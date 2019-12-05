В МРНЦ провели уникальную операцию на молочной железе

В МРНЦ имени А.Ф. Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России - впервые в мире провели операцию по альфа-эмиттерной брахитерапии неоперабельного метастатического рака молочной железы. Для ее выполнения в Россию приехали мировые эксперты в области брахитерапии.

АНАЛОГОВ ОПЕРАЦИИ НЕТ!

В связи с таким знаменательным событием в Обнинск прибыли автор методики использования альфа-частиц в онкологии профессор Иона КЕЙСАРИ (Израиль), главный медицинский специалист компании - производителя микроисточников Alpha-TAU Роберт БЕНДЖАМИН (Израиль), профессор Разван ГАЛАЛАЕ (Германия), специалист по радиационной безопасности Офер МАГЕН (Израиль), специалист по клиническим исследованиям Ирина БАРСКИ (Израиль), специалист по маркетингу Наама БАРЕЛЬ (Израиль).

Именно при их непосредственном участии была выполнена уникальная операция, аналогов которой в мире нет. Площадкой для масштабного и перспективного эксперимента не случайно был выбран МРНЦ имени А.Ф. Цыба, входящий в мощный онкокластер НМИЦ радиологии и обладающий большим опытом применения метода брахитерапии.

Уникальная методика, разработанная на основе разрушительного воздействия альфа-частиц на раковые клетки, уже использована на других локациях, в частности, опухолях головы и шеи. Их главное отличие от других известных излучений в том, что альфа-частицы не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы.

- Мы надеемся, что этот метод позволит не только спасать жизнь пациенток с запущенными формами рака молочной железы, но и добраться до таких грозных заболеваний, как рак поджелудочной железы, - отметил перед операцией профессор Кейсари. - Мы выражаем огромную благодарность всему вашему коллективу и в особенности генеральному директору НМИЦ радиологии академику Андрею Каприну и директору МРНЦ им. А.Ф. Цыба профессору Сергею Иванову за предоставленную возможность работать здесь в России над таким интересным проектом в рамках международного научного протокола.

НОВАЯ СТРАНИЦА В БОРЬБЕ С РАКОМ

Три года назад в МРНЦ имени А.Ф. Цыба был создан центр брахитерапии злокачественных новообразований. Три сотрудника клиники, входящие в состав центра брахитерапии, А.А. Обухов, Н.В. Борышева и В.А. Бирюков приняли участие в этой уникальной операции. Она длилась четыре часа и прошла успешно. В выполнении операции приняли участие и другие подразделения МРНЦ имени А.Ф. Цыба, например, отделение компьютерной томографии, анестезиологии, отдел радиационной безопасности.

Через две недели пациентке удалят интродьюсеры, через которые альфа-частицы были доставлены к опухоли. Результат их воздействия будет виден через месяц. Остальное должен сделать сам организм: выработать защитные механизмы для борьбы с удаленными метастазами.

- Наша команда работала как единый слаженный организм, как оркестр, - сказал после операции профессор Галалае. - Мы в восторге от уровня подготовки и профессионализма наших коллег из МРНЦ имени Цыба. Каждый отлично знал свою роль и умело взаимодействовал со всей командой врачей. Мы вместе с вами открыли новую страницу в нашей общей борьбе со злокачественными новообразованиями, и я уверен, что это даст очень хорошие результаты.

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