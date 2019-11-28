Во сколько обойдется жильцам некачественный капремонт и получат ли они компенсацию

В результате ремонта крыши по программе «Капремонт» в трех домах Обнинска были затоплены квартиры. Все лето, сентябрь и октябрь дома стояли в таком состоянии, что каждый дождь сопровождался потопом в квартирах. Смогут ли пострадавшие получить компенсацию за разрушенное жилье? Битва началась, окажется ли «клиент всегда прав»?

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ КРЫШИ

Жителям домов на Жукова, 12 и Гагарина, 37 и 51 крупно не повезло. Остаться в доме практически без крыши на несколько месяцев в нашем климатическом поясе - это реальная катастрофа. Во что превратилось жилье и все имущество, рассказала Диана РУБЦОВА, собственница квартиры на 9 этаже дома по Гагарина, 51.

Ремонт крыши в этом доме начался 17 мая, но жильцы о начале работы программы «Капремонт» еще не знали: кто-то что-то делал на крыше.

Потоп в квартире двух инвалидов начался 25-26 июля, когда в городе прошел ливень.

- Как мы выяснили, рабочие организации под руководством некого Азаряна сняли покрытие и ничем не накрыли. Мы вернулись с дачи, открыли дверь, и на нас хлынула потоком вода. Стали жаловаться. Время шло. На стенах квартиры появилась плесень, ножки мебели размокли.

Женщина-инвалид плакала, просила чиновников и бизнесменов о помощи. Звонила и писала в разные организации, получила ответов целую папку. Что в результате?

- В аварийной службе наш вызов не зарегистрирован, - говорит Диана Михайловна. - Когда вызывали зафиксировать затопление мест общего пользования, вода текла прямо в счетчики, - это зарегистрировали, а в моей квартире - нет. Как такое может быть? Это что за детективная история? Когда пришли брать распечатки вызова, нам объяснили, что нас вообще не заливало.

К ноябрю вода с потолка лить перестала. Но ремонт в квартире до сих пор делать никто не собирается. Не говоря уже о возмещении ущерба. Около пяти месяцев дом простоял без крыши, жильцы рассказывают о протечках уже до четвертого этажа. Кто за это ответит и что делать владельцам испорченного жилья? Сколько они потратят на суды? И когда смогут жить в своей квартире?

СКОЛЬКО СТОИТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И КАПРЕМОНТ?

Курирующий обнинские объекты капремонта инженер Шумилин сослался на занятость и посоветовал обратиться в пресс-службу Фонда капремонта.

Там мы узнали, что в Обнинск 27 ноября из Калуги приедет комиссия принимать дома на Гагарина. О доме на Жукова, 12 пока речь не идет.

В этот же день в квартиру к Диане Михайловне придут представители независимой экспертной организации, чтобы оценить размер катастрофы. Стоит подобная экспертиза от 15 до 30 тысяч рублей. Диане Рубцовой пообещали, что в 20 тысяч рублей, возможно, и удастся уложиться. Деньги немалые, но без экспертного соглашения подать в суд на возмещение ущерба невозможно. А добровольно возмещать ущерб и делать ремонт бракоделы и их кураторы не собираются. Вроде бы есть закон, по которому штраф в пользу пострадавшего составляет половину суммы причиненного ущерба, но выбить хоть какие-то деньги даже на ремонт - это небольшая проблема. И главное, для этого требуются такие средства, которые не у каждого найдутся. Вот и живут люди с вздыбившимися обоями и изгаженной мебелью. Тысяча рублей ушла только на телеграммы в заинтересованные организации с уведомлением о проведении экспертизы.

- Если бы мне просто отремонтировали квартиру, привели ее в тот вид, в котором она была, я бы ни о какой компенсации или судах даже не думала бы, - объясняет Диана Михайловна. - Но надо мной просто издевались все лето, да еще хотят представить дело так, что я от всего отказываюсь и сама хочу только через суд дело решать.

Адвокат нынче тоже удовольствие для богатых. Так что во сколько обойдется семье Рубцовых справедливость и капремонт, мы сообщим дополнительно.

КАК ИЗДЕВАЛИСЬ СТРОИТЕЛИ НАД ЖИЛЬЦАМИ

Во время строительства бывает всякое, случаются протечки и другие неприятности. Но дело не только в этом. Большинство добросовестных организаций реагируют на подобные происшествия вполне адекватно, они всячески стараются договориться с жильцами и убирают последствия своих ошибок за счет организации. Но Диане Михайловне не повезло, мало того, что у нее ремонт не сделали, так еще ее же в этом и обвинили, мол, капризная какая женщина! Действительно, над ней издеваются, а она недовольна!

Поначалу гражданин, представившийся Азаряном, согласился переклеить обои. Думаете, купить обои в Обнинске просто? Как бы не так! Для начала Азарян решил, что подходящих обоев в наукограде нет! Поэтому выбирать покрытие на стены пришлось в Калуге!

