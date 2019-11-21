Жители Королева лишились парковки из-за затянувшегося ремонта газопровода

С сентября месяца жильцы дома на улице Королева, 12 не могут дождаться, когда «Газпром» завершит работы по техническому перевооружению газового колодца в их дворе. С тем, что в метре от качелей находится газораспределительная станция, люди смирились уже давно, но то, что компания вдобавок раскурочит еще и их парковку, - они точно не ожидали.

В редакцию обратилась жительница Ольга Т., которая пожаловалась на равнодушие компании АО«Газпром газораспределение Обнинск». Дело в том, что когда несколько месяцев назад в их дворе началось то самое «перевооружение колодца», организация даже не потрудилась установить баннер с указанием проводимых работ и сроков их окончания. О том, почему возле парковки разрыли яму, людям пришлось догадываться самим.

- Они сделали проживание в нашем дворе некомфортным. Мало того что разрыли парковку, так еще даже не потрудились убрать за собой - с сентября на тротуаре лежат куски взломанного асфальта, на газоне - брошенное неисправное оборудование, -рассказывает Ольга. - Я опекун ребенка на инвалидности, машина нашей семье нужна для сопровождения ребенка к врачам. Но «благодаря» «Газпрому» теперь на месте парковки лежат две большие бетонные плиты. Стоянка и так была небольшая, а теперь за машино-место вообще приходится бороться.

Но возмутила женщину не столько сама ситуация, сколько ответ «Газпрома», который она назвала «бездушной бюрократической отпиской». В нем жительницу просто поставили перед фактом, мол, надо провести работы - мы их и проводим. И никаких тебе извинений за временные неудобства или, на худой конец, указания окончания работ.

К счастью, адекватный и вразумительный ответ дали в администрации, за что, кстати, Ольга очень благодарна отзывчивым обнинским чиновникам.

Итак, по словам специалистов отдела по благоустройству и озеленению городских территорий, сотрудники МПКХ, АО «Газпром газораспределение Обнинск» и член административной комиссии провели выездное совещание по вопросу невосстановления благоустройства после проведения работ на парковке. Как выяснилось, в данный момент все еще продолжается замена гидравлических задвижек, проводится конкурсная процедура торгов на закупку необходимого оборудования. Однако до 20 декабря компания обещает завершить все работы.

Но, увы, о паре парковочных мест все равно придется забыть. Дело в том, что после восстановления дорожного покрытия участок в районе прибордюрной зоны будет огорожен для предотвращения механического воздействия на установленный впоследствии ковер в районе газораспределительной подстанции. Единственное, на что надеются жители, так это на то, что специалисты «Газпрома» при ограждении участка постараются сделать его максимально компактным, дабы не занимать всю парковку.

Диана КОРШИКОВА

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