ребенок с ограниченными возможностями - это вечные страхи и боль, а его социализация - тяжкое бремя для родителей, в котором нет радости и веселья, то вы тотально ошибаетесь. По крайней мере, в Обнинске для особенных детей есть уникальная возможность заниматься и адаптироваться к нормальной жизни, пожалуй, в самом продвинутом в регионе реабилитационном центре для детей и подростков «Доверие».

УЮТНО КАК ДОМА

Директор центра Светлана ДРОБЫШЕВА уверена - удивить ее сотрудников чем-то новым просто невозможно. Так как именно в «Доверии» собраны самые инновационные, современные и уникальные технологии для реабилитации особенных детей. Не верите? Тогда мы сейчас проведем для вас экскурсию. Сенсорно-динамический зал - это, пожалуй, главная гордость Светланы Николаевны. Ориентирован он в основном на детей-аутистов, однако заниматься здесь могут и малыши с ДЦП. Внешне он похож на игровую площадку с необычными качелями и мягкими стенами и модулями. Здесь есть так называемый «Дом совы». Это уникальное пространство, где ребенок познает свой внутренний и окружающий мир через движение. Двигательная чувствительность активирует стимуляцию кожных рецепторов, от которых в мозг поступают импульсы о новых впечатлениях. Кожная чувствительность способствует появлению различных эмоций. Все это благотворно влияет на формирование образа своего тела, осознания себя в этом мире.

Занятия в «Доме совы» рекомендуются деткам с проблемами двигательной системы, неуклюжестью, моторной неловкостью, ДЦП легкой формы, задержкой развития, при тревожности и агрессии. В последнем случае, оказавшись в специальных качелях, ребенок почувствует успокоение, как у мамы на ручках, но в то же время он будет парить в невесомости и получать новые эмоции и ощущения.

Заслугой центра можно назвать и то, что ему удалось обзавестись сразу тремя тренажерами Гросса. Тренажер представляет собой натянутый трос с подвижным блоком, эластичными тягами, рычажно-карабинным механизмом, страховочным поясом и кольцами для рук. Эта система помогает в так называемой вертикализации ребенка. Тренажер показан тем, у кого нарушен опорно-двигательный аппарат, детям с ДЦП. Тросы поддерживают туловище, помогают ему ходить, стоять на ногах и чувствовать себя самостоятельной личностью.

ТЕХНИКА НА СТРАЖЕ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Здесь же рядом есть и другой интересный агрегат - дети его могут принять за электрическую лошадку, но взрослые точно знают, что это один из лучших тренажеров для «прокачки» равновесия.

Сначала ребенок, сидя верхом, привыкает к движениям «лошадки», держась руками, а потом ему усложняют задачу, например, дают палочку, и тогда балансировать приходится уже без помощи рук. Тренажер позволяет специалистам центра самостоятельно придумывать разные творческие упражнения. Что особенно здорово - ребенок воспринимает все это как веселую игру, а не сложные и скучные задания, которые не хочется выполнять. Все происходит естественно и с пользой для тела и здоровья.

Дальше отправляемся в «Волшебную комнату» - именно так ее называют сами ребятишки. Это их любимое место - здесь все горит огнями, мерцает и сияет. На мгновение кажется, что ты очутился в космосе среди звезд и планет, а наблюдать за их движением можно прямо из бассейна с шариками! Эта волшебная комната предназначена для развития тактильных ощущений и зрения. А еще это прекрасное место для гиперактивных малышей.

Здесь они могут расслабиться, порелаксировать, а если не помогает и это, то специалисты могут укутать их в одеяло. Оно, как вы понимаете, тоже не простое - утяжеленное. Оно эффективно при широком круге проблем, связанных с нарушением взаимодействия между мозгом и телом. Если мозг не получает от рецепторов информацию о том, где сейчас находится тело и чем оно занято, это приводит к перевозбуждению, неврозам, нарушению сна и тревожным расстройствам. Одеяло помогает восстановить связь между телом и мозгом. Рекомендовано при дефиците внимания, аутизме, сенсорных расстройствах, ДЦП и нарушении сна.

Но, скажем вам честно, особо расслабляться здесь некогда, ведь тут еще куча всего интересного. Например, компьютерные игры! Только здесь они тоже особенные. Речь идет о методике с видеобиоуправлением в исполнении «Тимокко» - программы, которая содержит интерактивные занятия, направленные на развитие физических и когнитивных способностей.

На экране появляется связка разноцветных шаров, ребенок, становясь напротив монитора с камерой, выполняет разные задачи. Например, он должен дистанционно хлопнуть шарик определенного цвета, тренируя тем самым моторику рук, координацию или даже дыхание. Программа считывает движение и выдает педагогу всю информацию - какой рукой воспитанник шевелил чаще и активнее, а с какой надо еще поработать.

ТВОРЧЕСТВО С ПОЛЬЗОЙ

А если ребенку хочется заняться полезным творчеством в паре, например с мамой или другом, то самое время порисовать на планшете, но не на том, о котором вы подумали, а на прозрачном! Да, такие тоже существуют. Работает он так же, как если бы два человека рисовали на окне - один из комнаты, другой с улицы. То есть с одной стороны планшета мама рисует свою картинку, а сидящий напротив ребенок может ее отзеркалить, продолжить или вообще нарисовать что-то свое. Результаты такой «живописи» потом оценит педагог-психолог. Также развить художественные навыки вместе с моторикой и тактильными ощущениями здесь можно, рисуя кистью на воде.

Но если ребенку нужно дать задачку посложнее, то здесь к вашим услугам балансировочная доска Бильгоу - выглядит сложно даже для взрослого, но малыши, играя, легко управляются с заданиями, стимулируя мозжечок. Тренировка чем-то похожа на лечебную физкультуру - нужно одновременно распознавать цвета, цифры, да еще и выполнять упражнения. Показана работа по программе мозжечковой стимуляции детям с поведенческими расстройствами, нарушениями работы вестибулярного аппарата, проблемами в обучении и нарушениями устной и письменной речи.

Но если вам эти деревянные досточки покажутся слишком примитивными, то вы точно должны оценить главную гордость второго этажа - интерактивный стол. Похвастаться такими нанотехнологиями может далеко не каждый реабилитационный центр даже в столице. Но в Обнинске он есть. Стол - это новинка мультимедиа для детей самых разных возрастов, для которых игровая форма подачи материала крайне важна.

Поддерживающий до 12 одновременных касаний детский столик является прекрасным инструментом для коллективного обучения. В него можно загрузить любые программные разработки, и стол станет на время игровым полем или большой мозаикой, головоломкой, музыкальным инструментом, картой, схемой и даже фотоальбомом.

Это лишь малая часть того, что можно увидеть в «Доверии». Стоит отметить, что многие из инновационных игр центру подарили благотворители, с которыми давно и тепло дружит заведение. Однако сама Светлана Дробышева считает, что главная заслуга в успешной реабилитации детей состоит не только в продвинутой технике, но и в чутком, бережном и высокопрофессиональном отношении педагогов. Именно они привозят идеи об этих новинках с тематических форумов и курсов повышения квалификации.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Экскурсия»