Хозяйка стиральной машины требует вернуть деньги за ремонт

Жительница Обнинска 10 лет пользовалась своей стиральной машиной и радовалась. Но совершенно неожиданно техника взяла, да и сломалась.

ВМЕСТО ЗАМЕНЫ ДЕТАЛИ - ПЕРЕБОРКА ВСЕЙ МАШИНЫ

Хозяйка пригласила мастера. К выбору ремонтников подошла ответственно, опросила знакомых и получила вожделенный номер телефона. Рекомендации у мужчин были самые лучшие, и женщина решила доверить свою собственность проверенным мастерам.

В определенный день приехали двое, Евгений посмотрел машинку и пообещал отремонтировать ее за 4 тысячи рублей. Женщина выдала деньги и стала ждать мастера вместе с купленной деталью. И Евгений пришел, поколдовал над техникой, но та не поддалась и работать как положено не захотела.

Мастер почесал в затылке и пообещал в следующий раз принести еще какие-то детали, которые точно помогут реанимировать стиральную машинку. Однако и следующие визиты никакого результата не дали.

- Нужно перебирать электронику, - поставил диагноз Евгений.

Но владелица стиральной машины, утомленная этими работами, категорически отказалась от продолжения ремонта и потребовала вернуть деньги.

В принципе, женщина права: ей обещали заменить одну деталь, а не устраивать переборку всей машины. Если бы мастер предупредил, насколько затянется ремонт, вряд ли бы хозяйка согласилась ввязываться в такую авантюру.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Но возвращать деньги Евгений отказался, сославшись на то, что он работал, и у него тяжелое материальное положение.

- Могу ли я вернуть деньги? - интересуется хозяйка стиральной машины у журналистов.

Никакого договора заключено не было. Фамилий мастеров и даже названия фирмы, в которой они работают, женщина не знает. Есть только телефоны.

Мы связались с мастерами, но они заверили, что готовы продолжить ремонт, а вот вернуть деньги не могут.

Что делать в этой ситуации? В полиции уверяют, что это гражданско-правовые отношения, сфера оказания услуг. Советуют обращаться в администрацию. А адвокаты рекомендуют подписывать договоры, даже если мастер пришел «по знакомству».

Ну, а бережливые хозяйки вообще не советуют ремонтировать десятилетние стиральные машинки, потому как они изначально на большой срок службы не рассчитаны. И не надо думать, что ремонт бытовой техники - это простое дело, доступное каждому. Разобраться в современном механизме - это серьезный, квалифицированный и недешевый труд. Собственно, именно поэтому во многих странах ремонт очень дорогой, и дешевле купить новую технику, чем заниматься реконструкцией винтажной продукции. Но значит ли это, что мастер должен присвоить деньги за невыполненный труд?