12.12.2019

В «Олимпе» нет места инвалидам?



В четверг в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» прошла встреча родителей с представителями администрации города по вопросам доступности образования.

 

РОДИТЕЛИ УСТРОИЛИ ДЕМАРШ

Впрочем, большая часть мам и пап покинули мероприятие, так как статус присутствующих вице-мэра по социалке Татьяны ПОПОВОЙ и начальника упраления образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ показался им маловат. Люди хотели встретиться исключительно с мэром.  Поэтому Попова предложила считать эту встречу промежуточной, но была готова ответить на любые вопросы. Оставшиеся родители рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья. К слову, большая часть из озвученных вопросов касалась претензий, которые не были в компетенции муниципалитета.

Например, молодые мамы пожаловались на то, что их дети-колясочники не могут попасть в больницу - банально нет нормальных пандусов.

Этой проблеме явно не первый год, и обнинские чиновники о ней, разумеется, знали и раньше, только вот заставить руководство КБ №8, которая находится в ведении ФМБА России, рычагов у них нет. Тем более, вспоминая недавние проблемы клинической больницы, можно предположить, что там было явно не до пандусов. Но, как отметила Попова, эту проблему можно будет поднять вновь - благо сейчас руководит медучреждением молодой и неравнодушный Михаил СЕРГЕЕВ, и возможно дело наконец сдвинется с мертвой точки. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПОРТШКОЛА НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

Особое возмущение у присутствующих вызвал рассказ мамы ребенка с ДЦП, которому отказали в посещении бассейна в спорткомплексе «Олимп».

- Мне сказали, мол, как вы себе представляете посещение бассейна? Почему другие люди должны смотреть на вашего больного ребенка?

- Кто такое вам мог сказать?

- Администратор Екатерина. Также отвечают в «СССР», но это частное заведение, я понимаю, - говорит мама. - Там я уже ко многому привыкла, например, к парковке. На месте для инвалидов передо мной припарковался мужчина, а я со своим ребенком-инвалидом осталась без стоянки. Я выхожу, делаю ему замечание, он мне говорит мол, понарожают инвалидов... Если бы я могла, в лицо бы плюнула. И так везде, понимаете. А когда тебе так отвечают в государственном учреждении, которое для тебя должно быть доступно, это вообще. «Олимп» - новая спортшкола, пандусы, парковки, все здорово. Только заниматься там не можешь. Туалет для инвалидов находится в детской раздевалке - с коляской через толпу мальчиков или девочек туда не въедешь. Отдельной раздевалки для детей с ограниченными возможностями у них нет. Администратор меня спрашивает, мол, а как вы на коляске подъедете к бассейну, вы же нам грязь занесете? Я отвечаю, хорошо, давайте мы привезем сюда другую чистую коляску и будем на нее пересаживать ребенка для посещения бассейна. Но потом нам сказали, что дорожек для нас тоже нет.

Помимо этого, женщина добавила, что ее ребенок со спастикой (болезненные судороги), и потому ему не подходит холодная вода. По ее словам, в «Олимпе» свободные дорожки есть лишь в 50-метровом бассейне, но в нем температура +25, а она ее ребенку не подходит - должна быть не ниже 30.

- Такая вода в лягушатнике, но к нему нет свободного доступа, - жалуется мама.

Бассейн в самом центре «Доверие» ее тоже не устраивает, так как вокруг плещутся дети-аутисты, которые пугают ее ребенка. Бассейн во Дворце спорта тоже не угодил - там нет специальных тренеров.

 

ВМЕСТО ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ - КАЧЕЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?

Пожаловались мамы и на то, что в городе нет специализированной детской площадки для малышей с ограниченными возможностями. Татьяна Попова попросила родителей предложить свои варианты ее размещения. И самый подходящий по их мнению - это старейшая хоккейная коробка во дворе на Энгельса. Дескать, зимы у нас стали теплые, каток заливают максимум на две недели, мол, чего добру пропадать - пусть там лучше установят специальные игровые снаряды для детей-инвалидов. Тот факт, что остальные сотни ребят останутся без хоккея и катания, присутствующих родителей не смутил.

Но Татьяна Попова разом отмела «покушение» на самую популярную хоккейную коробку, попросив подумать над другой территорией.

Услышали собравшиеся и рассказ о некоем мальчике-соседе, который в упор не замечает девочку в инвалидном кресле и не хочет с ней здороваться. Даже несмотря на то, что ее мама настойчиво просит мальчика это делать, да так чтоб не ухмылялся.

Слезливый рассказ, кажется, не тронул директора школы №7 Татьяну БУРМИСТРОВУ, в учреждении которой учится больше всего детей-инвалидов - около 20 человек. Татьяна Анатольевна заверила, что никаких унижений или ухмылок в отношении особенных детей она не видела никогда. Школьники совершенно спокойно относятся к одноклассникам-инвалидам и дружат с ребятами также как и со всеми остальными. В любом случае, если есть какие-то проблемы - они решаемы. Достаточно лишь прийти и рассказать о них. Без прикрас.

 

От редактора: Но, судя по тому, что пришлось наблюдать в начале встречи, родители и сами-то не особо хотят вступать в диалог, и требуют к себе какого-то особого и эксклюзивного внимания. Мы - сотрудники прессы - часто ругаем чиновников, указываем на ошибки и недоработки. Но мы не делаем этого просто так, из вредности.  Мы делаем это по факту.

Скажу вам честно, глядя на агрессию, резкие и необоснованные высказывания в адрес представителей мэрии и педагогов,  которые пришли на открытый диалог, начинаешь больше уважать чиновников. И окончательно перестаешь понимать претензии некоторых родителей. Хочу им напомнить, что у вас под боком центр «Доверие» - уникальнейшее учреждение во всей Калужской области. Для вас работают лучшие специалисты в области реабилитации детей. Школы - в вашем распоряжении! Ни разу за 10 лет работы ни я, ни мои коллеги, не получали жалоб на то, что в каком-то учебном заведении с ребенком-инвалидом кто-то плохо обошелся или ему не обеспечили доступ.

Скажу от себя: Татьяна Волнистова - из тех чиновников, которые на связи 24/7 и может ответить на любой вопрос без подготовки. Даже если это цифры или статистические данные. Человек владеет всей информацией во вверенной ей сфере и проводит огромную и сложнейшую работу для того, чтобы образование в наукограде было на самом высоком уровне и было доступно для всех. Подробнее об этом вы могли узнать на страницах нашей газеты - в течение года мы регулярно рассказывали о развитии образования, детских технопарков, и уникальнейших программах, разработанных в наукограде.

Безусловно, я все понимаю и сопереживаю родителям, столкнувшимся с бедой. Но проблемы есть у каждого из нас.

Другой вопрос, что кому-то всегда всего мало и кто-то не умеет ценить то, что в городе уже сделано и делается в условиях его бюджета! Или вы думаете, что в Малоярославце, Жукове или даже ближайшем Подмосковье есть отдельные дорогостоящие классы для инвалидов или специализированные детские площадки? Нет - это серьезные и многомиллионные вложения, которые позволить себе может далеко не каждый муниципалитет. Но даже при этом Обнинск может открывать уникальные высокотехнологичные и доступные школы (например, №17) и строить по несколько детских садов в год! 

Да, чиновников в нашей стране принято не любить, но эти люди и их дети тоже живут в этом городе, и наверняка хотят, чтобы у него все было хорошо, и им не было стыдно за свою работу. Может, прежде, чем требовать к себе уважения, сперва нужно научиться уважать других?..

Диана КОРШИКОВА

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