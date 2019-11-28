Средневековое правосудие

Житель Малоярославца может получить 12 лет тюрьмы за обвинения в домогательствах.

Судебная система в России, как и многое в этом мире, несовершенна и периодически дает сбои. И цена этим ошибкам, иногда даже преднамеренным, - необъективные приговоры и разрушенные судьбы.

Но дело, которое недавно попало в малоярославецкий суд, пожалуй, является верхом цинизма и абсурда! Местный житель может отправиться в тюрьму как минимум на 12 лет только потому, что во время дележки имущества со своей сестрой, та заявила, что почти 10 лет назад он якобы потрогал за интимные места ее дочь. Никаких доказательств - только голые слова!

И если сегодня суд признает его виновным, то завтра любая женщина сможет надолго «упечь» неугодного родственника мужского пола или бывшего возлюбленного, просто «вспомнив», как миллион лет назад он кого-то домогался!

ПОЧТИ ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ

История, которая сейчас разворачивается в соседнем городе Малоярославце, похлеще скандальной голливудской эпопеи с восстанием женщин против продюсера Харви Вайнштейна. И там в это еще можно поверить - униженные и оскорбленные актрисы сделали свои заявления массово. Но даже это не помогло - в суде дело о сексуальных домогательствах развалилось. По большинству эпизодов истек срок давности, так что дамочки хоть и заявили о постыдных приставаниях продюсера, но в суд спустя годы все-таки не пошли.

А вот малоярославецких гособвинителей, кажется, не смущают ни сроки давности, ни отсутствие доказательств.

Но давайте по порядку. Изначально речь шла вообще не о домогательствах. Суд рассматривал банальный гражданский спор - брат с сестрой делили дом. Ничего особенного - подобные дела в суде рассматривают тысячами.

Александр (имя изменено - прим. ред.) владел земельным участком и решил построить на нем дом. На строительство двухэтажного коттеджа его сестра Ирина под расписку одолжила ему 1 400 000 рублей, которые он со временем благополучно ей вернул.

Некоторое время вместе с двумя своими дочерями Ирина жила у брата. Однако потом у них начались конфликты, и встал вопрос о том, чтобы жить раздельно. Только вот выезжать из добротного кирпичного двухэтажного коттеджа никто не хотел. Вместе с участком его цена составляет порядка 6 миллионов рублей, так что родственникам было за что биться.

ИЗ ДЕЛЕЖКИ ИМУЩЕСТВА - В УГОЛОВКУ

Еще раз для понимания - сумма на строительство дома была Ирине возвращена, все остальное Александр возводил за свой счет. Однако сестрица решила, что имеет полное право претендовать на его участок и половину дома. И вот тут-то и начинают происходить судебные чудеса.

Адвокатом Ирины выступила Татьяна ГЕРЦЕВА - жена заместителя прокурора Александра ГЕРЦЕВА, который контролирует работу следователей следственного комитета. Какое удачное и удобное для закулисных интриг совпадение, не правда ли? И никого не смутило, что муж работает в надзорном органе, а супруга - адвокатом тех, кто решает в этом органе свои дела.

Итак, между двумя родственниками начался имущественно-гражданский спор. Ирина заявила, что согласно их договоренностям с братом, земельный участок приобретался для нее, а деньги она давала ему вовсе не в долг - он их получил якобы в качестве застройщика на строительство дома.

Малоярославецкий суд вынес по этому делу вполне адекватное решение - в удовлетворении требований отказать. Но потом какими-то путями в апелляционном суде Ирина и ее адвокат получили совершенно другое решение, и сказочным образом Ирина стала собственником земельного участка, который ей вообще никаким боком никогда не принадлежал.

Данное решение адвокат Александра почему-то не обжаловал и упустил все сроки, когда еще был шанс вернуть участок. Сложно поверить, что матерый юрист не знал таких фундаментальных вещей и чисто случайно «профукал» сроки обжалования. Но подобные вещи иногда происходят - в основном когда другая сторона делает адвокату заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться.

Воодушевленная такой удачей Ирина подает еще один иск - теперь уже о признании одной второй дома за ней - почему бы и нет, ведь коттедж стоит на ее земле.

Ситуация повторятся - точно так же уже второй адвокат «забывает» про сроки обжалования и даже не ставит клиента в известность, что суд вынес решение и присудил половину его дома Ирине.

НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

Но и этого ей показалось мало - ее представитель Татьяна Герцева обращается в областной суд и требует признать дом полностью собственностью Ирины.

На этом этапе интересы Александра в суде представляет юрист Олеся АНТОНОВА.

- Мы выходим на этапе подачи возражения, - говорит Олеся. - Естественно, решение об одной второй половине дома оставляют без изменений.

