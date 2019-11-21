Избавятся ли жильцы от вибрации и шума?

Жители дома по проспекту Ленина, 99 в последнее время стали возмущаться наличием в их здании стоматологической поликлиники. Людей можно понять: мало найдется желающих жить в квартире, где стены вибрируют, пахнет непонятно чем, да еще и шум стоит такой, что непривычные к нему граждане стараются уйти куда подальше и побыстрее. Но что делать тем, кому из своего жилья идти некуда, кто вынужден терпеть эти промышленные вибрации с утра до вечера?

ПРОИЗВОДСТВО В ПОДВАЛЕ ЖИЛОГО ДОМА

Жители дома по проспекту Ленина, 99 сложа руки не сидят, они ведут многолетнюю борьбу с тем, что они называют «промышленным производством, находящимся в стоматологической поликлинике».

- Шум и вибрация от этого производства по замерам СЭС превышают ПДК. Есть два предписания об устранении нарушений и предостережение от прокуратуры, - рассказывает жительница дома. - На данный момент ничего не сделано из предписаний. Сотрудники стоматологии спокойно разгуливают по подъездам (имеются выходы в подъезды), как у себя дома, вытаскивают огромные мешки с мусором и складывают в контейнеры домового мусоропровода или оставляют под окнами. Снабжение производства зубных протезов также осуществляется через жилой подъезд. В подвале дома без согласия общего собрания собственников расположили шумное оборудование.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Совет дома тоже не бездействует. Недавно они вывесили объявление с заголовком «Стоматологическая поликлиника разрушает наш дом и наше здоровье». Далее перечислены претензии.

Вскоре прямо на листе объявления появились анонимные ответы. Скорее всего, это послания от стоматологической поликлиники, вряд ли подростки-хулиганы решили таким образом позлить жильцов.

«Через негерметичные двери, выходящие в подъезды, проникают зловонные запахи и гипсовая пыль!» - пишут возмущенные граждане.

«Запах в подвале от фекалий ваших! Гипсовой пыли нет!» - приписали неизвестные.

«В подвале незаконно размещено шумное оборудование», - уверяют авторы объявления.

«Городская собственность имеет право на подвал тоже. В подвале стоит нерабочее оборудование», - отвечают оппоненты.

«Мусор со всей поликлиники выбрасывается в наши контейнеры и вывозится за наши деньги!»

«Ложь!» - возмущается анонимный оппонент. В принципе, коммунальные платежи, вывоз мусора поликлиника, вероятно, оплачивает. В противном случае, претензии предъявила бы управляющая компания. «КБ № 8 оплачивает вывоз мусора!»

«По закону, только собственники могут распоряжаться подвалом и пространством в подъездах! Проголосуйте в ближайшее время, и мы добьемся справедливости!»

«Руководство уплотнило двери и приняло меры по шумоизоляции!» - успокаивают тайные представители стоматологии.

Конечно, переговоры на объявлении выглядят несколько странно, но радует то, что на претензии жителей кто-то все же ответил, не остался равнодушным, не проигнорировал, а постарался объяснить свою позицию и отстоять свою точку зрения.

КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ЗУБОДРОБИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ?

Впрочем, никакие ответы не успокоят жильцов дома, пока в их доме не прекратится зубодробильная вибрация. А упоминание о том, что называют нынче шумоизоляцией, приводит жильцов в ярость.

- Шумоизоляция? - возмущаются жильцы. - Резинка на двери есть, а из замочной скважины и запахи, и пыль, и шум.

- А есть документы, которые подтверждают превышение по шуму? - недоверчиво поинтересовались мы у представителя Совета дома по проспекту Ленина, 99.

ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России» установлено, что «уровень звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц составил при работающих вентиляционных агрегатах стоматологической поликлиники, находящейся в пристройке к дому пр. Ленина, 99, - 48 дБ при норме не более 45 дБ.

В одной из жилых комнат корректированные значения виброускорения составили 82 дБ при норме до 77 дБ.

Казалось бы, превышение небольшое, но это только для тех, кто приходит в свою тихую квартирку, где нет и 20 дБ вибрации или шума.

Организации было вынесено ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о том, что недопустимо нарушать обязательные требования, и предложили принять меры: устранить причину повышенной вибрации в квартирах 1-го подъезда, обеспечить герметичное закрытие дверей и не допускать сброс отходов деятельности стоматологической поликлиники в неустановленных местах.

Уведомление об исполнении всех этих рекомендаций предложено отправить в Межрегиональное управление № 8 ФМБА России. Но напоминать об этом пришлось прокуратуре.

