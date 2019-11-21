Бюджет-2020 бьет рекорды!

Владислав Шапша рассказал, на что Обнинск потратит почти 7 миллиардов рублей.



На днях мэр города Владислав ШАПША озвучил размер бюджета города на 2020 год - он составит рекордные 6,7 миллиардов рублей! Откуда взялся такой невероятный скачок и на что город потратит эти деньги, мы решили узнать лично у Владислава Валерьевича.

Скачок

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТАКОЙ ФИНАНСОВЫЙ СКАЧОК?

Еще несколько недель назад депутаты обсуждали проект бюджета на будущий год, и тогда фигурировали более ожидаемые цифры - порядка 4,5 миллиардов рублей. Видимо, в мэрии до последнего хранили интригу и не разглашали, что на протяжении всего прошлого года власти предпринимали огромные усилия для того, чтобы «выбить» федеральное софинансирование самых перспективных городских объектов инфраструктуры.

По словам Владислава ШАПШИ, для того чтобы глобально привести в порядок ряд городских сетей и дорог, необходимо было войти в федеральные программы. А для этого в свою очередь требовалось провести экспертизы и получить проекты по ремонту, реконструкции или строительству новых объектов, например, улицы Лесной, продолжения проспекта Ленина и дорог в районе Заовражья. Чтобы добиться выделения средств на обнинские нужды из федеральной казны, требовалось участие и местного бюджета, так что город в этом вопросе проявил инициативу и заявил о готовности софинансирования. Поддержка была получена в лице губернатора и правительства области.

- Проектов набралось достаточно много, - признается мэр. - В следующем году мы построим новую школу на 1000 мест, два детских сада - в Старом городе и в Солнечной долине. Это хороший серьезный задел.

Также наконец решится вопрос с реконструкцией КНС на улице Пирогова и на 51-м микрорайоне, в радиусе зловонного поражения которого сейчас находятся сразу несколько новых жилых комплексов города. Там будет построена новая канализационно-насосная станция.

Как подчеркнул Владислав Валерьевич, бюджет увеличится за счет привлечения средств в рамках национальных проектов на инфраструктурные объекты. То есть это не средства, допустим, на повышения зарплат или какие-то социальные выплаты, это не те деньги, которые можно, так сказать, проесть. Эти финансы будут направлены сугубо на создание или ремонт определенных объектов инфраструктуры.

ВОДОКАНАЛ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПЕРЕДАДУТ «РОСАТОМУ»

В последнее время по-настоящему серьезно горожан тревожил лишь один конкретный коммунальный объект - очистные. В связи с этим еще несколько месяцев назад город подумывал о том, чтобы передать водоканал и теплоснабжение в ведение «Росатома», у которого больше финансовых возможностей для реконструкции этих сложных объектов. Как сейчас обстоят дела с этой идеей?

- Вопросы коммунальной инфраструктуры являются очень острыми. Проблемы, связанные с очистными и хозфекальным коллектором, а также с необходимостью содержания и ремонта сетей теплоснабжения, стоят на первом плане. Также мы говорим о потенциальном выводе из эксплуатации котельной ФЭИ, которая снабжает теплом жителей старой части города. Клубок проблем действительно большой и требует ни один миллиард рублей, - говорит сити-менеджер.

И первые «звоночки» появились еще два года назад, когда произошла серьезная коммунальная авария в районе железнодорожного вокзала. В общем, оттягивать решение вопроса с городскими сетями дальше нельзя.

- Ремонт и перекладка хозфекального коллектора потребуют порядка 1,5 миллиардов рублей - это значительные инвестиции, но у города, несмотря на то что мы входим во всевозможные программы, средств на это нет, - говорит Шапша. - Единственным способом привлечения финансирования является или рост тарифов, или поиск инвестора. Люди у нас небогатые, и просить их просто так взять и вытащить из карманов эти деньги, да еще и на фоне постоянного повышения цен, было бы неправильным. В этом случае рост городских тарифов был бы не на 1-2%, а в разы! Поэтому мы предлагаем второй вариант - поиск инвестора в виде концессии.

Но даже в этом случае перед властями стоит сложная задача.

- Надо понимать, что концессионер должен быть надежным партнером, чтобы в будущем не получить тех проблем, которые часто возникают с приходом людей с жаждой наживы и желанием заработать, не вкладывая в инфраструктуру. Поэтому это накладывает на нас большую ответственность за принятие такого рода решений. Когда мы нашли надежного партнера в лице «Росатома», для нас это стало очень серьезной заявкой на приход необходимых средств со стороны госкорпорации, - добавил Владислав Валерьевич.

По его словам, «Росатом» участвует в подобного рода концессиях в исключительно атомных городах, которые входят в сферу его интересов для поддержания и развития коммунальной инфраструктуры.

- Тем не менее этот процесс тоже непростой, он требует большой организационной и юридической работы, и мы в конечном итоге должны определить - что будет являться предметом концессии? Потому что речь идет о деньгах на конкретные проекты и задачи, которые концессионер должен решить в течение определенного времени, - отметил градоначальник.

НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРУЮТ В МАРТЕ

Некоторые договоренности были достигнуты еще весной, тогда же решено было разделить теплоснабжение и водоканал - не делать для них единого проекта.

- Теплоснабжение оставляем на вторую очередь, потому что оно пока справляется своими силами и по степени износа и уязвимости еще позволяет нормально функционировать, - считает Шапша. - А вот водоканал со своими задачами требует быстрого решения проблемы. Поэтому в первую очередь займемся им. Как быстро это получится сделать - пока нельзя сказать точно, так как переговоры еще идут. Концессия, вложив финансы в реконструкцию водоканала, должна получать деньги в ходе эксплуатации имущества. И мы смотрим, чтобы это было выгодно не только концессии, но и городу. Чтобы в итоге мы не получили какую-то неуправляемую систему, которая будет неподконтрольна местной власти. И мы заинтересованы в том, чтобы жители не получили никакого ущерба. Поэтому мы подходим к решению этого вопроса вдумчиво и не бросаясь в омут с головой.

По мнению Владислава Валерьевича, то, что Обнинску в принципе удалось заинтересовать «Росатом», - это уже хороший результат. Что же касается сроков, то изначально старались закрыть проблему уже к новому году, но сделать это не получается - слишком уж серьезная тема, чтобы по ней так оперативно принимать решения.

К слову, вопрос передачи имущества находится на рассмотрении не только администрации - его будут согласовывать депутаты и губернатор, также проект должен будет пройти публичные слушания, так что у жителей будет возможность ознакомиться с ним подробнее - никаких тайных и подковерных решений никто принимать не будет.

- Как только будут понятны конкретные цифры, расчеты и задачи, проект представят людям, депутатам и правительству Калужской области, и только после этого можно будет говорить о заключении договора, - уточнил Шапша.

Что касается более скорых мер по поводу неприятных запахов, то на днях директор предприятия Иван Пастухов заявил, что к марту проблема с очистными будет решена.

Мэр же обрадовал еще больше - «ароматы» канализации станут потише, возможно, уже к середине декабря.

- Воздуходувки, которые будут поступать на водоканал, появятся не одним скопом в марте, а постепенно, первая приедет уже в середине декабря. А в марте, когда поступят все, система заработает на полную мощность, - подытожил Шапша.

Диана КОРШИКОВА

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