На Маркса, 118 случился потоп!

УК «РУК» обещает полностью возместить ущерб после ЧП.



Минувшая суббота для нескольких квартир дома № 118 по проспекту Маркса выдалась неудачной - на чердаке прорвало трубу горячего водоснабжения. Под водопадом из кипятка оказались сразу четыре квартиры на верхних этажах.

СУДОВ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

В социальных сетях пользователи с критикой обрушились на УК «РУК», которая обслуживает данный дом. Дескать, недосмотрели за коммуникациями, так что пусть теперь пострадавшие жильцы обращаются в суд и выбивают из управляющей компании деньги за причиненный ущерб. Однако никаких судебных разбирательств не потребуется - УК «РУК» готова полностью возместить все потери, причиненные данной аварией.

Но сперва давайте разберемся - почему жители в выходной день вообще оказались в заложниках ситуации, а коммунальные службы не сразу перекрыли воду?

В том, что в очередном старом многоквартирном доме прорвало трубу, нет ничего удивительного - коммуникации изнашиваются быстрее, чем у обслуживающей организации накапливаются деньги на ремонт внутридомовых сетей. Более того, если вы хоть раз открывали официальный сайт МЧС по Калужской области и читали ежедневный оперативный прогноз, то могли видеть один интересный пункт, касающийся как раз таки коммунальной сферы. Этот раздел называется «Техногенные источники происшествий (ЧС)»:

«Существует вероятность возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения на территории области, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - износ основных средств, нарушение правил эксплуатации, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства».

То есть в Калужской области признают существование проблемы и ежедневно нас с вами предупреждают о том, что инженерные коммуникации в старом жилфонде находятся в плачевном состоянии. А значит, надо быть готовыми ко всему.

В ВЫХОДНЫЕ НА СВЯЗИ АВАРИЙКА, А НЕ УК

Другой вопрос, который беспокоил горожан - в выходной день жители не могли дозвониться до сотрудников и руководства управляющей компании. По словам юриста УК «РУК» Олеси АНТОНОВОЙ, это связано с режимом работы обслуживающей организации. Дело в том, что у управляющей компании заключен договор на аварийное обслуживание этого дома. И согласно условиям, при авариях в выходные и праздничные дни заявки по случившимся ЧП принимает именно аварийка, а не УК - деятельность данной службы оплачивается из городской казны. И до нее люди дозвонились без всяких проблем.

Однако в день субботнего инцидента с ключами случилась загвоздка и оперативно их найти не удалось. В связи с этим было принято решение провести сверку и инвентаризацию ключей по всем помещениям в многоквартирных домах, чтобы понять - будет ли к ним доступ в случае ЧП.

При этом, как отмечает Олеся Антонова, вину за прорыв трубы обслуживающая организация полностью признает, поэтому уже в понедельник в четырех пострадавших квартирах провели независимую экспертизу, чтобы оценить «масштабы трагедии».

- Работы проводил представитель независимой экспертной организации, аккредитованный на проведение оценки нанесенного вреда недвижимому имуществу, - говорит Антонова. - Оценка прошла по двум категориям: ущерб ремонту и отделке квартир и ущерб домовому имуществу - сюда входит испорченная мебель, кухонные гарнитуры и так далее.

По словам юриста, убыток будет оценен максимально объемно, чтобы людям не пришлось потом находить новые «косяки» и обращаться в суд. Поле того как будет подсчитан урон по каждой квартире, сделают отдельную экспертизу с обоснованием указанных сумм, методиками подсчета, подбором материалов и стоимостью восстановительных работ.

СТРАХОВКА ЛИШНЕЙ НЕ БУДЕТ!

В управляющей компании обещают, что итоговая сумма будет не занижена и не завышена - ее хватит на то, чтобы сделать ремонт и заменить испорченную мебель. Если жильцы пожелают, то могут попросить выступить в качестве подрядчика свою УК, которая сама сделает ремонт и закупит все необходимое. Но чаще всего люди предпочитают брать деньги и самостоятельно проводить работы. Кстати, на время пока квартиры будут сохнуть и в них будет идти ремонт, УК готова оплатить людям аренду другого жилья.

Что касается самой трубы, то ее заменили сразу после аварии, протечку устранили. Помимо этого, сотрудники обслуживающей организации провели дополнительную ревизию. Технические специалисты, инженеры и сантехники вышли на объект, осмотрели все коммуникации и дали свои рекомендации по дальнейшему содержанию дома.

Несмотря на то что эта история закончилась относительно благополучно, ни одна управляющая компания не может дать стопроцентной гарантии, что завтра коммуникации какой-нибудь старенькой многоэтажки не дадут сбой и ЧП не повторится вновь. Можно ли себя обезопасить от неожиданных затоплений или, на худой конец, сделать так, чтобы в случае аварии пережить ее без нервов и стрессов?

Рецепт в этой ситуации есть только один - страховка имущества. Многие советы домов почему-то не пользуются такой услугой, хотя знают о ее существовании. Та же УК «РУК» поводила среди жильцов собрания и разъясняла плюсы этой идеи, но народ пока к таким нововведениям не готов.

При этом средняя стоимость страховки жилфонда в год не такая уж и большая. Например, для возмещения ущерба в полмиллиона рублей страховщик берет базовую страховую премию в 30-40 тысяч рублей в год - приблизительно столько «стоит» многоэтажка в 10 000 «квадратов». Для жителей это составит примерно 3,5 рубля за квадратный метр жилья. Грубо говоря, с каждой квартиры потребуется единоразовая выплата в 200-300 рублей. Зато целый год можно спать спокойно.

Помните, был случай, когда в одной из новостроек на проспекте Ленина хулиганы снесли с петель двери входной группы? Жителям тогда предложили оформить страховку на случай, если кто-то еще захочет испортить их имущество, но они отказались. Безусловно, это их личный выбор, но, может, собственники других домов найдут эту идею не такой уж и плохой?

Диана КОРШИКОВА

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