Женщину-инвалида о поездке в Калугу никто не предупредил, просто посадили в машину и, ничего не говоря, повезли в областной центр, по дороге объяснили, что там есть отличный магазин. В «отличном» магазине глаз положить было не на что, но Диана Михайловна поняла, что выбирать ей не приходится, нужно брать что дают, и согласилась почти на первые попавшиеся обои. Казалось бы, заплатили за товар, забрали и поехали. Но нет! Ездить выбирать обои пришлось три раза.

Наконец, обои были добыты, о чем даже сообщило телевидение.

- С комиссией приехал представитель Фонда Евгений Гусев, - вспоминает хозяйка, - и тут же в квартиру занесли обои.

Вскоре к Рубцовым пришел мастер. На глазок хозяева определили его состояние как опьянение. Но и здесь пострадавшие не стали капризничать, понимая, что если выгонят рабочего, то их обвинят в том, что они не дают работать. «Мастер» сообщил, что он не пьяный, просто это у него так желудок болит.

Сначала маляр потребовал соды, потом кофе. Выпив его, он сделал хозяйке замечание, что она подала ему не натуральный кофе, а растворимый напиток. Тонкая натура мастера с трудом пережила такое унижение, но он все же принялся за работу.

- Суть работы сводилась к тому, чтобы сорвать обои и убрать следы протечек, - рассказывает Диана Михайловна. И это тоже хозяйка стерпела, но, когда дело дошло до выламывания антресолей и выдирания проводов, пришел конец и безграничному терпению хозяйки. - А потом этих субподрядчиков отстранили от работ. Они думали, что деньги получат и уедут, а тут так не получилось. После совещания в мэрии пришли злые Гусев, Шумилин и Азарян, совсем невменяемые были. Этот Азарян пришел, забрал обои и сказал нам, чтобы мы подавали в суд. Ушла очередная комиссия, и «ушли» обои.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТЕНЫ ПО 100 РУБЛЕЙ ЗА МЕТР?

- Крыш по программе капремонта ремонтируется сотни, а проблемы только с единицами, - уверен Евгений ГУСЕВ, совсем недавно работавший сначала в Фонде капремонта, потом в Фонде поддержки строительства доступного жилья в Калужской области. Но сегодня он уже покинул все свои посты и работает в частной фирме.

Журналисты часто слышат подобные комментарии, мол, всем все нравится, но кому-то не повезло. Что тут обсуждать? Вот только у людей нет второй квартиры, второй жизни, еще одного здоровья для того, чтобы спокойно относиться к подобным «недоработкам».

- Гусев приехал, акт составили, и нам посоветовали самим найти фирму. Вот только оплатить работы пообещали по 100 рублей за квадратный метр, - рассказывает Диана Михайловна. - Получается, мы будем договор составлять, а их - ищи свищи! Мы привели мастера, чтобы он оценил. Мастер говорит, учитывая обработку стен против плесени, 500 рублей за квадратный метр.

КТО ОПЛАТИТ РАБОТУ СЕМИ НЯНЕК, У КОТОРЫХ «ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗА»

В Фонде капремонта нам рассказали, как работает их система. Если быть очень краткими, то Фонд заключает договоры с подрядной организацией, в нашем случае это Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области. По неофициальным данным, ему принадлежит 60% заключенных в регионе договоров по программе «Капремонт». Нахватавшись договоров, подрядчик стал нанимать субподрядчиков. Чудо-бригада, доставшаяся Обнинску, по свидетельству Гусева, то ли приехала из Волгограда, то ли зарегистрирована там. Фирма работает еще на объектах в Ферзиково и Воротынске. «Там, может, и дотянут», - признался Гусев, явно радуясь, что его это уже не касается.

Кто же несет ответственность за подобную «работу» и чьими деньгами оплатят ущерб, причиненный жителям Обнинска от дивной реализации программы капремонт?

Ответ на этот вопрос даст только суд. Да и ему не факт, что это удастся, поскольку мало принять решение о том, кто виноват, нужно еще каким-то образом заставить нерадивого работника деньги выплатить. Так что вопрос: сколько стоит справедливость? - пока остается открытым. И вполне может случиться, что для пострадавших обнинцев восстановление справедливости вообще невозможно.

В любом случае, как объяснили специалисты, решение суда - это хоть какая-то гарантия. А в Фонде капремонта нас порадовали сообщением о том, что в следующем году такого безобразия, возможно, удастся избежать.

На сайте «Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской области» заявляют: «Будучи неотъемлемой частью системы правового государства, общественные организации представляют собой инструмент влияния граждан на состояние социума». И после таких заявлений закрадывается подозрение, что среди порядочных строителей и подрядчиков появились саботажники, цель которых -перевозбуждать социум. Но куда подевались те, кто должен их вразумить? Похоже, никто, кроме инвалидов с их скудным финансовым достатком. Если, конечно, у них хватит денег на адвоката.

Рената БЕЛИЧ