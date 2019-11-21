Из колыбели в ЗОЖ!

Как обнинским детсадовцам прививают любовь к спорту и активному образу жизни.



Три года назад в управлении общего образования по инициативе руководителей дошкольных учреждений города задумались над тем - как с самого раннего возраста развить у малышей любовь к спорту и здоровому образу жизни? Сделать так, чтобы с юности дети понимали необходимость физических нагрузок, чтобы вырасти крепкими и здоровыми людьми? И кое-что придумали...



ИННОВАЦИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

По словам начальника управления общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, чтобы комплексно подойти к этому вопросу, решено было собрать методические наработки и инструкторов физической культуры всех детских садов города в одно профессиональное сообщество. Сотрудников замотивировали на то, чтобы проводить много разных спортивных мероприятий.

- Так и родители, и дети будут понимать важность физической и двигательной активности, чтобы наши дети были здоровы, - говорит Татьяна Валерьевна. - Задача детских садов состоит в том, чтобы малыши были здоровы и коммуникабельны. Чтобы, придя в школу, они могли быстро адаптироваться к новым условиям и образовательному процессу. В этом плане большая ответственность и нагрузка падает на преподавателей физической культуры, поэтому объединение инструкторов физподготовки разработало программу мероприятий по вовлечению детей в ЗОЖ.

За несколько лет существования этой программы (авторство которой, кстати, принадлежит обнинским педагогам - идея не заимствована и является уникальной разработкой наукограда) в городе прошло множество классных и полезных спортивных игр и соревнований для дошколят.

СПОРТИВНЫЙ ДУХ И ОТЛИЧНАЯ ФИЗПОДГОТОВКА

В детском саду № 27 «Золотая рыбка», например, провели тематическое занятие «Волшебный мяч» для детей подготовительной группы. Вводная часть включала в себя различные виды ходьбы и бега с мячом в руках. В основной части занятия упражнения с мячом выполнялись по одному и в парах, что позволило педагогу-инструктору выстроить слаженную совместную работу.

В октябре, например, в «Олимпе» прошли соревнования «Юные спортсмены» среди дошкольных образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие детские сады № 2 «Палех», № 12 «Колосок», детсад № 41 «Альтаир» и «Россиянка». Состязания проходили в два этапа. На первом - юные спортсмены участвовали в трех эстафетах: «челночный бег», «меткий стрелок», «забавные прыгуны». На втором этапе малыши показали свои спортивные навыки в эстафетах: «ручеек», «ловкие ребята», «полоса препятствий». Болельщики-родители тем временем дружно поддерживали свои команды!

По мнению организаторов, каждая из команд проявила спортивных дух и отличную физическую подготовку. Победителем же стала команда «Альтаира».

АКВААЭРОБИКА С ДЕТСАДА

Также в этом году прошел большой фестиваль по синхронному плаванию, который получил огромную популярность не только среди дошколят, но и их мам и пап, которые с удовольствием посетили этот спортивный праздник. Состоялся он на базе детского сада № 9 «Солнечный», где впервые прошли соревнования по аквааэробике среди дошкольных образовательных учреждений. Помимо хозяев турнира участие в нем приняли дети из садов «Золотая рыбка» и «Муравушка». Малыши под музыку показали спортивную композицию, подготовили яркие и креативные выступления. Это невероятное шоу заинтересовало и другие дошкольные учреждения, которые решили принять участие в фестивале в следующем году.

Одним из самых масштабных и серьезных мероприятий для подрастающего поколения стало соревнование «Старт дает гимнастика». Для его проведения организаторы договорились о предоставлении площадки в школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной. По словам Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, жюри состояло из профессиональных судей и педагогов самой школы гимнастики.

- Дети участвовали в командных соревнованиях, демонстрировали отдельные гимнастические упражнения - работу с обручем и мячом, - уточнила Татьяна Валерьевна.

«ДЕТИ БУДУТ МЕНЬШЕ СИДЕТЬ В ГАДЖЕТАХ»

В прошлом году в соревнованиях приняли участие 12 детсадов, турнир проходил по пяти номинациям: бег на 20 метров, вольные упражнения, гибкость, прыжок с места, удержание угла в висе. Все участники были награждены грамотами и памятными значками.

Главная задача всех этих состязаний, по мнению организаторов, - это способствовать созданию положительных эмоций, позитивного отношения детей к спортивному мероприятию. Также малыши играючи совершенствуют свои физические качества: выносливость, быстроту и ловкость. У них развивается интерес к занятиям спортом, не говоря о том, что через организацию командных соревнований в дошколятах воспитывают нравственные качества и вообще позитивный взгляд на окружающий мир.

Более того, к соревнованиям привлекаются и родители, например, в выходные дни для всего семейства проводятся соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья».

- Мы уверены, что скоро мы обязательно увидим эффективность этих мероприятий для самых маленьких жителей наукограда. Надеюсь, что все больше детей будут вовлекаться в спорт. Может, они и не станут профессиональными спортсменами, но это позволит им привить навыки здорового образа жизни. Вполне вероятно, что они будут меньше сидеть в гаджетах, а может, даже таким образом мы искореним курение и пьянство, если дети с юного возраста приучатся двигаться и жить активно, - считает Татьяна Волнистова.

Диана КОРШИКОВА

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