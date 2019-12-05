Обнинск может остаться без аварийки?

Почти две недели назад в Обнинске произошла серьезная коммунальная авария - жителей четырех квартир на Маркса, 118 залило кипятком из-за прорыва трубы. Так как был выходной день, заявка поступила не в УК, а в аварийно-диспетчерскую службу. Сотрудники отработали относительно слаженно и оперативно, однако у обнинских депутатов все равно есть вопросы к АДС.

Например, некоторые народные избранники считают, что содержать аварийку для города нерентабельно и пора бы уже данной организации перейти на самоокупаемость.

Но к чему это может привести?..

АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ ОСТАВЯТ БЕЗ БЮДЖЕТА?

На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам речь зашла об эффективном расходовании средств, которые выделяются на содержание городской аварийной службы. И, по мнению Вячеслава НАРУКОВА, она имеет все возможности для самостоятельного заработка. В связи с этим парламентарии попросили администрацию представить детализацию расходов на содержание АДС, чтобы понять - на что вообще тратятся 57 миллионов в год?

Напомним, что аварийная служба входит в состав МП «УЖКХ» под руководством Сергея ВОЛОТОВСКОГО. По мнению некоторых народных избранников, аварийка выступает в роли коммерческого предприятия, так как у нее есть договорные отношения с управляющими компаниями. Грубо говоря, частным УК не выгодно содержать свои аварийно-диспетчерские службы, поэтому им проще договориться с «муниципалом», чтобы в случае ЧП именно его специалисты выезжали на устранение чрезвычайной коммунальной ситуации.

- У нас есть свой водоканал, теплосеть, горэлектросети и аварийка. Это уникальное явление, когда в уездном городе есть все эти коммунальные организации, - считает Анатолий ШАТУХИН. - В других городах они давно перешли в частные руки, и, как правило, опыт их эксплуатации довольно печальный. Наша аварийка - это благо для города. Идея вывести ее на самоокупаемость - от лукавого. Допустим, город больше не содержит АДС, и вот представьте себе ситуацию. В вашем доме прорвало трубу, сотрудники аварийки приехали и локализовали ЧП. Теперь они должны получить за это деньги. Откуда они возьмутся? По идее их должна заплатить УК, и для этого ей нужно заложить данную сумму в графе «содержание и ремонт». Но если она будет их тратить на оплату услуг АДС, то на реальное содержание дома денег просто не останется. Соответственно, дополнительных финансовых обременений, которые лягут на плечи жителей, не избежать.

«ВЫ ФИНАНСИРУЕТЕ НЕ АВАРИЙКУ, А СПОКОЙСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ!»

Как подчеркнул депутат, основная сфера обслуживания аварийки - это жилфонд и социальные учреждения города - школы, детские сады, которые, разумеется, не могут быть источником зарабатывания денег. На коммерческой же основе АДС, например, может провести работы в магазине или в другой организации, с которой заключен договор на обслуживание. Но особо тут все равно не разгуляешься. Так с чего же тогда самоокупаться?

Директор МП «УЖКХ» Сергей Волотовский считает, что единая аварийная служба - это «фишка наукограда», и если все эти годы город выделял на ее содержание деньги, а она не раз показывала свою жизнеспособность, то не стоит все это ломать.

- Если вывести ее на самоокупаемость, то будет страдать население, - уверен Сергей Васильевич. - Аварийная служба без бюджетных денег работать не будет. Ведь тогда финансироваться она станет за счет управляющих компаний. А зная их платежеспособность, я очень сомневаюсь, что они будут платить вовремя. В конечном итоге в угоду экономии пострадают жители.

При этом Волотовский признает, что большая часть из выделяемых денег тратится на зарплаты. Остальное расходуется на спецодежду, оборудование, сварочные посты, видеофиксацию, бахилы и прочее.

- Депутаты финансируют не аварийку, а спокойствие своих избирателей, - резюмировал директор МП «УЖКХ».

НА ЧТО УХОДЯТ 57 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?

А вот депутат Вячеслав Наруков с ним не согласен и уверен, что избиратели будут жить в полном спокойствии, даже если АДС отстранить от казенной «кормушки».

- Аварийная служба не является самостоятельной организацией - это структурное подразделение МП «УЖКХ», которая в свою очередь является обслуживающей организацией. Согласно Жилищному кодексу, в частной или муниципальной управляющей компании обязана быть аварийная служба - это закон. Если у УК ее нет, то компания лишается лицензии или штрафуется, - объясняет Наруков.

Если же наша аварийка встанет на коммерческие рельсы и будет требовать плату за свои услуги, то это вынудит УК создавать свои службы, а не пользоваться бесплатными услугами муниципального предприятия.

Рядовым жителям, в принципе, все равно - кому и на каких условиях будет принадлежать АДС, главное тут - цена вопроса. Подорожает ли квартплата, если город перестанет финансировать аварийно-диспетчерскую службу? Вячеслав Наруков уверенно заявляет - нет!

- Год назад администрация рассчитала экономически обоснованный тариф для каждого дома. В соответствии с Жилищным кодексом, при расчете тарифа включается и содержание аварийно-диспетчерской службы. То есть управляющие компании просто экономят - берут деньги с жителей на деятельность аварийки, но фактически ее не ведут и пользуются ею бесплатно. Плюс эта работа финансируется еще и из бюджета!

Помимо этого, негодование у депутата вызывает и тот факт, что 40 миллионов из 57 уходят на зарплату сотрудников.

- Когда смотрели на уровень зарплат по отраслям, в МП «УЖКХ» средняя была 36 000 рублей. Это сколько же сотрудников там должны работать и дежурить? - задается вопросом народный избранник. - Мы запросили штатное расписание, чтобы понять, на что они тратят такие большие суммы.

При этом Наруков подчеркивает, что депутаты обеими руками за то, чтобы в Обнинске была своя аварийка и город не оставался без присмотра. Но при этом и они, и жители должны четко понимать - на что тратятся деньги из бюджета.

Диана КОРШИКОВА

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