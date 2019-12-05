Пенсионерка в цифрах объяснила, почему маршрутки все-таки должны заезжать в ЖК «Олимп»

С ноября, согласно постановлению администрации, маршрутки №№ 2 и 3 должны заезжать в новый микрорайон- жилой комплекс «Олимп». Правда, жители до сих пор спорят - а нужны ли были вообще такие нововведения?

«ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ!»

Напомним, многие обнинцы, привыкшие к старому маршруту, до сих пор не могут принять изменения, связанные с заездом «двоек» и «троек» в ЖК «Олимп», - огромный крюк вынуждает трижды стоять на светофоре, а толку, как считают некоторые, от этой транспортной ветки немного. Дескать, в новом микрорайоне жителей не так уж и много. А раз так, то стоит ли из-за сотни граждан подвергать неудобству весь город? С заездом другие пассажиры теряют время, а на остановках в ЖК якобы никто не садится.

- Мне кажется, еще рано пускать туда общественный транспорт - район не застроен целиком, и жителей там мало. Может, маршруткам стоит начать заезжать туда тогда, когда это будет уже полноценный жилой район. А так получается, что весь город должен ездить в ту сторону - это раздражает огромным количеством поворотов и простою на светофорах! - считает один из постоянных пассажиров маршрутки № 2 Виктор.

Однако жительница дома № 221 в ЖК «Олимп» Людмила Владимировна категорически не согласна с теми, кто выступает за то, чтобы отменить заезд в новый микрорайон. Более того, она решила лично подсчитать и доказать, что жителей там не «чуть-чуть», а очень даже много!

Чтобы провести свое математическое расследование, пенсионерка запросила данные в управлении образования администрации города. Как выяснилось, в новом микрорайоне проживают приблизительно около 100 детсадовцев и порядка 150 школьников.

«ЧЕМ МЫ ХУЖЕ СТАРОГО ГОРОДА?»

Образовательных учреждений пока рядом нет, поэтому, чтобы добраться до школы или сада с утра-пораньше, раньше перед работой их должны были отвозить родители. Теперь же появился общественный транспорт, который разгрузил часть взрослого населения от хлопот.

- Только получается, что облегчилась жизнь у нескольких сотен жителей, при этом остальная часть горожан вынуждена терять кучу времени и наматывать круги через этот район. Мне кажется, что люди, которые поселяются в отдаленных от центра новостройках, должны понимать, что там нет транспорта, и прежде чем покупать там квартиру, стоит приобрести машину, - считает жительница Старого города Марина.

- Мы молодая семья, еле-еле накопили на квартиру, оплачиваем кредиты, так что пока позволить себе собственную машину не можем, - парирует молодая мама из ЖК «Олимп». - Так что я очень рада, что для нас пустили маршрутки.

Но возвращаясь к цифрам. Как подсчитала жительница дома № 221 Людмила Владимировна, в ее среднем подъезде на лестничной клетке расположено 8 квартир.

- В пятиэтажке Старого города в подъезде по четыре квартиры. Получается, один наш дом равен нескольким пятиэтажкам. По сути, наш жилой комплекс по количеству проживающих равен целому микрорайону в Старом городе! И там у людей всегда был общественный транспорт - чем же мы хуже? Я подсчитала: днем на остановке возле нашего дома села я и еще трое. На следующей остановке возле кафе - ни одного. На «Олимпе» - тоже никого! Так что нельзя говорить, что у нас непопулярная остановка, - есть более «провальные» места.

Пользуясь случаем, женщина от лица своих соседей передала большую благодарность властям города за заботу и организацию движения маршруток.

О жителях других районов позаботились водители маршруток, которым просто лень делать крюк и стоять на светофорах. Поэтому прежде чем заехать в ЖК «Олимп», они интересуются у пассажиров - надо ли кому-то там выходить? Если все молчат, то «двойка» или «тройка» едет по привычному пути.

Диана КОРШИКОВА

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