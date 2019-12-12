Для чего компания «Домофон» собирает личные данные с жителей города?

Жительница Обнинска на несколько дней уезжала из города, а по возвращении не смогла попасть в собственный подъезд. Оказывается, пока ее не было дома, компания «Домофон» установила новое запорное оборудование и сменила ключи. Как уверяет женщина, никаких объявлений об этом она не видела и получить новую «таблетку» вовремя не успела.

Но дело даже не в этом. Как выяснилось, с появлением новых домофонных ключей многие жители Обнинска столкнулись со странными требованиями, предъявляемыми ИП Пасынковым. Чтобы попасть в собственные подъезды, у людей требуют паспортные данные на каждого гостя и члена семьи!





ХОЧЕШЬ КЛЮЧИК - ОТДАЙ ПАСПОРТ

Напомним, не так давно управляющая компания «ЧИП» установила для жителей Энгельса, 20 новое современное оборудование с распознаванием лиц - за это проголосовали сами жители. Однако Сергей Пасынков, которого некоторые считают монополистом в этой сфере, взбунтовался и даже пригрозил демонтировать чужой домофон. Тогда же, в ходе длительной дискуссии с жителями и сотрудниками УК, он заявил, что как раз сейчас его компания устанавливает новое оборудование, которое будет максимально безопасным и продвинутым, дескать, нет нужды привлекать для этой работы обслуживающие организации - компания «Домофон» сама обеспечит город современными запирающими устройствами.

Привело это к тому, что к юристам стали массово обращаться недовольные жители с жалобами на то, что компания Пасынкова требует от людей личные данные за самый простой ключик от домофона.

Разобраться в ситуации решила юрист Олеся АНТОНОВА. Вместе с жительницей она отправилась в офис компании и попыталась получить пару запасных ключей на случай, если клиентка забудет комплект в другой сумке, - женщинам эта ситуация хорошо знакома. А вообще, мало ли для чего человеку может понадобиться несколько ключей от собственного подъезда - для родственников, мужа или друзей. Компанию «Домофон» уж точно не должны волновать конфиденциальные передвижения жителей и их гостей.

Тем не менее сотрудница, сидящая за окошком с надписью «Абонентский отдел» и «Выдача ключей», в этой просьбе отказала, сославшись на то, что один ключ передается в одни руки и строго по паспорту. То есть, если хотите еще один комплект - предоставьте копию паспорта того человека, на которого вы хотите его оформить. Получается, что компания требует данные не только ваши, но и третьих лиц!

А БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИ ЭТО?

Логично будет спросить - зачем «Домофону» нужны личные документы жильцов, чтобы выдавать самую банальную «таблетку» от подъезда? Это ведь не банк, не ЗАГС и не МФЦ, чтобы приходить сюда с официальными документами.

- Как оказалось, со слов самого Пасынкова, это не ключ, а электронный пропуск, который позволяет хранить персональные данные частного лица, - поясняет Олеся Антонова. - Это некая «персональная карточка гражданина», которую решил внедрить Пасынков. На каком основании он внедряет эту систему и как будет использовать собранные данные - неизвестно. Сам Пасынков сообщил, что он является оператором сбора и хранения персональных данных. Мы спросили - за каким номером он числится в реестре Роскомнадзора, чтобы проверить, есть он там или нет. Внятного ответа не получили, но при поиске его ИП в системе он не высветился как лицо, которое занимается обработкой данных. При звонке в Роскомнадзор нам сообщили, что закон на всех возлагает одинаковую обязанность: собирая с граждан паспортные данные, Пасынков должен был уведомить - для каких целей он их собирает и как будет использовать.

Как подчеркнула Антонова, конфиденциальную информацию у людей получают безо всякого договора!