«Установленные нарушения санитарных правил и норм создают угрозу жизни и здоровью людей, являются фактором, препятствующим полноценному отдыху жильцов дома 99 по проспекту Ленина», - отмечает прокуратура города Обнинска.

Вряд ли к этому можно еще что-то добавить.

ДЛЯ ЧЕГО ДВА ГОДА НАЗАД ВЫСЕЛИЛИ «ЖЕМЧУГ»?

«УРОВЕНЬ ШУМА ПОНИЗИТСЯ В ДЕКАБРЕ» Заместитель главного врача Александр ЧЕРВЯКОВ: - Мы подписали договор на закупку оборудования. Все, что устарело, сейчас будем менять. Ставим уплотнитель, разъединяем со стеной, вставляем изоляцию, меняем компрессора. Ремонтники должны все сделать хорошо. Уровень шума значительно понизится. Работы должны быть завершены до середины декабря. Я понимаю, что люди хотят, чтобы все было быстро, но так не бывает. Тем не менее переезжать стоматология никуда не будет.

Проблему жильцов дома 99 по проспекту Ленина обещал решить еще главврач БОНДАРЕНКО. По неофициальным данным, успешное работающее предприятие «Жемчуг» выселили именно для того, чтобы в освободившиеся помещения поместить кабинеты городской стоматологической клиники.

«Жемчуга» теперь там нет, но и городская стоматология туда до сих пор не переселилась. Почему? Неожиданно узнали, что денег на переезд нет? А до того, как разрушали работающее предприятие, никто об этом не подозревал? Впрочем, Бондаренко уже давно нет, а вот шум и вибрация в доме 99 по проспекту Ленина - есть. Почему нельзя переселить хотя бы самые шумные и проблемные кабинеты - непонятно.

Вряд ли многострадальных жильцов успокоит обещание, что рано или поздно поликлиника что-нибудь предпримет. Однако пока не исполнено даже предупреждение о том, что маломобильные граждане не могут въехать в стоматологическую клинику.

- Те, кто передвигается на костылях и не могут осилить ступеньки, ходят через четвертый подъезд, - рассказывают жильцы, - а как попадают люди на колясках - вообще неизвестно.

И ЗАЧЕМ Я ПОШЛА К БЕСПЛАТНОМУ ВРАЧУ?

Впрочем, и те пациенты, кто передвигаются на своих двоих, тоже не в восторге от места расположения стоматологической поликлиники.

- 15 лет не ходила к бесплатным стоматологам. В понедельник пошла. Для начала мне сказали, что нужен снимок, - рассказывает пациентка Элла Евгеньевна. - Можно его сделать бесплатно, но для этого нужно идти в поликлинику КБ № 8, а можно перейти через дорогу и там за 200 рублей спокойно сделать снимок. Бегать с больным зубом по городу - вообще не вариант. Пришлось заплатить. Деньги, конечно, небольшие, но потом добавилась оплата за наркоз - 400 рублей. Мне сказали, что бесплатно только новокаин мне положен. Сомневаюсь, конечно, что это так. Но согласилась. Бесплатное удаление зуба обошлось в 600 рублей. И если бы не было осложнений, я бы об этом и не вспомнила. Но сегодня пятница, у меня болит челюсть, принимаю обезболивающие, хожу на перевязки, из кресла стоматолога встаю вся измученная от боли. Вот такие перевязки. И зачем я пошла к бесплатному врачу?

Однако вряд ли жильцов дома тревожат крики граждан. Основной шум и вибрацию производят вполне определенные кабинеты. Может, есть смысл переселить хотя бы те, которые доставляют наибольшее неудобство многострадальным гражданам, измученным шумом.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДЛАГАЕТ ОШТРАФОВАТЬ

Неоднократно комментировали проблему превышения санитарных норм по шуму в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области: «Повышенный уровень звука, воздействующий на человека, не только неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям в организме.

В структуре от всех обращений граждан на различные физические факторы наибольший удельный вес составляют жалобы на шум - более 60%.

За 9 месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Калужской области поступило 96 жалоб от граждан на негативное воздействие шума, что составляет 62,7% от всех обращений на воздействие физических факторов.

По фактам выявленных нарушений специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области возбуждено 40 административных дел, применены штрафные санкции в отношении ответственных лиц, даны предписания по устранению выявленных нарушений.

При неблагоприятном воздействии физических факторов, в том числе шума, граждане могут обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области с письменным заявлением по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1а, а также в форме электронного сообщения - путем заполнения специальной электронной формы на Едином портале Роспотребнадзора для подачи обращений граждан, которая размещена по адресу: http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/.»

Рената БЕЛИЧ