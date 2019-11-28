У обнинских врачей забрали талоны на молоко

- Я один, а таких, как Вы, у меня 1700, - заявил обнинским рентгенологам специалист по охране труда.

Речи в стиле продавщицы советского гастронома пришлось выслушать медикам на собрании по поводу лишения их льгот «за вредность».

Как такое могло случиться? Неужели оптимизация отечественного здравоохранения вылилась в экономию талонов на молоко?

НЕ ОБЛУЧИЛСЯ - СИДИ БЕЗ ЛЬГОТ

Долго ли останется на своем месте человек, которому внезапно снижают зарплату, несправедливо лишают льгот, да еще заявляют, что он сам во всем виноват? В наше время это не редкость, но особенно возмутительно, когда так поступают с врачами.

На собрании, состоявшемся 29 октября в КБ № 8, обнинским рентгенологам сообщили очередное пренеприятное известие: их условия труда некие эксперты признали недостаточно вредными, чтобы выдавать молоко людям, работающим в достаточно суровых условиях.

- Почему? - удивились медики и услышали историю о том, что биологической опасности в их работе нет, ионизирующее излучение небольшое, а о том, что существует еще и химическое воздействие, проверяющие и вовсе забыли. Или не знают.

- У Вас нет преувеличения ионизирующего излучения! - заявил на собрании специалист по охране труда.

- А у нас его и не должно быть! - терпеливо объясняли медики специалисту.

Предельно допустимые дозы потому и называются «предельными», что не должны превышаться. Сложно отрицать вредное воздействие на организм человека источников радиационного излучения, особенно при регулярной работе с ними. Поэтому и назначались льготы, а вовсе не за то, что кто-то схватит дозу радиации, превышающую допустимый предел. Эту нехитрую истину попытались донести до господина Шаркова медики. Но тщетно.

- Я на Карповке работал, а вы со мной спорите! - заявил специалист опытному рентгенологу. - Вы все неправильно говорите! Просто Вы заслуженный старый сотрудник, давно работаете, вот Вам все и верят.

Медики отчаялись достучаться до «защитника труда» и объяснить ему, что такое «предельно допустимые нормы», но припомнили еще одну «странность» прошедшей недавно экспертизы, лишившей их льгот:

- Не учитывался химический фактор.

Согласитесь, если рентгенологи проявляют пленки в ванной с агрессивным химическим раствором, забыть об этом факте может только человек, который в глаза не видел, как работают обнинские врачи.

Однако «охранник труда» ШАРКОВ не сдавался и продолжал защищать результаты экспертизы, аттестовавшей рабочие места.

КТО ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ: ИВАНОВ ИЛИ ШАРКОВ?

- Где Вы были в феврале? - возмутился специалист по охране труда. - Если Вы считаете, что эта оценка неправильная, почему не писали никуда?

- Нас никто не собирал и не предупреждал ни о чем, просто поставили перед фактом, - разводили руками медики.

Однако совершенно непонятно, в чем врачей обвиняет господин ШАРКОВ. Вопрос о том, что оценка труда проведена как-то странно, поднимался несколько месяцев назад.

«Все льготы обнинским рентгенологам сохранили», - уверял тогда журналистов Эдуард ИВАНОВ, исполнявший тогда обязанности главврача.

В мае Эдуард Анатольевич пояснял, что СОУТ (Специальная оценка Условий Труда) сохранила рентгенологам КБ № 8 дополнительный отпуск, рабочую неделю 36 часов и льготное пенсионное обеспечение.

- Вопреки слухам, все льготы остаются, - заверил Эдуард Иванов. - Роль рентгенологических исследований в диагностике постоянно растет. Действительно, некоторые медицинские учреждения сократили льготы или вообще отказались от них. Но мы не собираемся.

Удивительное дело, в мае Иванов заявляет, что все льготы сохранены, а в октябре вдруг выясняется, что оставить медиков без молока было решено еще в феврале!? А теперь они еще и сами виноваты, что не вышибли из администрации КБ № 8 правдивые сведения!

А зачем тогда нужен профсоюз и отдел по охране труда? Не эти ли отделы должны защищать интересы трудящихся? Получается: заплатили всем, кому было не лень содрать деньги с государственного здравоохранения, а результат - срезание льгот тем, кто реально сохраняет людям здоровье.

ХАМСТВО ИЛИ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ?

- Я один, а таких, как вы, у меня 1700 человек, - заявил врачам Шарков.

Стоит ли после этого пациентам удивляться, что медики разговаривают с ними в том же духе, что и представитель администрации?

Число 1700 в устах чиновника время от времени менялось и превращалось в 950 сотрудников. Неизменным оставалось одно: эксперты не все учли.

- Нас не предупредили о том, что должен быть химический фактор, - оправдывался Шарков. - Если Вы считаете, что это неправильно, почему не пишете?

Как известно, оценка условий труда нынче проводится специальными фирмами. Если сумма договора до 100 тысяч, то можно выбрать нужную организацию без объявления тендера.

- Если выходить на аукцион, то в выигравшей его компании могут быть вообще некомпетентные люди, - пояснил Шарков.

- А это компетентные? - уточнили доктора. - Там хоть один врач был?

- Не было! - признался Шарков. - По закону они не должны выезжать на место. Но в составе организации врач есть. Я и сам не врач. Через пять лет вы можете оспорить результаты экспертизы. Опротестуйте, если вы недовольны.

- А вы довольны? - заинтересовались медики. - Зачем вы приняли эти результаты, если недовольны?

- А где вы были в феврале? - вяло отбивался чиновник.

- Нам не сообщили.

- А это нигде не прописано, что должны сообщать. И согласие ваше не нужно. Вас просто поставили в известность.

Также в законе не прописано, что сегодня в КБ № 8 аналоговый рентген, и пленки приходится проявлять в ванных с реагентами.

УНИЗИТЕЛЬНЫЕ ПОДАЧКИ МЕДИКАМ

Получившая деньги за экспертизу организация, вероятно, полагает, что плескаться в химически агрессивном растворе не вредно для здоровья. А что же руководители КБ № 8?

- Результат СОУТ обсуждался специальной комиссией. Нам предложили увеличение рабочего дня, но мы посчитали для нас это неподходящим. Мы стоим на страже интересов наших сотрудников, - уверял в мае Эдуард Иванов.

Остается только удивляться, почему реальная зарплата врачей становится все меньше, а вся работа специалистов по охране труда заключается в том, чтобы объяснить медикам, почему их лишают очередных льгот.

Как нам ответили в КБ № 8, решение о назначении льгот решает только комиссия СОУТ, никто не обязан информировать работника о времени проведения мероприятий по оценке рабочего места. В общем, молока нет и не будет.

Рената БЕЛИЧ