Однако на этапе рассмотрения дела в малоярославецком суде и, видимо, понимая, что суд Ирина проигрывает, она ни с того, ни с сего, решает все-таки рассказать, в чем же была суть ее давнего конфликта с братом. Оказывается, он питал к Ирине совсем не сестринские чувства, а, со слов заявительницы, «видит в ней женщину и хотел, чтобы она была его любовницей». Более того, прямо в ходе заседания она вдруг «вспомнила», что в 2013 году дочь ей заявила, что дядя якобы приставал к младшей дочери в сексуальном смысле.

Заместитель прокурора и муж адвоката Ирины Александр Герцев сразу же зацепился за эту фразу и заявил, мол, раз так, то это надо направить для проверки в поднадзорный ему следственный комитет. А СК по материалам, представленным из прокуратуры, возбуждает уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Статья предусматривает минимальный срок - 12 лет.

Из доказательств - лишь слова матери и проверка младшей дочери на полиграфе, который показал, что она возможно не врет. Сам Александр пройти детектор лжи не может ввиду проблем с сердцем - любые его ответы будут расшифрованы как ложные. Подобная ситуация и у Ирины, имеющей хроническое заболевание легких.

Но даже если бы Александр и смог пройти полиграф, то проверку вряд ли можно было бы воспринимать всерьез.

В качестве примера обмана полиграфа можно вспомнить страшную историю убийства жены блогером Алексеем КАБАНОВЫМ. Мужчина расчленил супругу, избавился от головы и рук, а тело хранил в коробке на балконе на морозе. Он трижды проходил полиграф, и техника все три раза показала, что он не убивал.

Случаев, когда полиграф показывает, что убийца невинен как младенец, а потом человек дает признательные показания и в подробностях рассказывает о своих зверствах, - множество.

ПОЛИГРАФ БЕСПОЛЕЗЕН

При этом юристы признают - детектор лжи действительно может распознать правду, если история произошла недавно, когда экспертизу проходит ребенок, который говорит, что, например, вчера, месяц назад или на протяжении какого-то времени к нему приставали. Но когда об этом заявляет «взрослая тетя» и рассказывает, что почти 10 лет назад ее однажды мужчина потрогал за интимные места, то полиграф здесь бесполезен и необъективен. Потому что событие было давно и спустя годы потеряло эмоциональную окраску, так что техника вообще может не показать никаких реакций, даже в том случае, если домогательства были на самом деле.

Тем не менее уголовное дело возбуждено, что примечательно - не по заявлению потерпевшей! Сама девушка или ее мать к следователям не обращались. Инициативу проявил гособвинитель, который услышал данную фразу в рамках дела о дележке имущества.

Что удивляет - малоярославецкая прокуратура будто бы и не видит, что у сторон конфликт интересов, люди делят дорогостоящий дом и готовы «гасить» друг друга даже такими грязными и неуместными способами.

Опытные обнинские юристы признаются - такого поворота событий они не видели никогда, да и в общероссийской практике вряд ли отыщется нечто подобное. Если и было что-то похожее, то в средневековье - во времена охоты на ведьм. Когда одной девочке показалось, что она видела, как ее мама и еще с десяток женщин летали на метле, и в итоге всех их казнили самым страшным образом. Неужто малоярославецкое правосудие решило вернуться к средневековой практике?

На данный момент том этого дела состоит из 700 листов. Защита будет добиваться оправдательного приговора, иначе почти 60-летний мужчина рискует потерять не только свой дом, но и свободу.

Однако юристы о такой перспективе говорят достаточно сдержанно. Те, кто работают в судебной системе, прекрасно знают, что самое страшное для любого следователя - получить оправдательный приговор. Ведь в этом случае реализуется право лиц на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием. И тогда серьезные проблемы возникают у всех причастных - от следователей до прокуроров. Поэтому если уж попал в суровые объятья Фемиды, то вряд ли тебе дадут возможность из них вырваться.

Однако если Александра все-таки осудят и посадят в тюрьму на основании одних лишь слов о домогательстве, то это будет первый подобный прецедент, который даст возможность обиженным супругам, любовницам или сестрам отправлять на нары всех неугодных им мужчин. Достаточно лишь заявить, что 10 лет назад тебя потрогал такой-то дядя, и проконсультироваться с полиграфологом, который объяснит, как себя вести, чтобы детектор лжи показывал нужную тебе реакцию, - элементарно.

Есть и другой вариант не допустить подобного беспредела - вплотную заняться вопросом малоярославецкой судебной системы и отдельных лиц, которые дают ход подобным бездоказательным заявлениям.

Диана КОРШИКОВА

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