- Когда личные данные собирают кредитные организации, то люди находятся в относительной безопасности, так как банки обеспечивают хранение данных, используют серьезную систему безопасности, протоколы защиты. Но даже у них бывают утечки. А здесь паспорта вы передаете каким-то посторонним женщинам, которые, как оказалось, даже не сотрудницы «Домофона» - Пасынков (с его же слов) их нанял как ИП, а не работников, по отдельному договору. Что эти женщины здесь делают и зачем требуют документы жителей - никто так и не ответил. На каких компьютерах и серверах хранятся данные горожан - непонятно.

Никого не обвиняя, просто напомним, что для того чтобы мошенники завладели накоплениями какой-нибудь легковерной бабушки, достаточно знать данные ее паспорта. Теоретически мошенник может позвонить, сказать что-то вроде «Здравствуйте, я вам звоню из «Сбербанка». Вас зовут Марья Ивановна? Серия и номер вашего паспорта такие-то? Давайте проверим баланс на вашей карте...», и доверчивая старушка уже на крючке.

- Пасынков говорит, что ставит современное домофонное оборудование. Он не говорит, что хранит данные, и люди думают, что это просто ключик. Вопросы возникают только тогда, когда человеку нужно несколько комплектов, - подчеркивает Антонова. - Я не уверена, что люди, если им разъяснить суть этих ключей, действительно захотят их себе приобретать.

«КТО УПОЛНОМОЧИЛ ПАСЫНКОВА СОБИРАТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?»

Однако напомним, что людей-то как раз никто и не спрашивал. Это «ЧИП», как полагается, провел общее собрание жильцов, и люди высказались за установку нового домофона, который, кстати, не требует паспортов. А в случае с ИП «Пасынковым» оборудование обновляется без всяких согласований с горожанами.

- Кто его уполномочил на такие действия? - задается вопросом юрист. - И вообще, система ли это безопасности, если человек, который не имеет отношения к правоохранительным органам, наделен сведениями о передвижениях других людей? Хочу напомнить, что у нас в стране все серьезные грабежи, как правило, связаны именно с инсайдерской информацией о том, когда человек отсутствует дома...

Как считает Олеся Антонова, главная проблема в том, что жители не понимают, что домофон - это общедомовое имущество и только им решать, кто и как будет его обслуживать. Но дело в том, что в Обнинске так исторически сложилось - в конце 90-х появился Пасынков, который установил на домах свое оборудование и все эти годы получал с него абонентскую плату с квартиры каждый месяц. Общую сумму можно себе представить. Думается, за 20 с лишним лет оборудование уже давно себя окупило и по идее стало общедомовым имуществом. Так почему же компания «Домофон» продолжает получать с этого деньги, а теперь еще и собирает с населения личные данные?

- В этом году вышло определение коллегии Верховного суда по экономическим спорам, - говорит Антонова. - Там рассматривался спор крупной компании, которая на сумму более чем 3 миллиона установила домофонное оборудование в Москве и договорилась с жильцами об его обслуживании. Но жители нашли более дешевого подрядчика и выбрали его. Компания пошла в суд с иском и сказала, что хочет или забрать свое оборудование, или все-таки заключить с жителями договор. Так вот суд решил, что раз оборудование было установлено частично на деньги жильцов, то оно не принадлежит компании, а входит в состав общего имущества многоквартирного дома и должно обсуживаться в том режиме, в котором обслуживается общее имущество. То есть - либо через УК, либо через другую организацию, но исключительно по решению общего собрания.

В данный момент по просьбе жителей юрист направила обращения в Роскомнадзор и УФАС, чтобы разобраться в ситуации с обнинским «Домофоном». Пока же жителям рекомендуют не «светить» паспортами и интересоваться у компании - на каком основании они собирают данные горожан. В случае если такие данные собственник все-таки предоставляет, то это нужно делать либо при заключении письменного договора, либо путем оформления письменного согласия, в котором четко прописывается, какие именно данные предоставлены, кем, как, в какой срок и в каких целях они будут обрабатываться.



Диана КОРШИКОВА

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