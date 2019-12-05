С чернобыльца трижды списали деньги за одно нарушение ПДД

Служба судебных приставов входит в топ организаций, на которые чаще всего поступают жалобы от наших читателей. Нарекания вызывают и график приема граждан, и невозможность дозвониться до сотрудников по стационарным телефонам. Но то, что учудили приставы с финансами нашего читателя, чернобыльца Виктора Сергеевича, на первый взгляд может повергнуть в шок. С трех разных банковских карт пенсионера списали суммы за один и тот же штраф, а потом еще четырежды списали пени за просрочку!

ШТРАФ-ПОЛТЕРГЕЙСТ

Виктор Сергеевич признается - найти логику в действиях службы приставов он просто не может. Хотя человек взрослый и неглупый. Будучи на заслуженном отдыхе, пенсионер работает начальником участка на стройке и, в принципе, не бедствует. Так что в редакцию он обратился не столько, чтобы вернуть списанные деньги, а чтобы привлечь внимание к проблеме в целом.

Несмотря на то что Виктор Сергеевич - человек в возрасте, он умело пользуется интернетом и мобильным приложением «Госуслуги». Через этот портал он оформлял загранпаспорт, оплачивал налоги и штрафы. Проблем никогда не было.

- Я часто бываю за рулем, поэтому иной раз попадаешься на превышении скорости или на парковке в неположенном месте. Но я всегда сразу же оплачиваю штрафы - через приложение это на 50% дешевле. Долгов никогда не копил, так как периодически летаю за границу, - рассказывает мужчина.

Но тут неожиданно на почту ему пришло извещение о том, что он якобы не оплатил прошлогодний штраф - за декабрь 2018 года.

- Откуда он взялся - ума не приложу! И главное, не понятно даже за что? Обычно всегда приходит фотография с «места преступления», а тут просто написали, что штраф по «такой-то статье» и ее номер. Все, - говорит пенсионер. - Раз дело попало к приставам, значит, было судебное производство. Но я-то знаю, что не нарушал, потому что если б нарушил - все бы сразу пришло на «Госуслуги». Возможно, это какая-то ошибка, поэтому я отправился к судебным приставам на Курчатова, 5. Это был вторник. Они работали только до обеда, и то - всего три часа, так что я опоздал. Среда - неприемный день, в четверг они работают после обеда. Дозвониться до них по городскому телефону невозможно.

«ЗА ОДИН ШТРАФ МЕНЯ НАКАЗАЛИ ТРИЖДЫ!»

В общем, пока обнинец ждал приемного дня, с него не только списали 800 рублей штрафа, но и пени за просрочку - 1000 рублей. И что самое возмутительное - деньги списали с нескольких разных банковских карт! Всего их у Виктора Сергеевича три: на «сберовскую» ему приходит пенсия, на другую - зарплата. А третья - кредитная от «Альфа-Банка», сто дней без процентов - так, на всякий пожарный.

Сначала пенсионеру посыпались «эсэмэски» о списании 800 рублей с каждой из карт, а потом поступили уведомления о списании еще 1000 рублей, видимо, в качестве пеней. Причем «Сбербанк» сделал это дважды!

- Я даже подумал, что, может, у меня два штрафа нашлось, но с остальных карт деньги «ушли» только по одному разу, - говорит ошарашенный мужчина. - Получается, за один неизвестно откуда взявшийся просроченный штраф меня наказали трижды! Как такое вообще возможно?! А если у меня было бы 10 банковских карт, с них со всех бы также списали деньги? Но это же ненормально!

Больше всего в этой ситуации его беспокоит то, что он «ушел в минус» на кредитной карте.

- По идее, на ней деньги не мои, а банка. То есть приставы списали их с него. Я же вовремя погасил долг по карте, но после действий приставов на ней стал минус. Получается, если я его не погашу, банк может начислить мне еще и свои штрафы, - рассуждает мужчина.

В ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ ПЕНСИОНЕРЫ?

В четверг мужчина все-таки отстоял трехчасовую очередь к сотрудникам ФССП. Причем отстоял в прямом смысле этого слова, так как народу много, а скамеек нет.

- Столького там понаслушался за это время - вы даже не представляете, - вздыхает чернобылец. - Самое страшное, там в основном одни старики - уж не знаю, что они натворили и за что их наказывают, но они там чуть ли не плачут, что с копеечной пенсии у них списывают деньги. Мол, пенсионный фонд, который по идее должен их защищать, берет и передает их финансы в пользу приставов. Честное слово, думал, что одна бабуля прям там в очереди помрет от переживаний.

Самому же Виктору Сергеевичу объяснили, что коль он штраф все-таки оплатил, то четырежды списанная пеня ему вернется.

- Честно говоря, я так намучился, что даже не стал вдаваться в подробности, кто и за что эти деньги изначально списал. Я эти деньги уже мысленно похоронил, вернутся - хорошо, нет - так нет. Но больше я туда идти не хочу. Буду просто тщательнее отслеживать свои штрафы, - говорит пожилой мужчина.

ВСЕ В РАМКАХ ЗАКОНА

Как пояснил руководитель городского отдела судебных приставов Ренат МУСЛИМОВ, за один и тот же штраф действительно деньги могут быть сняты со всех имеющихся карт. Дело в том, что выявив неплательщика, приставы запрашивают у банков данные по должнику - есть ли у него счета в банковских организациях. Если есть, то с этих счетов и списывается нужная сумма. При этом лишние деньги никому не передаются и в чужой карман не уходят - достаточно подождать неделю и на карты будет сделан возврат. То есть приставы оставят себе только ту сумму, которую вы были должны.

Что же касается очередей из бабушек, то они действительно есть - пенсионеры провинились в том, что не оплатили услуги ЖКХ. И с пенсии эту сумму действительно могут удержать.

По словам Рената Исмаиловича, есть целый список выплат, которые приставы по закону не имеют права трогать - это алименты, пенсия по инвалидности (в зависимости от группы), боевые выплаты и так далее. Обычная пенсия в этот список не входит. Однако и ее не могут списать целиком - лишь до 50%. При этом, если человек предоставит документы о том, что у него нет другого дохода, процент можно снизить.

Диана КОРШИКОВА

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